Με ένα εντυπωσιακό opening πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια νέου καταστήματος στη Γλυφάδα, με πλήθος κόσμου και αρκετές γνωστές παρουσίες από τον χώρο της showbiz, της τηλεόρασης και των media να δίνουν το «παρών».

Η βραδιά συγκέντρωσε πρόσωπα που ξεχώρισαν τόσο για την παρουσία τους όσο και για τις στιλιστικές τους επιλογές, με τη Josephine, τη Φαίη Σκορδά και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να επιλέγουν total black looks.

Η Josephine εντυπωσίασε με ένα μαύρο κοστούμι με έντονες βάτες στους ώμους, δημιουργώντας ένα δυναμικό και fashion-forward αποτέλεσμα. Η Φαίη Σκορδά κινήθηκε σε πιο chic γραμμή, επιλέγοντας ένα κομψό μαύρο φόρεμα με λεπτομέρειες από δαντέλα.

Από την πλευρά της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή επέλεξε ένα ψηλόμεσο μαύρο παντελόνι, το οποίο συνδύασε με μαύρο κορμάκι και ένα cropped blazer, ολοκληρώνοντας ένα κομψό και σύγχρονο σύνολο.

To «παρών» έδωσαν και άλλοι celebrities όπως η Ιωάννα Μαλέσκου, η Σόφη Πασχάλη, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο Χρήστος Φερεντίνος, η Ελένη Τσολάκη, η Βίκυ Κάβουρα, η Ελένη Χατζίδου με τον Ετεοκλή Παύλου κ.α.

Δες φωτογραφίες από τη βραδιά:

Josephine Wendel - Ιωάννα Μαλέσκου/ NDP

Χρήστος Φερεντίνος - Σταματίνα Τσιμτσιλή - Φαίη Σκορδά - Χάρης Σιανίδης/ NDP

Ελένη Τσολάκη - Δημήτρης Ουγγαρέζος/ NDP

Σόφη Πασχάλη - Νίκος Γεωργιάδης - Βίκυ Κάβουρα/ NDP