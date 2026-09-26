Zeekr: Τα μοντέλα που έφεραν πρωτιά τον Αύγουστο

Η Zeekr κατέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ των premium μαρκών στις ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2026, σημειώνοντας ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της στην ελληνική αγορά. Η επίδοση αυτή αναδεικνύει την αποδοχή της μάρκας από το ελληνικό κοινό και τη δυναμική μιας πρότασης που συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία, ξεχωριστό σχεδιασμό, ποιότητα και οδηγική απόλαυση.

Στον πυρήνα αυτής της πορείας βρίσκεται μια γκάμα με διακριτή ταυτότητα και προτάσεις που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες. Το Zeekr 001, το πολυτελές shooting brake της μάρκας, συνδυάζει δυναμική σχεδίαση και σπορ χαρακτήρα με την πρακτικότητα. Το Zeekr 7X εκφράζει μια σύγχρονη προσέγγιση στο premium SUV, με έμφαση στην άνεση, την τεχνολογία και την ευελιξία της καθημερινής χρήσης. Το Zeekr X μεταφέρει την premium εμπειρία σε ένα compact SUV, με ξεχωριστή αισθητική και χαρακτήρα ιδανικό για την πόλη.

Το πρόσφατο λανσάρισμα του Zeekr 7GT προσθέτει μια νέα διάσταση στην ελληνική γκάμα. Με δυναμική παρουσία και προσανατολισμό στην οδηγική εμπειρία, διευρύνει τις επιλογές για όσους αναζητούν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που συνδυάζει επιδόσεις, ποιότητα και καθημερινή χρηστικότητα.Η συνέχεια περιλαμβάνει την αναμενόμενη άφιξη του Zeekr 9X στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2027. Το εντυπωσιακό SUV αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της μάρκας στην κατηγορία της πολυτέλειας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ανάπτυξή της.