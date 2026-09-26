Η Δανάη Μπάρκα πριν από τρεις μήνες έλαμπε μέσα στο νυφικό της στο πλευρό του Φάνη Μπότση αλλά… ξέχασε την πιο κρίσιμη λεπτομέρεια της τελετής: τη γραφειοκρατία.

Η Δανάη Μπάρκα/ φωτογραφία από NDP

Όπως ενημέρωσε η ίδια τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media αμέλησε να πάει το χαρτί του γάμου στις αρμόδιες αρχές και το πάει τώρα δηλαδή τρεις μήνες μετά. Η παρουσιάστρια μάλιστα δε δίστασε να αυτοσαρκαστεί τονίζοντας πως θα φάει και πρόστιμο.

“Ξέρετε πού πάω τώρα; Πάω στα ΚΕΠ, χρωστάμε το χαρτί του γάμου μας. Θα πληρώσουμε και το πρόστιμό μας γιατί ναι έχει και πρόστιμο αν παραλείψεις να το πας” ανέφερε η Δανάη Μπάρκα.

Μη χάνοντας το χιούμορ της ανέφερε πως θα ήταν καλύτερο όταν έληγε η προθεσμία για τη δήλωση του γάμου να έπρεπε να παντρευτούν ξανά ενώ αποκάλυψε πως πήρε δίπλες για να γλυκάνει λίγο τους ανθρώπους που δουλεύουν στα ΚΕΠ.