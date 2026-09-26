Η Δανάη Μπάρκα πριν από τρεις μήνες έλαμπε μέσα στο νυφικό της στο πλευρό του Φάνη Μπότση αλλά… ξέχασε την πιο κρίσιμη λεπτομέρεια της τελετής: τη γραφειοκρατία.
Η εξομολόγηση της Μπάρκα για την τηλεόραση: «Μπορώ να ζήσω και χωρίς αυτό»
Όπως ενημέρωσε η ίδια τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media αμέλησε να πάει το χαρτί του γάμου στις αρμόδιες αρχές και το πάει τώρα δηλαδή τρεις μήνες μετά. Η παρουσιάστρια μάλιστα δε δίστασε να αυτοσαρκαστεί τονίζοντας πως θα φάει και πρόστιμο.
Βίκυ Σταυροπούλου: Το μωρό που έρχεται και η «ατακάρα για τη βάπτιση»
“Ξέρετε πού πάω τώρα; Πάω στα ΚΕΠ, χρωστάμε το χαρτί του γάμου μας. Θα πληρώσουμε και το πρόστιμό μας γιατί ναι έχει και πρόστιμο αν παραλείψεις να το πας” ανέφερε η Δανάη Μπάρκα.
Μη χάνοντας το χιούμορ της ανέφερε πως θα ήταν καλύτερο όταν έληγε η προθεσμία για τη δήλωση του γάμου να έπρεπε να παντρευτούν ξανά ενώ αποκάλυψε πως πήρε δίπλες για να γλυκάνει λίγο τους ανθρώπους που δουλεύουν στα ΚΕΠ.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.