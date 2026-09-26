Ποια Ελληνίδα παρουσιάστρια ξέχασε να δηλώσει τον γάμο της;

«Θα φάω πρόστιμο τώρα, πήρα δίπλες να τους γλυκάνω» είπε χιουμοριστικά

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Επιμέλεια STAR.GR
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Η Δανάη Μπάρκα πριν από τρεις μήνες έλαμπε μέσα στο νυφικό της στο πλευρό του Φάνη Μπότση αλλά… ξέχασε την πιο κρίσιμη λεπτομέρεια της τελετής: τη γραφειοκρατία.

Η Δανάη Μπάρκα/ φωτογραφία από NDP

Η Δανάη Μπάρκα/ φωτογραφία από NDP

Η εξομολόγηση της Μπάρκα για την τηλεόραση: «Μπορώ να ζήσω και χωρίς αυτό»

Όπως ενημέρωσε η ίδια τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media αμέλησε να πάει το χαρτί του γάμου στις αρμόδιες αρχές και το πάει τώρα δηλαδή τρεις μήνες μετά. Η παρουσιάστρια μάλιστα δε δίστασε να αυτοσαρκαστεί τονίζοντας πως θα φάει και πρόστιμο.

Ποια Ελληνίδα παρουσιάστρια ξέχασε να δηλώσει τον γάμο της;

 

Βίκυ Σταυροπούλου: Το μωρό που έρχεται και η «ατακάρα για τη βάπτιση»

“Ξέρετε πού πάω τώρα; Πάω στα ΚΕΠ, χρωστάμε το χαρτί του γάμου μας. Θα πληρώσουμε και το πρόστιμό μας γιατί ναι έχει και πρόστιμο αν παραλείψεις να το πας” ανέφερε η Δανάη Μπάρκα.

Μη χάνοντας το χιούμορ της ανέφερε πως θα ήταν καλύτερο όταν έληγε η προθεσμία για τη δήλωση του γάμου να έπρεπε να παντρευτούν ξανά ενώ αποκάλυψε πως πήρε δίπλες για να γλυκάνει λίγο τους ανθρώπους που δουλεύουν στα ΚΕΠ. 

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Διαβάστε περισσότερα:
ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
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