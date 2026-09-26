Όσο περισσότερο χρόνο με την οικογένεια της και με τα δύο της παιδιά προσπαθεί να περνάει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.Έτσι σήμερα Σάββατο αποφάσισε να μαγειρέψει και έφτιαξε ένα άκρως μαμαδίστικο φαγητό που λατρεύουν ο Βλάσσης και ο Βασίλης.
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Γενέθλια με την οικογένειά της στο σπίτι της
Η παρουσιάστρια ετοίμασε γεμιστά με πατάτες φούρνου και δημοσίευσε τη φωτογραφία στο Instagram της.
Η Κωνσταντίνα και οι δραστηριότητες με τα παιδιά της
Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου από τότε που έφερε στον κόσμο τα δύο της παιδιά τον 3χρονο Βλάσση και τον 2χρονο Βασίλη έχει αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στην οικογένειά της.
Η παρουσιάστρια πάει με τους γιους της στην παιδική χαρά, σε λούνα παρκ ενώ κάνουν μαζί και δραστηριότητες στο σπίτι όπως ζωγραφική και messy play.