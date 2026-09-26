Kωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το μαμαδίστικο φαγητό που έφτιαξε στα παιδιά της

Η φωτογραφία που δημοσίευσε η παρουσιάστρια

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Tι είχε πει σε πρόσφατη συνεντευξή της για την οικογένειά της/ βίντεο από ANT1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου περνάει χρόνο με την οικογένειά της και τα δύο παιδιά της.
  • Μαγείρεψε γεμιστά με πατάτες φούρνου για τους γιους της, Βλάσση και Βασίλη.
  • Δημοσίευσε φωτογραφία του φαγητού στο Instagram.
  • Αφιερωμένη στην οικογένειά της, συμμετέχει σε δραστηριότητες με τα παιδιά, όπως ζωγραφική και επισκέψεις σε παιδικές χαρές.
  • Ο Βλάσσης είναι 3 ετών και ο Βασίλης 2 ετών.

Όσο περισσότερο χρόνο με την οικογένεια της και με τα δύο της παιδιά προσπαθεί να περνάει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.Έτσι σήμερα Σάββατο αποφάσισε να μαγειρέψει και έφτιαξε ένα άκρως μαμαδίστικο φαγητό που λατρεύουν ο Βλάσσης και ο Βασίλης.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Γενέθλια με την οικογένειά της στο σπίτι της

Η παρουσιάστρια ετοίμασε γεμιστά με πατάτες φούρνου και δημοσίευσε τη φωτογραφία στο Instagram της.

Kωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το μαμαδίστικο φαγητό που έφτιαξε στα παιδιά της

Η Κωνσταντίνα και οι δραστηριότητες με τα παιδιά της

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου από τότε που έφερε στον κόσμο τα δύο της παιδιά τον 3χρονο Βλάσση και τον 2χρονο Βασίλη έχει αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στην οικογένειά της.

 

 

Η παρουσιάστρια πάει με τους γιους της στην παιδική χαρά, σε λούνα παρκ ενώ κάνουν μαζί και δραστηριότητες στο σπίτι όπως ζωγραφική και messy play. 
 

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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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