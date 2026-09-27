«Άλεξ/Αλέξανδρος» μία μικρή ιστορία για την βία, στο «Μιχάλης Κακογιάννης»

Μία παράσταση με τον Πάνο Βλάχο, βασισμένη σε πραγματική ιστορία

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Άλεξ/Αλέξανδρος στο Μιχάλης Κακογιάννης
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Σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, ένα αγόρι εξαφανίζεται χωρίς ίχνη. Η υπόθεσή του συγκλονίζει τη χώρα, κυριαρχεί στα μέσα ενημέρωσης και πυροδοτεί αμέτρητες εικασίες. Το σώμα του δεν βρίσκεται ποτέ. Μήνες αργότερα, οι έρευνες οδηγούν σε μια ομάδα ανήλικων παιδιών.

Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται ένα από τα παιδιά που συνδέθηκαν με την υπόθεση. Πλέον ενήλικας, επιστρέφει στα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή του. Μέσα από ανακρίσεις, αναπαραστάσεις και θραύσματα μνήμης, επιχειρεί να ανασυνθέσει όσα συνέβησαν εκείνες τις ημέρες και να κατανοήσει το βάρος που εξακολουθεί να κουβαλά.

«Άλεξ/Αλέξανδρος» μία μικρή ιστορία για την βία, στο «Μιχάλης Κακογιάννης»

Ο Πάνος Βλάχος βρίσκεται στο κέντρο αυτής της διαδρομής, ενώ περνά διαδοχικά μέσα από τις ενήλικες μορφές μιας πόλης που προσπαθεί να εξηγήσει, να αποσιωπήσει ή να μεταθέσει την ευθύνη για όσα συνέβησαν. Μαζί του, πέντε ανήλικοι ερμηνευτές μεταμορφώνονται διαρκώς σε θύματα και θύτες, μάρτυρες και συνεργούς, ανασυνθέτοντας μαζί του τα πρόσωπα, τις μνήμες και τα γεγονότα μιας ιστορίας που μοιάζει αδύνατο να ολοκληρωθεί.

ΑΛΕΞ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ είναι μια παράσταση για τη βία και για τον τρόπο με τον οποίο τα αγόρια μαθαίνουν από μικρή ηλικία να συνδέουν τη δύναμη με την επιβολή και την ευαλωτότητα με την αδυναμία. Προσεγγίζει το bullying όχι ως ένα μεμονωμένο περιστατικό ανάμεσα σε παιδιά, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης κουλτούρας βίας που διαμορφώνεται μέσα στην οικογένεια, στο σχολείο, στην ομάδα και στην ίδια την κοινότητα. Παράλληλα, διερευνά τη σχέση ανάμεσα στην ατομική και τη συλλογική ευθύνη. 

Η σκηνοθέτις Λητώ Τριανταφυλλίδου προσεγγίζει την ιστορία ως μια σκηνική άσκηση μνήμης. Ανάκριση, παιχνίδι και αναπαράσταση διαδέχονται το ένα το άλλο, μετατοπίζοντας διαρκώς την οπτική του θεατή και καλώντας τον να αναμετρηθεί όχι μόνο με μια ακραία εκδήλωση παιδικής βίας, αλλά και με τις συνθήκες που τη γέννησαν. Μέσα από αυτή τη διαδρομή, η ιστορία της εξαφάνισης ενός παιδιού μετατρέπεται στην ιστορία μιας πόλης που έχει ήδη χάσει τα παιδιά της.

«Άλεξ/Αλέξανδρος» μία μικρή ιστορία για την βία, στο «Μιχάλης Κακογιάννης»

ΑΛΕΞ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Μια Μικρή Ιστορία Βίας
της Λητώς Τριανταφυλλίδου και του Πάνου Βλάχου
Παίζουν: Πάνος Βλάχος
Ανήλικοι ερμηνευτές (διπλή διανομή): Χριστόφορος Καρδαχάκης, Μάρκος Ηλίας Λογοθέτης, Μάριος Λούντζης, Δημήτρης Μακρόπουλος, Αντώνης Μαργαρίτης, Στέφανος Πελεκάνος, Γιάννης Πολιάς, Ιάσονας Ρούσσος, Νίκος Σκλάβος, Αριστείδης Χαμηλάκης

«Άλεξ/Αλέξανδρος» μία μικρή ιστορία για την βία, στο «Μιχάλης Κακογιάννης»

Σκηνοθεσία: Λητώ Τριανταφυλλίδου
Σκηνικά – Κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού
Μουσική: Αλεξάνδρα Κατερινοπούλου
Κίνηση: Ηλίας Χατζηγεωργίου
Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου
Video: Μάριος Γαμπιεράκης (Μαύρα Γίδια)
Βοηθός σκηνοθέτη: Τζέσικα Κουρτέση
Βοηθός σκηνογράφου και ενδυματολόγου: Πάρης Παρασκευόπουλος
Κοινωνικός Λειτουργός - Θεατροπαιδαγωγός: Βαγγέλης Κουφάκος
Φωτογραφίες: Δέσποινα Σπύρου 
Graphic Design: Γκέλυ Καλαμπάκα
Επικοινωνία: Αντώνης Κοκολάκης
Οργάνωση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Νταντάμη
Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Το Instagram προφίλ @alex.alexandros.play είναι ένα ζωντανό αρχείο σκέψεων, έρευνας και πειραματισμών της δημιουργικής διαδικασίας της παράστασης ΑΛΕΞ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Ακολουθήστε το ταξίδι μέχρι την πρεμιέρα! 

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Πειραιώς 206, Ταύρος
Παραστάσεις: από 7 Νοεμβρίου
Τιμές εισιτηρίων 
Κανονικό 25€
Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ, Πολυτέκνων 20€
 

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