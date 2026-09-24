Η Βραδιά του Ερευνητή, είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που πραγματοποιείται σε περισσότερες από 400 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και ως σκοπό έχει την ανάδειξη της έρευνας και της επιστήμης.

Μελανές οπές, γαλαξίες και VR για όλη την οικογένεια

Στην Ελλάδα, 7 διαφορετικές πόλεις, δεκάδες ερευνητές και επιστήμονες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, συντονίζονται και συντονίζουν καθ΄ όλη την διάρκεια της χρονιάς, πρωτοβουλίες και δράσεις για να μας γνωρίσουν καλύτερα με την έρευνα και την επιστήμη. Οι δράσεις κορυφώνονται την τελευταία Παρασκευή κάθε Σεπτέμβρη με τις εκδηλώσεις της Βραδιάς του Ερευνητή!

Την Παρασκευή, 25 Σεπτέμβρη 2026, ερευνητές και επιστήμονες θα ξεναγήσουν τους επισκέπτες όλων των ηλικιών στον μαγευτικό κόσμο της έρευνας. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Κοζάνη. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν live διαδραστικά πειράματα, να διασκεδάσουν με ερευνητικά παιχνίδια και καλλιτεχνικά δρώμενα, να δουν τεχνολογικές εκθέσεις και να γνωρίσουν από κοντά διακεκριμένους ερευνητές και επιστήμονες.

Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στην Βραδιά τοου Ερευνητή, για το 2026, είναι και οι εξής:

Ακαδημία Αθηνών

Το Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΚΕΑΕΜ) της Ακαδημίας Αθηνών διοργανώνει τη Βραδιά του Ερευνητή, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος BRING SPACE, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, 17:00–21:00, στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου 28).

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πειράματα, να παίξουν παιχνίδια αστροφυσικής και να κάνουν περιήγηση σε γαλαξία με εικονική πραγματικότητα (VR). Θα υπάρχουν επίσης ραδιοπαρατήρηση, μακέτες από 3D printing με jets μελανών οπών και ομιλίες ερευνητών του Κέντρου για τις εκρήξεις στον Ήλιο, τα βαρυτικά κύματα και τον κόσμο των γαλαξιών. Η Βραδιά του Ερευνητή πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου σε ερευνητικά ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη, με στόχο να φέρει το κοινό πιο κοντά στην επιστήμη.

Η φετινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη συμπλήρωση 30 χρόνων των δράσεων Marie Skłodowska-Curie.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πώς δημιουργείται μια καινοτόμος τεχνολογία; Πώς η έρευνα μετατρέπεται σε εφαρμογή και με ποιον τρόπο η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την επιστήμη και την καθημερινότητά μας; Οι απαντήσεις θα δοθούν μέσα από πειράματα, εφαρμογές και συναντήσεις με τους ίδιους τους ερευνητές στη «Βραδιά του Ερευνητή 2026», που πραγματοποιείται την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, από τις 17:00 έως τις 23:00, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανοίγει τις εγκαταστάσεις του στο κοινό, προσφέροντας την ευκαιρία σε επισκέπτες κάθε ηλικίας να γνωρίσουν από κοντά το ερευνητικό έργο που πραγματοποιείται στο ΕΜΠ, αλλά και σε άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Αττικής.

Έρευνα από κοντά

Σε έναν χώρο περίπου 4.000 τετραγωνικών μέτρων, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά πειράματα, εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, επιστημονικά όργανα και ερευνητικές εφαρμογές.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Η Βραδιά του Ερευνητή είναι ένας Ευρωπαϊκός θεσμός που στοχεύει να χτίσει γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στους ερευνητές και το ευρύ κοινό, να ενημερώσει τους πολίτες και την πολιτεία για τα οφέλη των αποτελεσμάτων της έρευνας και να εμπνεύσει τους νέους για ερευνητική καριέρα.

To Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PICO -New Orizons μαζί με μεγάλα Ερευνητικά Κέντρα και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού και εσωτερικού.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος PICO, το ΕΑΑ θα πραγματοποιήσει εκδηλώσεις για το κοινό με ελεύθερη είσοδο την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026, στις εγκαταστάσεις του στο Θησείο και την Πεντέλη, καθώς και στο Αστεροσκοπείο Στεφανίου σε συνεργασία με το Δήμο Κορίνθου.

Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν παρουσιάσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων και συζήτηση με τους ερευνητές, ομιλίες, ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, διαδραστικά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, αστροπαρατήρηση, παρατήρηση του ήλιου κ.ά.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει δράσεις για όλες τις ηλικίες, με διαδραστικά πειράματα και προσομοιώσεις, επιδείξεις κατασκευών, δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά, καθώς και ένα «αστροπάρτι» για την παρατήρηση της Σελήνης και του Κρόνου με τηλεσκόπια.

Τις επιμέρους δράσεις διοργανώνουν ερευνητικές ομάδες και εργαστήρια του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, ενώ συμμετέχουν το ESERO-Greece, το ελληνικό παράρτημα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Πόρων Εκπαίδευσης για το Διάστημα, καθώς και φοιτητικές ομάδες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με πειράματα και επιδείξεις.

Παράλληλα, το Τμήμα Φυσικής θα παρουσιάσει τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του και θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει.

Στις 20:00, στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΝΟΗΣΙΣ, θα πραγματοποιηθεί η κεντρική ομιλία με τίτλο «Τροχιά σύγκρουσης: Αστεροειδείς, διαστημικά κατάλοιπα και η επιστήμη της διαστημικής επιτήρησης». Ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ Ιωάννης Γκόλιας θα μιλήσει για την Πλανητική Άμυνα και την αντιμετώπιση κινδύνων από το Διάστημα, από τους αστεροειδείς έως τα διαστημικά κατάλοιπα.

Μετά τη δύση του ήλιου θα ακολουθήσει παρατήρηση του ουρανού με φορητά τηλεσκόπια του Αστεροσκοπείου του ΑΠΘ και του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης (ΟΦΑ).

Η «Βραδιά του Ερευνητή» αποτελεί την κορύφωση ενός τριημέρου δράσεων, από τις 24 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, με πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους.

Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών διοργανώνει τη «Βραδιά του Ερευνητή 2026», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 18:00 έως τις 22:00, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η «Βραδιά του Ερευνητή» αποτελεί μια ανοιχτή γιορτή για την Επιστήμη, την Έρευνα και την Καινοτομία, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της έρευνας μέσα από διαδραστικές δράσεις, πειράματα, ερευνητικά παιχνίδια, τεχνολογικές επιδείξεις, παρουσιάσεις και άλλες δραστηριότητες που απευθύνονται σε μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, οικογένειες και στο ευρύτερο κοινό.

Η διοργάνωση έχει ως στόχο να φέρει τα παιδιά και τους νέους σε επαφή με την επιστημονική σκέψη και τον ρόλο του ερευνητή, να ενισχύσει την περιέργεια και τη δημιουργικότητά τους και να τους εμπνεύσει να ανακαλύψουν σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία.