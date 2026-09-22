Ο Anyma Μεταμορφώνει Το ΟΑΚΑ Στο Επιβλητικό Σύμπαν Του ÆDEN

Ο Anyma μεταμορφώνει το ΟΑΚΑ στο επιβλητικό απόκοσμο σύμπαν του ÆDEN

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο Τείχος των Εθνών στο ΟΑΚΑ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.09.26 , 20:27 Νέο JAECOO 5: Σύντομη δοκιμή του νέου SUV με τιμή - έκπληξη
22.09.26 , 20:15 Lingo: Πρεμιέρα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 18:25 στο Star
22.09.26 , 19:40 Eπιστροφή ενοικίου: Τα SOS για να μη χαθεί η ενίσχυση
22.09.26 , 19:31 Η Honda στο 5ο Adventure Meeting 2026
22.09.26 , 19:27 Ο Anyma μεταμορφώνει το ΟΑΚΑ στο επιβλητικό απόκοσμο σύμπαν του ÆDEN
22.09.26 , 19:12 Τραμπ στη ΓΣ ΟΗΕ: Ζήτησε οικονομική απομόνωση του Ιράν
22.09.26 , 19:10 Ιζαμπέλλα Φούλοπ: «Δεν έχω φτάσει στο σημείο να με βαρεθεί ο κόσμος»
22.09.26 , 19:10 To 1% Club έρχεται στο Star την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 21:00
22.09.26 , 18:45 Τροχός της Τύχης: «Γυρίζει» ξανά από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 18:25!
22.09.26 , 18:35 MG: Πρωταγωνιστεί στην έκθεση “AUTO ATHINA 2026”
22.09.26 , 18:22 Γιάννης Γιοκαρίνης: Βραδινή έξοδος με την κούκλα σύζυγό του
22.09.26 , 18:20 Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι το παίρνουν και ποιοι «κόβονται»
22.09.26 , 18:10 Μαζωνάκης: Ο υπνοθεραπευτής προσπάθησε να τον πείσει να κάνει πλασμαφαίρεση
22.09.26 , 17:39 Γερμανία: Συνετρίβη F-16 στην αμερικανική βάση του Άιφελ
22.09.26 , 17:25 Κεραμεικός: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω καθίζησης του οδοστρώματος
Χάρις Αλεξίου: Η παιδική φωτογραφία με τον αδελφό και τη μητέρα της
Μαζωνάκης: Ο υπνοθεραπευτής προσπάθησε να τον πείσει να κάνει πλασμαφαίρεση
Μαζωνάκης:«Ο τελευταίος τσακωμός ήταν γιατί δεν πήγαινε να δει τη μάνα του»
Συντάξεις Οκτωβρίου: Αλλαγή με την πληρωμή στους συνταξιούχους
Ρόκκος για Γκόφα: «Δε μου αρέσει η Λελέ να φοράει αποκαλυπτικά ρούχα»
Μαζωνάκης: «Θα πεθάνεις» – Το τηλεφώνημα δύο ημέρες πριν φύγει από τη ζωή
GNTM 2026: Σήμερα στις 21:00 η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα
GNTM: «Δεν ήμουν σε καλή ψυχολογική κατάσταση» - Sneak preview από τις 22/9
Ιζαμπέλλα Φούλοπ: «Δεν έχω φτάσει στο σημείο να με βαρεθεί ο κόσμος»
Μπάρκα: Έβαλε μαγιό και πήγε παραλία- Η νέα ανάρτηση με φουσκωμένη κοιλίτσα
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Εξοδος
Ο Anyma Μεταμορφώνει Το ΟΑΚΑ Στο Επιβλητικό Σύμπαν Του ÆDEN
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στις 31 Οκτωβρίου, ο Anyma παρουσιάζει στο ΟΑΚΑ το ÆDEN, το ολοκαίνουργιο live show του και την πιο φιλόδοξη παραγωγή του. Η Αθήνα γίνεται μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές στάσεις της παγκόσμιας περιοδείας που ξεκίνησε από το Coachella 2026  με sold-out εμφανίσεις σε Βρυξέλλες, Λονδίνο και Γκντανσκ , το ÆDEN συνδυάζει μουσική, ψηφιακή τέχνη, κινηματογραφική αφήγηση και τεχνολογία αιχμής σε μια μνημειώδη, immersive audiovisual εμπειρία — σχεδιασμένη να βιωθεί ζωντανά, σε μεγάλη κλίμακα..

Ο Anyma μεταμορφώνει το ΟΑΚΑ στο επιβλητικό απόκοσμο σύμπαν του ÆDEN

Για το ελληνικό κοινό, είναι η πρώτη ευκαιρία να δει ζωντανά στην Ελλάδα έναν από τους πιο ενδιαφέροντες καλλιτέχνες της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής, σε μια ιδιαίτερα δυναμική στιγμή της διεθνούς πορείας του.

Ο Anyma μεταμορφώνει το ΟΑΚΑ στο επιβλητικό απόκοσμο σύμπαν του ÆDEN

Πίσω από τον Anyma βρίσκεται ο Matteo Milleri, DJ, παραγωγός και καλλιτέχνης, γνωστός για τις πρωτοποριακές techno συνθέσεις, τα visuals και τα live shows του. Το 2024 έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης ηλεκτρονικής μουσικής που πραγματοποίησε residency στο Sphere Las Vegas, με 200.000 θεατές και 12 εμφανίσεις. Ακολούθησαν headline sets σε μερικά από τα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ, residency στο [UNVRS] της Ibiza, το sold-out Quantum Genesys στις Πυραμίδες της Γκίζας και, τον Απρίλιο του 2026, η πρεμιέρα του ÆDEN στο Coachella.

Ο Anyma μεταμορφώνει το ΟΑΚΑ στο επιβλητικό απόκοσμο σύμπαν του ÆDEN

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου το ΟΑΚΑ μεταμορφώνεται για το ÆDEN σε έναν τεράστιας κλίμακας καθηλωτικό ψηφιακό κόσμο. Η χαρακτηριστική οπτική γλώσσα του Anyma, τα τρισδιάστατα ψηφιακά περιβάλλοντα, τα μνημειώδη visuals, ο συγχρονισμένος φωτισμός και ο σχεδιασμός ήχου συνθέτουν μια μοναδική και πρωτοποριακή immersive audiovisual εμπειρία.

ANYMA presents ÆDEN--- Athens
Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026
Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) – Τείχος των Εθνών
Εισιτήρια: more.com
https://www.more.com/gr-el/tickets/music/anyma-presents-aeden-in-athens/ 
Το Anyma presents ÆDEN Athens παρουσιάζεται από τις P+US, Primer Music Festival και Dreamstar Events.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ANYMA
 |
ÆDEN
 |
ΟΑΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απολογία Σωκράτους
Εξοδος
«Απολογία Σωκράτους» με τον Θεοδόση Πελεγρίνη, πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου
Το πάρτυ της ζωής μου
Εξοδος
«Το πάρτυ της ζωής μου» της Ελένης Ράντου, επιστρέφει για 5η σεζόν
«Οδύσσεια»: Ο Οδυσσέας Ψάχνει Την Ιθάκη Του Στου Ρέντη
Εξοδος
«Οδύσσεια»: Ο Οδυσσέας ψάχνει την Ιθάκη του στου Ρέντη
Η Mάνα Mου Mε Πέταξε Στη Θάλασσα
Εξοδος
«Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα» των Θέμη Πάνου - Βίλιας Χατζοπούλου
Η Χιλή του Πινοτσέτ
Εξοδος
«Η Χιλή του Πινοτσέτ - μία ιστορία από το μέλλον», του Άρη Καπαράκη
city of the sun , John Pita ,gazarte
Εξοδος
City of the Sun: Μια βραδιά γενεθλίων με ένταση και παλμό
Εβδομάδα συναυλιών
Εξοδος
Ξεκινά μία εβδομάδα γεμάτη συναυλίες με μεγάλα ονόματα, από 21 Σεπτεμβρίου
Ο Matteo Lane στην Αθήνα
Εξοδος
Matteo Lane: Ανακοινώθηκε και τρίτο show στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου
Πρόγραμμα Στέγης 2026-27
Εξοδος
«Ό,τι νιώθεις έρχεται στη Στέγη»: Το πρόγραμμα για τη σεζόν 2026 - 2027
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top