Στη Λήμνο, το νησί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, ζει τα τελευταία χρόνια ο Στέλιος Ρόκκος και η Λελέ Γκόφα. Ο τραγουδιστής φιλοξένησε στο σπίτι του τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, ξεναγώντας τους τηλεθεατές σε προσωπικές γωνιές του σπιτιού του, όπως το στούντιο που έχει στήσει αλλά και τον χώρο που φτιάχνει τα έπιπλά του.

«Δεν είναι τόσο εύκολο να μετακομίσεις μόνιμα στη Λήμνο. Το στούντιο μου το έχω φτιάξει εδώ, το εργαστήρι με τα ξύλα είναι εδώ, ό,τι με ενδιαφέρει πραγματικά είναι εδώ. Δεν έχω σπίτι στην Αθήνα, ένα σπίτι έχω κι είναι αυτό. Εδώ είναι ο τόπος που θα ήθελα να μένω, εδώ είναι η μάνα μου, εδώ είναι ο τόπος συνάντησης με τους πολύ αγαπημένους μου φίλους και το κυριότερο είναι ότι άρεσε πολύ και στη Λελέ αυτός ο τρόπος ζωής», είπε ο αγαπημένος τραγουδιστής.

«Όταν πρωτοήρθα στη Λήμνο, το 2010, είπα “τι ερημιά είναι αυτή;”. Τώρα δε θέλω να φύγω», είπε η ίδια.

Με τη Λελέ Γκόφα είναι ζευγάρι εδώ και 16 χρόνια. «Το ήξερα από την αρχή (σ.σ ότι θα είμαστε μαζί, αλλά δεν ήξερα ότι θα φτάσει μέχρι εδώ», παραδέχτηκε η Λελέ Γκόφα στο Happy Day.

«Με κέρδισε η τρέλα του, θα το πω έτσι πολύ χύμα. Απλά, δεν ξέρω τι με περιμένει κάθε μέρα. Είναι ένα μικρό παιδί σε σώμα εφήβου», πρόσθεσε.

Οι περισσότεροι θεωρούν τον Στέλιο σκληρό, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Είναι γλυκός, αλλά με έναν δικό του τρόπο

Σύμφωνα με την ίδια, οι λόγοι που μπορεί να τσακωθούν είναι επειδή είναι ακατάστατος ή επειδή δεν έχει υπομονή, κατά τ’ άλλα «είναι τέλειος». Πάντως, ο Στέλιος Ρόκκος διαφώνησε. «Έχω τεράστια υπομονή όταν κάνω κάτι που μ’ αρέσει», είπε. Η Λελέ Γκόφα παραδέχτηκε ακόμη ότι του μαγειρεύει και αποκάλυψε πως το αγαπημένο φαγητό του τραγουδιστή από εκείνη είναι η κακαβιά.

Όσο για το αν υπάρχει ζήλια στη σχέση τους; Εκείνη είπε «όχι». Εκείνος, κατέβασε τα γυαλιά και είπε… «άστο». «Εγώ δεν τη ζηλεύω καθόλου», πρόσθεσε. «Απλώς, μ’ αρέσει η γυναίκα να σέβεται τον εαυτό της, το ντύσιμό της. Τα αποκαλυπτικά ρούχα δε μ’ αρέσουν πολύ, γιατί ξέρω πώς τα σχολιάζουν οι άντρες όταν είστε μπροστά εσείς. Δε θέλω να σχολιάζουν έτσι τη Λελέ, τη γυναίκα μου. Αυτό»

