Ρόκκος για Γκόφα: «Δε μου αρέσει η Λελέ να φοράει αποκαλυπτικά ρούχα»

Η ζωή τους στη Λήμνο και η ζήλια στη σχέση τους

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Απόσπασμα από τη συνέντευξη του Στέλιου Ρόκκου στο Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Στέλιος Ρόκκος και η Λελέ Γκόφα ζουν στη Λήμνο τα τελευταία χρόνια, όπου ο Ρόκκος έχει δημιουργήσει το στούντιό του.
  • Η Λελέ Γκόφα δήλωσε ότι η ζωή στη Λήμνο της αρέσει και την κέρδισε η τρέλα του Ρόκκου.
  • Το ζευγάρι είναι μαζί 16 χρόνια και δεν υπάρχει ζήλια στη σχέση τους, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους.
  • Ο Ρόκκος εκφράζει την προτίμησή του για το ντύσιμο της Γκόφα, απορρίπτοντας τα αποκαλυπτικά ρούχα.
  • Η Λελέ μαγειρεύει για τον Ρόκκο, με την κακαβιά να είναι το αγαπημένο του φαγητό.

Στη Λήμνο, το νησί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, ζει τα τελευταία χρόνια ο Στέλιος Ρόκκος και η Λελέ Γκόφα.  Ο τραγουδιστής φιλοξένησε στο σπίτι του τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, ξεναγώντας τους τηλεθεατές σε προσωπικές γωνιές του σπιτιού του, όπως το στούντιο που έχει στήσει αλλά και τον χώρο που φτιάχνει τα έπιπλά του. 

Ρόκκος για Γκόφα: «Δε μου αρέσει η Λελέ να φοράει αποκαλυπτικά ρούχα»

«Δεν είναι τόσο εύκολο να μετακομίσεις μόνιμα στη Λήμνο. Το στούντιο μου το έχω φτιάξει εδώ, το εργαστήρι με τα ξύλα είναι εδώ, ό,τι με ενδιαφέρει πραγματικά είναι εδώ. Δεν έχω σπίτι στην Αθήνα, ένα σπίτι έχω κι είναι αυτό. Εδώ είναι ο τόπος που θα ήθελα να μένω, εδώ είναι η μάνα μου, εδώ είναι ο τόπος συνάντησης με τους πολύ αγαπημένους μου φίλους και το κυριότερο είναι ότι άρεσε πολύ και στη Λελέ αυτός ο τρόπος ζωής», είπε ο αγαπημένος τραγουδιστής.

«Όταν πρωτοήρθα στη Λήμνο, το 2010, είπα “τι ερημιά είναι αυτή;”. Τώρα δε θέλω να φύγω», είπε η ίδια. 

Ρόκκος για Γκόφα: «Δε μου αρέσει η Λελέ να φοράει αποκαλυπτικά ρούχα»

Με τη Λελέ Γκόφα είναι ζευγάρι εδώ και 16 χρόνια. «Το ήξερα από την αρχή (σ.σ ότι θα είμαστε μαζί, αλλά δεν ήξερα ότι θα φτάσει μέχρι εδώ», παραδέχτηκε η Λελέ Γκόφα στο Happy Day. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Με κέρδισε η τρέλα του, θα το πω έτσι πολύ χύμα. Απλά, δεν ξέρω τι με περιμένει κάθε μέρα. Είναι ένα μικρό παιδί σε σώμα εφήβου», πρόσθεσε. 

Οι περισσότεροι θεωρούν τον Στέλιο σκληρό, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Είναι γλυκός, αλλά με έναν δικό του τρόπο

Σύμφωνα με την ίδια, οι λόγοι που μπορεί να τσακωθούν είναι επειδή είναι ακατάστατος ή επειδή δεν έχει υπομονή, κατά τ’ άλλα «είναι τέλειος». Πάντως, ο Στέλιος Ρόκκος διαφώνησε. «Έχω τεράστια υπομονή όταν κάνω κάτι που μ’ αρέσει», είπε. Η Λελέ Γκόφα παραδέχτηκε ακόμη ότι του μαγειρεύει και αποκάλυψε πως το αγαπημένο φαγητό του τραγουδιστή από εκείνη είναι η κακαβιά. 

Ρόκκος για Γκόφα: «Δε μου αρέσει η Λελέ να φοράει αποκαλυπτικά ρούχα»

Όσο για το αν υπάρχει ζήλια στη σχέση τους; Εκείνη είπε «όχι». Εκείνος, κατέβασε τα γυαλιά και είπε… «άστο». «Εγώ δεν τη ζηλεύω καθόλου», πρόσθεσε. «Απλώς, μ’ αρέσει η γυναίκα να σέβεται τον εαυτό της, το ντύσιμό της. Τα αποκαλυπτικά ρούχα δε μ’ αρέσουν πολύ, γιατί ξέρω πώς τα σχολιάζουν οι άντρες όταν είστε μπροστά εσείς. Δε θέλω να σχολιάζουν έτσι τη Λελέ, τη γυναίκα μου. Αυτό»
 

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