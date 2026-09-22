Η απάντηση του Γ. Πατούλη για τη MEDI DERMA

«Κανείς δε ζημιώθηκε από τη διαδικαστική ατέλεια» αναφέρει

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Η απάντηση του Γ. Πατούλη για τη MEDI DERMA
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Η απάντηση Πατούλη για τη MEDI DERMA (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του ΙΣΑ, απάντησε στις αντιδράσεις για τις αλλαγές στην εταιρεία MEDI DERMA, στην οποία είναι εταίρος.
  • Αποδίδει την ευθύνη σε διαδικαστική ατέλεια του οικονομολόγου της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι κανείς δεν ζημιώθηκε.
  • Η αλλαγή του καταστατικού της MEDI DERMA περιλάμβανε προσθήκες όπως «παροχή επιχειρηματικών συμβουλών» και «διαχείριση ακινήτων».
  • Δεν υπήρξε νέα δήλωση για τις άλλες εταιρείες με την επωνυμία OMS, στις οποίες είναι επίσης εταίρος.
  • Κατηγορείται ότι ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έκανε τους απαραίτητους ελέγχους λόγω σύγκρουσης συμφερόντων.

Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε για τις αλλαγές στην δερματολογική εταιρεία MEDI DERMA, στην οποία είναι εταίρος ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης, ο ίδιος προχώρησε σε διευκρινίσεις. Στο τι ακριβώς υποστηρίζει στην απάντησή του, αναφέρθηκε η Κατερίνα Τσαμούρη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR με τη Μάρα Ζαχαρέα.  

Καταγγελίες για Πατούλη: «Είναι εταίρος σε ιατρεία μακροζωίας»

Όπως επισήμανε,  ο κ. Πατούλης αποδίδει την ευθύνη στον οικονομολόγο της εταιρείας επί της ουσίας. 

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ λέει σε ανάρτησή του ότι αυτό που είδαμε όλοι στο ΓΕΜΗ και εύλογα προκάλεσε εντύπωση, δηλαδή ένα δερματολογικό ιατρείο να αλλάζει ξαφνικά καταστατικό και να προσθέτει την «παροχή επιχειρηματικών συμβουλών» και τη «διαχείριση ακινήτων»  ήταν μια διαδικαστική ατέλεια. «Ουδείς ζημιώθηκε απ' αυτήν» επισημαίνει  ο κ.Πατούλης. 

Η αλλαγή καταστατικού της εταιρείας

Η αλλαγή καταστατικού της εταιρείας 

Για τις άλλες εταιρείες, με την επωνυμία OMS, στο κοινό site των οποίων εμφανίζεται ως εταίρος, δεν είπε κάτι καινούργιο. 

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος του Star ο λόγος που  γίνεται τόση συζήτηση, είναι ότι  οι εταιρείες αυτές ασχολούνται λίγο με την δερματολογία, λίγο με την πλαστική χειρουργική και λίγο την μακροζωία, άρα, ο κ.Πατούλης καταγγέλλεται ότι «έκανε τα στραβά μάτια». Ότι, δηλαδή, ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έκανε τους ελέγχους που έπρεπε σε αντίστοιχα  ιατρεία με το δικό του, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων.

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