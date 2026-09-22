Ανήκει στα πρόσωπα που τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει σταθερή παρουσία στην τηλεόραση και ο φακός τη λατρεύει! Με κάθε νέο της βήμα, η Ιζαμπέλλα Φούλοπ αποδεικνύει ότι ανταπεξέρχεται στις νέες προκλήσεις. Η ταλαντούχα ηθοποιός μιλά στο Star.gr και τη δημοσιογράφο, Αθανασία Βογιάρη για την αυστηρή κριτική που ασκεί στον εαυτό της, τα επαγγελματικά της βήματα, αλλά και την ανάγκη της να δοκιμάζεται σε διαφορετικούς ρόλους.

Σε μια ειλικρινή εξομολόγηση, η Ιζαμπέλλα Φούλοπ παραδέχεται πως είναι αυστηρή με τον εαυτό της, ειδικά όταν δοκιμάζεται σε μια νέα δουλειά: «Προσωπικά, πάντα όταν βλέπω τον εαυτό μου σε μια δουλειά για πρώτη φορά, έχω τις ενστάσεις μου. Κάτι δεν μου αρέσει σε εμένα. Βλέπω μικρολεπτομέρειες, αλλά σε γενικές γραμμές είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου σε εκνευριστικό βαθμό. Αλλά εντάξει, επειδή είναι κάτι που το γνωρίζω, προσπαθώ να το παραβλέψω και να δω τη γενική εικόνα».

Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ μιλά για την αυστηρή κριτική που κάνει στον εαυτό της / NDP PHOTO

Με δυνατές τηλεοπτικές συμμετοχές τις πρόσφατες σεζόν, η ηθοποιός σκέφτηκε, άραγε, ποτέ μήπως χρειάζεται ένα διάλειμμα; Η απάντησή της είναι ξεκάθαρη: «Όχι, εντάξει, δεν έχουμε φτάσει σε σημείο να μας βαρεθεί ο κόσμος. Έχω ακούσει ηθοποιούς να το λένε. Όχι, προσωπικά δεν πιστεύω ότι βρίσκομαι σε αυτό το σημείο. Ίσα ίσα πιστεύω ότι τώρα ξεκινάω. Ουσιαστικά τώρα κάνω τα πρώτα μου βήματα, τα τηλεοπτικά. Απλώς κάθε χρόνος νιώθω ότι είναι λίγο καλύτερος από τον προηγούμενο. Με λίγο μεγαλύτερο ρόλο, λίγο πιο βασικό. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν νομίζω ότι έχω φτάσει στο σημείο να με βαρεθεί ο κόσμος».

Για τη συμμετοχή της στη σειρά «Μπλε Ώρες» στον SKAI, όπου αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο η Ιζαμπέλλα Φούλοπ δε μπορεί να κρύψει τη χαρά της καθώς, όπως εξηγεί, πρόκειται για έναν στόχο που ήθελε να πετύχει. «Είναι η πρώτη φορά. Ήταν κάτι το οποίο το ήθελα και ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί έχω ξανακάνει καθημερινό αλλά δεν είχα τόσο κεντρικό ρόλο. Επομένως τώρα που συνέβη αυτό είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ήταν ένας στόχος που επετεύχθη».

«Πιστεύω ότι ο ηθοποιός βοηθά το account του στα social media», λέει η Ιζαμπέλλα Φούλοπ / NDP PHOTO

Ιζαμπέλλα Φούλοπ: «Τα social media, κακά τα ψέματα, με όλα μπορούν να συνδυαστούν»

Με την εικόνα της στα social media να αποτελεί επίσης κομμάτι της δημόσιας παρουσίας της, η Ιζαμπέλλα Φούλοπ έχει μια ξεκάθαρη άποψη για το κατά πόσο αυτά μπορούν να βοηθήσουν έναν ηθοποιό. «Δεν πιστεύω ότι τον βοηθούν ιδιαίτερα. Ίσα ίσα πιστεύω το αντίθετο. Ότι ο ηθοποιός βοηθάει το account του στα social media». Όπως εξηγεί, πρόκειται για δύο διαφορετικούς χώρους που μπορούν φυσικά να συνυπάρξουν: «Γενικότερα θεωρώ ότι είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα, τελείως διαφορετικά. Φυσικά και συνδυάζονται. Τα social media, κακά τα ψέματα, με όλα μπορούν να συνδυαστούν».

«Αυτό είναι το ζητούμενο! Η αλλαγή και το να βγω από τα καλούπια μου», αποκαλύπτει η ηθοποιός / Instagram

Και μπορεί να της αρέσει το πρόγραμμα και οι στόχοι, όμως στην υποκριτική η ίδια αναζητά ακριβώς το αντίθετο: την έκπληξη και τη μεταμόρφωση. «Αυτό είναι (η υποκριτική)... να αλλάζεις, να μεταμορφώνεσαι, να κάνεις τελείως διαφορετικά πράγματα, να κάνεις το αναπάντεχο. Και αυτή είναι η μαγεία της δουλειάς μας. Να μπεις σε μια ψυχοσύνθεση που μπορεί να είναι τελείως έξω από εσένα. Επομένως αυτό είναι το ζητούμενο για μένα. Η αλλαγή και το να βγω από τα καλούπια μου».

Μοντάζ: Άμπερ Ντόκου