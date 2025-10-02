Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Με την αδελφή της, Ελεάννα, σε fashion event

Σε event για την παρουσίαση νέας συλλογής σε boutique της Αθήνας παραβρέθηκε η ηθοποιός Ιζαμπέλλα Φούλοπ, μαζί με την αδελφή της, Ελεάννα.
Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Η ηλικία, ο ζωγράφος πατέρας και ο γάμος με Ολυμπιονίκη
Οι δύο γυναίκες πόζαραν στον φωτογραφικό φακό χαμογελαστές και η αλήθεια είναι πως μοιάζουν πολύ.
Η εντυπωσιακή και ταλαντούχα ηθοποιός υποδύεται την «Άντζελα» στη σειρά του Alpha, «Porto Leone», τη φετινή τηλεοπτική σεζόν.
Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ είναι κόρη του Ούγγρου ζωγράφου, Τίμπορ Φούλοπ, ο οποίος ζει και δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στην Ελλάδα.
Είναι ένα από τα πέντε παιδιά του, καθώς ο ζωγράφος έχει έναν γιο και μια κόρη από τον πρώτο του γάμο – που ζουν στο εξωτερικό.
Η Ιζαμπέλλα, η Ελεάννα και η Ραφαέλα είναι οι τρεις κόρες που απέκτησε από τον δεύτερο γάμου του, με τη σύζυγό του και δικηγόρο στο επάγγελμα, Πένυ Τσαλουχίδου.
Η οικογένεια Φούλοπ έζησε πολύ ευτυχισμένες στιγμές το προηγούμενο διάστημα. Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ παντρεύτηκε τον αγαπημένο της πολίστα, Γιώργο Δερβίση, στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
Λίγους μήνες αργότερα, στις 31 Ιουλίου 2025, είχαν τον γάμο της Ελεάννας Φούλοπ.
Ο Τίμπορ Φούλοπ δημιούργησε custom made νυφικά τσαντάκια για τον γάμο τους και στις δύο κόρες τους.