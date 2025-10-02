Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Με την αδελφή της, Ελεάννα, σε fashion event

Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στην εκπομπή Super Κατερίνα

Σε event για την παρουσίαση νέας συλλογής σε boutique της Αθήνας παραβρέθηκε η ηθοποιός Ιζαμπέλλα Φούλοπ, μαζί με την αδελφή της, Ελεάννα.

Ελεάννα- Ιζαμπέλλα Φούλοπ/ studio panoulis

Οι δύο γυναίκες πόζαραν στον φωτογραφικό φακό χαμογελαστές και η αλήθεια είναι πως μοιάζουν πολύ.

Γιώργος Πράσινος- Ιζαμπέλλα Φούλοπ/ studio panoulis

Η εντυπωσιακή και ταλαντούχα ηθοποιός υποδύεται την «Άντζελα» στη σειρά του Alpha, «Porto Leone», τη φετινή τηλεοπτική σεζόν.

H Iζαμπέλλα Φούλοπ στον ρόλο της Άντζελας στη σειρά «Porto Leone»

Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ είναι κόρη του Ούγγρου ζωγράφου, Τίμπορ Φούλοπ, ο οποίος ζει και δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στην Ελλάδα.

Είναι ένα από τα πέντε παιδιά του, καθώς ο ζωγράφος έχει έναν γιο και μια κόρη από τον πρώτο του γάμο – που ζουν στο εξωτερικό.

Η οικογένεια Φούλοπ σε έκθεση του ζωγράφου τον Δεκέμβριο του 2024- Από αριστερά: Πένυ Τσαλουχίδου-Ελεάννα Φούλοπ-Τίμπορ Φούλοπ-Ιζαμπέλλα Φούλοπ-Ραφαέλα Φούλοπ/ NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Η Ιζαμπέλλα, η Ελεάννα και η Ραφαέλα είναι οι τρεις κόρες που απέκτησε από τον δεύτερο γάμου του, με τη σύζυγό του και δικηγόρο στο επάγγελμα, Πένυ Τσαλουχίδου.

Η οικογένεια Φούλοπ έζησε πολύ ευτυχισμένες στιγμές το προηγούμενο διάστημα. Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ παντρεύτηκε τον αγαπημένο της πολίστα, Γιώργο Δερβίση, στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Λίγους μήνες αργότερα, στις 31 Ιουλίου 2025, είχαν τον γάμο της Ελεάννας Φούλοπ.

Ο Τίμπορ Φούλοπ δημιούργησε custom made νυφικά τσαντάκια για τον γάμο τους και στις δύο κόρες τους.