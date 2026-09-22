Η Honda στο 5ο Adventure Meeting 2026

Η Honda θα δώσει το «παρών» στο 5ο Adventure Meeting 2026, τη μεγάλη συνάντηση των φίλων της adventure μοτοσυκλέτας, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2026, στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου.Για δύο ημέρες, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη γκάμα των μοτοσυκλετών Honda, να ενημερωθούν για τα χαρακτηριστικά και τις τεχνολογίες τους και, κυρίως, να βιώσουν την εμπειρία της οδήγησης μέσα από test rides.

Η συμμετοχή της Honda στο 5ο Adventure Meeting αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία να βρεθεί κοντά στους φίλους της μοτοσυκλέτας και σε όλους όσοι μοιράζονται το πάθος για την περιπέτεια, την εξερεύνηση και την ελευθερία που προσφέρει η μοτοσυκλέτα. Η Honda προσκαλεί όλους τους φίλους της μοτοσυκλέτας να επισκεφθούν το χώρο της, να γνωρίσουν από κοντά τα μοντέλα της και να πάρουν μέρος στις δραστηριότητες και τα test rides της διοργάνωσης.

5ο Adventure Meeting 2026

📅 26–27 Σεπτεμβρίου 2026

📍 Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου

🕙 10:00–18:00