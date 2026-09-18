BMW iX5 Hydrogen: Δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης

Στα σκαριά και η παραγωγή του

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 18.09.26, 09:07
BMW iX5 Hydrogen: Δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης
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Η νέα BMW iX5 Hydrogen περνά στην επόμενη φάση εξέλιξης που οδηγεί στη μαζική παραγωγή: Τα πρωτότυπα υποβάλλονται σε ένα εκτενές πρόγραμμα δοκιμών, ενώ παράλληλα το σύστημα κυψελών καυσίμου τρίτης γενιάς περνά σε νέα φάση συναρμολόγησης στο Hydrogen Competence Centre στο Μόναχο. Την ίδια στιγμή, στο εργοστάσιο κινητήρων στο Steyr της Αυστρίας ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για τη βιομηχανική αξιοποίηση του συστήματος κυψελών καυσίμου υδρογόνου και τη μελλοντική μαζική παραγωγή του.

BMW iX5 Hydrogen: Δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης

Οι τρέχουσες δοκιμές επιβεβαιώνουν τη συντονισμένη αλληλεπίδραση μεταξύ του συστήματος κυψελών καυσίμου, του ηλεκτροκινητήρα, της μπαταρίας υψηλής τάσης, του συστήματος δεξαμενών BMW Hydrogen Flat Storage και του Energy Master. Η καινοτόμος μπαταρία υψηλής τάσης και το Energy Master, ως κεντρική μονάδα ελέγχου του ηλεκτρικού συστήματος, επιτρέπουν αποτελεσματικότερη ανάκτηση ενέργειας και, ως εκ τούτου, αυξάνουν τη συνολική αποδοτικότητα του συστήματος. Παράλληλα, στόχος της εξέλιξης είναι οι επιδόσεις να βρίσκονται στο επίπεδο της BMW iX5, με επιτάχυνση 0 - 100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από πέντε δευτερόλεπτα.Προσφέροντας μια εκτιμώμενη αυτονομία έως 750 χιλιόμετρα (WLTP), ανεφοδιασμό σε λιγότερο από πέντε λεπτά και αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση, η τεχνολογία κυψελών καυσίμου ανοίγει νέες δυνατότητες για ατομική μετακίνηση χωρίς εκπομπές ρύπων.

BMW iX5 Hydrogen: Δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης

Πώς λειτουργεί το σύστημα κυψελών καυσίμου;

Μέσα στην κυψέλη καυσίμου, το υδρογόνο από τις δεξαμενές αντιδρά με το οξυγόνο του ατμοσφαιρικού αέρα. Κατά την ηλεκτροχημική αντίδραση παράγεται ηλεκτρική ενέργεια που τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα και κινεί το όχημα. Η BMW iX5 Hydrogen χρησιμοποιεί το σύστημα κυψελών καυσίμου τρίτης γενιάς, το οποίο αναπτύχθηκε από κοινού από το BMW Group και την Toyota Motor Corporation.

BMW iX5 Hydrogen: Δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης

Πού θα παράγεται το σύστημα κυψελών καυσίμου στο μέλλον;

Το BMW Group προετοιμάζεται για τη μελλοντική μαζική παραγωγή του συστήματος κυψελών καυσίμου στο εργοστάσιο του Steyr. Παράλληλα, τα κέντρα αριστείας στο Μόναχο και στο Steyr αναπτύσσουν και συναρμολογούν πρωτότυπα, αποκτώντας εμπειρία ενόψει της μετάβασης στη βιομηχανική παραγωγή. Πρόσθετα εξαρτήματα του συστήματος κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις του BMW Group στο Landshut.

 

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