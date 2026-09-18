Γιώργος Παπανδρέου: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στη μητέρα του Μαργαρίτα

«Θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας: η μεγάλη, ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε»

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Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Παπανδρέου αποχαιρετά τη μητέρα του, Μαργαρίτα Παπανδρέου, που πέθανε σήμερα.
  • Η Μαργαρίτα χαρακτηρίζεται ως μαχήτρια με αξίες όπως η δικαιοσύνη και η ισότητα των γυναικών.
  • Ο Παπανδρέου αναφέρεται στη μητέρα του ως πηγή αγάπης και δύναμης για την οικογένειά του.
  • Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20/9, στις 10 π.μ. στο Α’ Νεκροταφείο.

Με μια συγκινητική ανάρτηση αποχαιρετά τη μητέρα του Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία έφυγε σήμερα Παρασκευή από τη ζωή, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.

Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 102 ετών

Στην ανάρτησή του ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει για τη μητέρα του, Μαργαρίτα:

 

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας, που έφυγε σήμερα το πρωί.

Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδωρία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών.

Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δισεγγονή της, πάνω απ’ όλα, θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας: η μεγάλη, ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη.

– Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο, την Κυριακή 20/9, στις 10πμ». 
 

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