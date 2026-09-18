Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 102 ετών

Η συγγραφέας ήταν η δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Μαργαρίτα Παπανδρέου: Οι αγώνες της για τα δικαιώματα των γυναικών / ERT (αρχείου)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 102 ετών, δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου.
  • Ήταν μητέρα του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου και του ευρωβουλευτή Νίκου Παπανδρέου.
  • Γεννήθηκε το 1923 στο Όουκ Παρκ του Ιλινόι και σπούδασε δημοσιογραφία και Δημόσια Υγεία.
  • Ανέπτυξε κοινωνική και πολιτική δράση, ιδρύοντας την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και ασχολούμενη με τα γυναικεία δικαιώματα.
  • Δημοσίευσε πολλά άρθρα και βιβλία κατά τη διάρκεια της ζωής της.

Πέθανε σε ηλικία 102 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα του τέως πρωθυπουργού της Ελλάδας Γιώργου Α. Παπανδρέου, του ευρωβουλευτή Νίκου Παπανδρέου, καθώς και του Ανδρέα Α. Παπανδρέου και της Σοφίας Παπανδρέου.

Γεννημένη στις 30 Σεπτεμβρίου 1923, θα  γινόταν σε λίγες ημέρες 103 ετών. 

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Ποια ήταν η Μαργαρίτα Παπανδρέου 

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου γεννήθηκε το 1923 στο Όουκ Παρκ του Ιλινόι και σπούδασε δημοσιογραφία και Δημόσια Υγεία. Στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1951 και απέκτησε τέσσερα παιδιά.

Το 1961 εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Ελλάδα, ενώ η οικογενειακή τους ζωή δοκιμάστηκε τα επόμενα χρόνια. Μετά το πραξικόπημα του 1967, η Μαργαρίτα συνέβαλε στην απελευθέρωση του συζύγου της και ακολούθησε την οικογένεια στο εξωτερικό. Αργότερα, οι δρόμοι τους χώρισαν και το ζευγάρι πήρε διαζύγιο.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν η δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ 

Η ίδια ανέπτυξε έντονη κοινωνική και πολιτική δράση, ιδρύοντας την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, της οποίας υπήρξε πρόεδρος για οκτώ χρόνια. Παράλληλα, ασχολήθηκε ενεργά με ζητήματα ισότητας, γυναικείων δικαιωμάτων και ειρήνης. Ήταν επίσης συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων.

 

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