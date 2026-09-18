Eurostat: Το 87% των Ελλήνων δυσκολεύεται να βγάλει τον μήνα

Το εισόδημα παραμένει χαμηλότερο από το 2010

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Οικονομια
Eurostat: Το 87% Των Ελλήνων Δυσκολεύεται Να Βγάλει Τον Μήνα
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Νέα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες. Η χώρα μας εμφανίζεται ιδιαίτερα ψηλά ποσοστά σε δείκτες που αφορούν την «υποκειμενική φτώχεια», το διαθέσιμο εισόδημα και την κάλυψη των καθημερινών αναγκών

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 67,2% των πολιτών δηλώνει ότι θεωρεί τον εαυτό του φτωχό. Αυτό είναι και το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο αντίστοιχος μέσος όρος είναι στο 17,6%. 

Eurostat: Το 87% των Ελλήνων δυσκολεύεται να βγάλει τον μήνα

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η πίεση όταν εξετάζεται η δυνατότητα των νοικοκυριών να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες. Το 87,1% δηλώνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες για να καλύψει τα έξοδα του μήνα. 

Eurostat: Το εισόδημα παραμένει χαμηλότερο από το 2010 

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει αφορά την εξέλιξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Από το 2010 ως το 2025, το πραγματικό διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 22,3%. 

Την ίδια περίοδο, η εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν διαφορετική, καθώς το αντίστοιχο εισόδημα αυξήθηκε κατά 25,4%. Η Ελλάδα και η Γαλλία ήταν οι μόνες χώρες, όπου καταγράφηκε υποχώρηση στον συγκεκριμένο δείκτη. 

Eurostat: Το 87% των Ελλήνων δυσκολεύεται να βγάλει τον μήνα

Σημαντικό μέρος του οικογενειακού εισοδήματος καταναλώνεται και στα έξοδα κατοικίας. Στην Ελλάδα, το 26,4% ζει σε νοικοκυριά όπου το κόστος στέγασης ξεπερνά το 60% του διαθέσιμου εισοδήματος. 

Παράλληλα, το 18,1% των πολιτών δήλωσε ότι το 2025 δεν είχε τη δυνατότητα να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό. Το ποσοστό αυτό ήταν το υψηλότερο της ΕΕ, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία. 

Eurostat: Το 87% των Ελλήνων δυσκολεύεται να βγάλει τον μήνα

Τα στοιχεία δείχνουν ότι για σημαντικό μέρος του πληθυσμού η καθημερινότητα παραμένει δύσκολη. Το χαμηλότερο εισόδημα σε σχέση με το παρελθόν, σε συνδυασμό με τα υψηλά έξοδα διαβίωσης και στέγασης, περιορίζει τις οικονομικές δυνατότητες πολλών νοικοκυριών. 

 

 

 

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