Δήλωση 17 CEO's Tηλεπικοινωνιακών Παρόχων

H Connect Europe δημοσίευσε κοινή δήλωση 17 CEO ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, μεταξύ των οποίων και του Stan Miller, CEO της United Group, κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέλος της οποίας είναι η Nova, με τίτλο «Διορθώνοντας την πορεία για τη στήριξη της ευρωπαϊκής τεχνολογικής ηγεσίας».

Βασικά σημεία:

17 CEO's ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών εταιρειών απέστειλαν δήλωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη – μεταξύ άλλων και στους τρεις προέδρους, Αντόνιο Κόστα, Ρομπέρτα Μέτσολα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – με θέμα την ευρωπαϊκή τεχνολογική ηγεσία.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα θεσμικά όργανα της ΕΕ βρίσκονται αντιμέτωπα με έντονες συζητήσεις για τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών. Η Ευρώπη επιδιώκει να ανταγωνιστεί παγκόσμιους παίκτες σε τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το cloud και η αμυντική τεχνολογία.

Οι CEOs υπογραμμίζουν ότι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι βρίσκονται στο επίκεντρο της προσπάθειας για τεχνολογική κυριαρχία και για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού τεχνολογικού οικοσυστήματος. Στηρίζουν την πρόσφατη κατεύθυνση σε ζητήματα όπως η ρύθμιση των δορυφορικών υπηρεσιών και του cloud, αλλά ζητούν ξεκάθαρα να «διορθωθεί η πορεία» σε αντιφατικές νομοθετικές προτάσεις, όπως η Digital Networks Act και η Cybersecurity Act.

Διορθώνοντας την πορεία για τη στήριξη της ευρωπαϊκής τεχνολογικής ηγεσίας

Τα δίκτυα συνδεσιμότητας αποτελούν το θεμέλιο του τεχνολογικού οικοσυστήματος της Ευρώπης και, σήμερα, εξακολουθούμε να έχουμε τον έλεγχο αυτού του κρίσιμου επιπέδου. Ωστόσο, η θέση αυτή κινδυνεύει λόγω ασυντόνιστων μεταρρυθμίσεων πολιτικής και πλέον βρισκόμαστε μπροστά σε μια σαφή επιλογή: να ενισχύσουμε τη συνδεσιμότητα και να απελευθερώσουμε την τεχνολογική ηγεσία ή να διακινδυνεύσουμε να χάσουμε τον έλεγχο ολόκληρου του τεχνολογικού οικοσυστήματος.

Η συμβολή μας στην ευρωπαϊκή τεχνολογική ηγεσία

Το οικοσύστημα της συνδεσιμότητας συνεισφέρει ήδη 5% στο ΑΕΠ της Ευρώπης και οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι επενδύουν 64 δισ. ευρώ ετησίως. Ωστόσο, η Ευρώπη εξακολουθεί να χρειάζεται 475 δισ. ευρώ μόνο για την επίτευξη δικτύων κινητής παγκόσμιας κλάσης, γεγονός που απαιτεί μια σημαντική αύξηση των επενδύσεων.

Με την παροχή συνδεσιμότητας gigabit για όλους, αυτόνομων δικτύων 5G για τη βιομηχανία, στρατηγικών επενδύσεων σε υποθαλάσσια καλώδια και δορυφόρους, καθώς και μελλοντικών δικτύων 6G, η Ευρώπη μπορεί να δώσει στις επιχειρήσεις της τη δυνατότητα να επεκταθούν σε ολόκληρο το τεχνολογικό οικοσύστημα και να ανακτήσουν την ηγετική της θέση. Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι είναι έτοιμοι να συμβάλουν στην επίτευξη της τεχνολογικής ηγεσίας ως εξής:

Τεχνητή Νοημοσύνη . Δημιουργία ευρωπαϊκών AI Factories και Gigafactories, ανάπτυξη ανοικτών και κυρίαρχων πλατφορμών τεχνητής νοημοσύνης, διεύρυνση της πρόσβασης των πελατών μας σε εργαλεία AI και διαχείριση της αύξησης της κίνησης δεδομένων που παράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και των αυξημένων απαιτήσεων των δικτύων για την εκτέλεση συμπερασμάτων από μοντέλα AI.

. Δημιουργία ευρωπαϊκών AI Factories και Gigafactories, ανάπτυξη ανοικτών και κυρίαρχων πλατφορμών τεχνητής νοημοσύνης, διεύρυνση της πρόσβασης των πελατών μας σε εργαλεία AI και διαχείριση της αύξησης της κίνησης δεδομένων που παράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και των αυξημένων απαιτήσεων των δικτύων για την εκτέλεση συμπερασμάτων από μοντέλα AI. Sovereign Cloud . Δημιουργία χωρητικότητάς για την κάλυψη της ζήτησης σε υπηρεσίες sovereign cloud: από edge cloud ενσωματωμένο στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έως τη δημιουργία Sovereign data centres και πλατφορμών cloud, από τη διασύνδεση πανευρωπαϊκών υπηρεσιών cloud έως ολοκληρωμένες λύσεις cloud.

. Δημιουργία χωρητικότητάς για την κάλυψη της ζήτησης σε υπηρεσίες sovereign cloud: από edge cloud ενσωματωμένο στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έως τη δημιουργία Sovereign data centres και πλατφορμών cloud, από τη διασύνδεση πανευρωπαϊκών υπηρεσιών cloud έως ολοκληρωμένες λύσεις cloud. Αμυντική τεχνολογία και ανθεκτικότητα. Συμβολή στην ασφάλεια της Ευρώπης και στην επίτευξη του στόχου επενδύσεων ύψους 1,5% του ΑΕΠ σε κρίσιμες υποδομές, όπως συμφωνήθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ. Μπορούμε να παρέχουμε ασφαλείς στρατιωτικές επικοινωνίες, συστήματα εντοπισμού drones, λύσεις κυβερνοασφάλειας, υπηρεσίες διαχειριζόμενων λειτουργιών ασφάλειας, αποκλειστικά network slices 5G και σχετικές δυνατότητες, καθώς και υπηρεσίες δορυφορικών επικοινωνιών (satcom).

Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε απτά οφέλη στους Ευρωπαίους, ενισχύοντας την καινοτομία, την παραγωγική μας βάση και την κυρίαρχη τεχνολογική ικανότητα της Ευρώπης σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας.

Υλοποίηση μεταρρυθμίσεων για την ανταγωνιστικότητα

Η ευρωπαϊκή τεχνολογική ηγεσία προϋποθέτει τη μετατροπή της ατζέντας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις πολιτικής. Μια αλλαγή κατεύθυνσης αρχίζει να διαμορφώνεται σε βασικούς τομείς.

Σε ό,τι αφορά την τεχνολογική κυριαρχία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει θετικά βήματα με το Cloud and AI Development Act, καθώς και με την πρόσφατη ρύθμιση για το φάσμα των κινητών δορυφορικών υπηρεσιών, δημιουργώντας χώρο για ευρωπαϊκές εναλλακτικές τόσο στο cloud όσο και στη δορυφορική συνδεσιμότητα, ως εργαλεία ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Πιστεύουμε ότι το ίδιο πνεύμα θα πρέπει να αποτυπωθεί και στον εκσυγχρονισμό της εφαρμογής των κανόνων για τις συγχωνεύσεις, επιτρέποντας τόσο την ενοποίηση εντός των εθνικών αγορών όσο και τις διασυνοριακές συγκεντρώσεις, ώστε να μπορούμε να επενδύουμε και να καινοτομούμε σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Αντίθετα, η τρέχουσα πρόταση για Digital Networks Act (DNA) δεν αντιμετωπίζει την ανάγκη της Ευρώπης για ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών επενδύσεων και καινοτομίας στον τομέα της συνδεσιμότητας. Καλούμε τους συννομοθέτες να διορθώσουν την πορεία, δίνοντας προτεραιότητα σε πέντε βασικούς άξονες:

Απελευθέρωση κεφαλαίων για την ανάπτυξη δικτύων. Οι συννομοθέτες θα πρέπει να στηρίξουν πλήρως τις άδειες χρήσης φάσματος αόριστης διάρκειας ως κανόνα, με ελάχιστη διάρκεια 40 ετών σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως προτείνει η Επιτροπή. Τα τελευταία 12 χρόνια, ο ευρωπαϊκός κλάδος τηλεπικοινωνιών έχει δαπανήσει 110 δισ. ευρώ για άδειες χρήσης φάσματος. Η απομάκρυνση από τις συχνές δημοπρασίες αποτελεί έναν από τους πιο άμεσους τρόπους ανακατεύθυνσης κεφαλαίων προς επενδύσεις σε 5G, οπτικές ίνες και μελλοντικά δίκτυα 6G, που είναι απολύτως απαραίτητα για την ανταγωνιστικότητα.

Οι συννομοθέτες θα πρέπει να στηρίξουν πλήρως τις άδειες χρήσης φάσματος αόριστης διάρκειας ως κανόνα, με ελάχιστη διάρκεια 40 ετών σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως προτείνει η Επιτροπή. Τα τελευταία 12 χρόνια, ο ευρωπαϊκός κλάδος τηλεπικοινωνιών έχει δαπανήσει 110 δισ. ευρώ για άδειες χρήσης φάσματος. Η απομάκρυνση από τις συχνές δημοπρασίες αποτελεί έναν από τους πιο άμεσους τρόπους ανακατεύθυνσης κεφαλαίων προς επενδύσεις σε 5G, οπτικές ίνες και μελλοντικά δίκτυα 6G, που είναι απολύτως απαραίτητα για την ανταγωνιστικότητα. Επενδύσεις που καθοδηγούνται από τη ζήτηση και όχι από κανονιστικές επιταγές . Παρότι οι ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνιακές εταιρείες επενδύουν πάνω από 30 δισ. ευρώ ετησίως σε FTTH, η Ευρώπη δεν θα αποκτήσει περισσότερες υποδομές οπτικών ινών απλώς επιβάλλοντας στους παρόχους να απενεργοποιήσουν λειτουργικά δίκτυα χαλκού και οπτικών ινών. Αυτή η προσέγγιση «από πάνω προς τα κάτω» θα περιορίσει τις επιλογές των καταναλωτών, θα αποδυναμώσει τον ανταγωνισμό στις υποδομές και θα αγνοήσει τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στις ευρωπαϊκές αγορές. Η μετάβαση στις οπτικές ίνες θα πρέπει να καθοδηγείται από καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης, τις επιλογές των καταναλωτών και την εξέλιξη της ζήτησης στην αγορά – και όχι από κανονιστικές επιταγές. Οι καταναλωτές θα πρέπει να παραμείνουν ελεύθεροι να επιλέγουν τις προσφορές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, με τα δίκτυα να ανταγωνίζονται όχι μόνο στην ταχύτητα αλλά και στην ποιότητα, την αξιοπιστία και τις υπηρεσίες.

. Παρότι οι ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνιακές εταιρείες επενδύουν πάνω από 30 δισ. ευρώ ετησίως σε FTTH, η Ευρώπη δεν θα αποκτήσει περισσότερες υποδομές οπτικών ινών απλώς επιβάλλοντας στους παρόχους να απενεργοποιήσουν λειτουργικά δίκτυα χαλκού και οπτικών ινών. Αυτή η προσέγγιση «από πάνω προς τα κάτω» θα περιορίσει τις επιλογές των καταναλωτών, θα αποδυναμώσει τον ανταγωνισμό στις υποδομές και θα αγνοήσει τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στις ευρωπαϊκές αγορές. Η μετάβαση στις οπτικές ίνες θα πρέπει να καθοδηγείται από καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης, τις επιλογές των καταναλωτών και την εξέλιξη της ζήτησης στην αγορά – και όχι από κανονιστικές επιταγές. Οι καταναλωτές θα πρέπει να παραμείνουν ελεύθεροι να επιλέγουν τις προσφορές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, με τα δίκτυα να ανταγωνίζονται όχι μόνο στην ταχύτητα αλλά και στην ποιότητα, την αξιοπιστία και τις υπηρεσίες. Εκσυγχρονισμός της ρύθμισης για καινοτόμα δίκτυα. Όπως επισημαίνεται ξεκάθαρα στην έκθεση Draghi, η ισχύουσα εκ των προτέρων ρύθμιση αποθαρρύνει τις επενδύσεις και την ανάληψη κινδύνου. Η Ευρώπη δεν θα πρέπει να μεταφέρει στο σημερινό, ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον των δικτύων οπτικών ινών ένα ρυθμιστικό μοντέλο που σχεδιάστηκε πριν από δεκαετίες για τα δίκτυα χαλκού. Όπου οι αγορές λειτουργούν αποτελεσματικά, ο ανταγωνισμός θα πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο και η ρύθμιση να λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας.

Όπως επισημαίνεται ξεκάθαρα στην έκθεση Draghi, η ισχύουσα εκ των προτέρων ρύθμιση αποθαρρύνει τις επενδύσεις και την ανάληψη κινδύνου. Η Ευρώπη δεν θα πρέπει να μεταφέρει στο σημερινό, ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον των δικτύων οπτικών ινών ένα ρυθμιστικό μοντέλο που σχεδιάστηκε πριν από δεκαετίες για τα δίκτυα χαλκού. Όπου οι αγορές λειτουργούν αποτελεσματικά, ο ανταγωνισμός θα πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο και η ρύθμιση να λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας. Το ίδιο πνεύμα θα πρέπει να διέπει και την ουδετερότητα του διαδικτύου: η Ευρώπη μπορεί να διατηρήσει τις αρχές του Ανοικτού Διαδικτύου, διασφαλίζοντας παράλληλα νομική βεβαιότητα και αφήνοντας περιθώριο για καινοτομία με προηγμένα δίκτυα 5G και 6G, συμπεριλαμβανομένου του network slicing, της διαφοροποίησης ως προς την ποιότητα και των νέων βιομηχανικών υπηρεσιών.

η Ευρώπη μπορεί να διατηρήσει τις αρχές του Ανοικτού Διαδικτύου, διασφαλίζοντας παράλληλα νομική βεβαιότητα και αφήνοντας περιθώριο για καινοτομία με προηγμένα δίκτυα 5G και 6G, συμπεριλαμβανομένου του network slicing, της διαφοροποίησης ως προς την ποιότητα και των νέων βιομηχανικών υπηρεσιών. Να γίνει πράξη η απλοποίηση. Το DNA θα πρέπει να υλοποιήσει τη δέσμευση της Επιτροπής για «απλότητα εκ σχεδιασμού»: λιγότερη ρύθμιση και γραφειοκρατία, μεγαλύτερη εναρμόνιση και, κατ’ επέκταση, περισσότερο χώρο για επενδύσεις και καινοτομία.

Πάνω απ’ όλα, οι μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη πρέπει να χαρακτηρίζονται από συνοχή. Ενώ το DNA αποσκοπεί στην ενίσχυση της επενδυτικής ικανότητας του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, ο Cybersecurity Act (CSA) κινδυνεύει να απορροφήσει τα ίδια κεφάλαια που απαιτούνται για επενδύσεις σε οπτικές ίνες, 5G και 6G.

Οι οριζόντιες απαιτήσεις για την απομάκρυνση εξοπλισμού που προβλέπονται στον CSA θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τον κλάδο μας με κόστος αντικατάστασης έως και 40 δισ. ευρώ. Επιπλέον, πρόσφατη μελέτη καταδεικνύει ότι οι πρόσθετες επιβαρύνσεις περιλαμβάνουν λειτουργικές διαταραχές, καθώς και αρνητικές επιπτώσεις στους πελάτες.

Χρειαζόμαστε μια αναλογική προσέγγιση που θα βασίζεται στον κίνδυνο και θα λαμβάνει υπόψη εναλλακτικά μέτρα μετριασμού των κινδύνων, αντί για ευρείς περιορισμούς που επιβάλλουν την αντικατάσταση υποδομών χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τον κύκλο ζωής των επενδύσεων ή να προβλέπουν αποζημίωση.

Ως CEOs των κορυφαίων τηλεπικοινωνιακών εταιρειών της Ευρώπης, είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην επίτευξη της ευρωπαϊκής τεχνολογικής ηγεσίας. Πιστεύουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις του DNA και του CSA που βρίσκονται σε εξέλιξη πρέπει να διορθωθούν, ώστε να επιτρέψουν στον κλάδο να αυξήσει τις επενδύσεις του.

Καλούμε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια, καθώς βοηθούμε την Ευρώπη να συμβαδίσει με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και την τεχνολογική καινοτομία.

Υπογράφοντες

Ana Figueiredo, CEO and Chairman, MEO

Amel Kovačević, General Manager, BH Telecom

Benedicte Schilbred Fasmer, President and CEO, Telenor Group

Boštjan Košak, CEO, Telekom Slovenije, d.d.

Christel Heydemann, CEO, Orange Group

Christoph Aeschlimann, CEO, Swisscom Group

Georgios Metzakis, CEO, Cyta

Joost Farwerck, CEO & Chairman, KPN

Marc Murtra, Chairman & CEO, Telefónica S.A.

Mike Fries, Chairman & CEO, Liberty Global

Pietro Labriola, CEO and General Manager, TIM

Stan Miller, CEO, United Group

Stijn Bijnens, CEO, Proximus Group

Thomas Arnoldner, Deputy CEO, A1 Telekom Austria Group

Timotheus Höttges, CEO, Deutsche Telekom

Tomáš Kouřil, CEO, CETIN a.s.

Topi Manner, CEO, Elisa a Corporation