Σημαντικές επιστροφές ενοικίου, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν συνολικά έως και τα 3.200 ευρώ, πρόκειται να λάβουν περίπου 1.050.000 πολίτες. Οι πρώτες πληρωμές αφορούν περίπου 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές, πληρώματα του ΕΚΑΒ και εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν στην περιφέρεια, ενώ τον Νοέμβριο ακολουθεί η επιστροφή ενός ενοικίου σε περίπου 1 εκατ. νοικοκυριά.

Η πρώτη πληρωμή προγραμματίζεται για τις 25 Σεπτεμβρίου 2026 και αφορά τα ενοίκια του 2024. Τον Νοέμβριο του 2026 θα ακολουθήσει η ενίσχυση που αντιστοιχεί στα 2/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου για το 2025.

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