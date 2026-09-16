Επιστροφή ενοικίου: Έως 3.200 ευρώ σε 1,05 εκατ. δικαιούχους

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
Επιδότηση ενοικίου (βίντεο αρχείου Alpha)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επιστροφές ενοικίου έως 3.200 ευρώ για 1,05 εκατ. δικαιούχους.
  • Πρώτες πληρωμές για 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς στις 25 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Η επιστροφή αφορά ενοίκια του 2024.
  • Τον Νοέμβριο 2026 θα δοθεί ενίσχυση για το 2025, ίση με 2/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου.
  • Συνολικά, 1 εκατ. νοικοκυριά θα λάβουν επιστροφή ενοικίου τον Νοέμβριο.

Σημαντικές επιστροφές ενοικίου, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν συνολικά έως και τα 3.200 ευρώ, πρόκειται να λάβουν περίπου 1.050.000 πολίτες. Οι πρώτες πληρωμές αφορούν περίπου 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές, πληρώματα του ΕΚΑΒ και εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν στην περιφέρεια, ενώ τον Νοέμβριο ακολουθεί η επιστροφή ενός ενοικίου σε περίπου 1 εκατ. νοικοκυριά.

Η πρώτη πληρωμή προγραμματίζεται για τις 25 Σεπτεμβρίου 2026 και αφορά τα ενοίκια του 2024. Τον Νοέμβριο του 2026 θα ακολουθήσει η ενίσχυση που αντιστοιχεί στα 2/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου για το 2025.

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