Μαζωνάκης: Τι είπε ο υπνοθεραπευτής για τη σχέση τους και τη φωτογραφία

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«Δεν ήρθε σε μένα, συναντηθήκαμε σε ουδέτερο χώρο», είπε ο υπνοθεραπευτής για τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη / Βίντεο Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κατηγορούμενη γιατρός έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στον υπνοθεραπευτή πριν από τον θάνατό του.
  • Ο υπνοθεραπευτής δήλωσε ότι δεν είναι γιατρός και ότι η σχέση του με τη γιατρό είναι επαγγελματική, γνωρίζονται 14-15 χρόνια.
  • Είχε προγραμματιστεί ραντεβού με τον Μαζωνάκη δύο ημέρες πριν τον θάνατό του, όπου συναντήθηκαν για πρώτη φορά.
  • Ο υπνοθεραπευτής εκτίμησε ότι ο Μαζωνάκης φαίνεται ζωντανός στη φωτογραφία, αλλά απέφυγε να αποκαλύψει το λόγο αποστολής της.
  • Προσήλθε αυτοβούλως στην Ευελπίδων για να καταθέσει στοιχεία στην έρευνα, αρνούμενος να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις Αρχές να εξετάζουν και τον ρόλο του υπνοθεραπευτή, στον οποίο φέρεται να έστειλε η κατηγορούμενη γιατρός φωτογραφία του τραγουδιστή λίγο πριν από τον θάνατό του. 

Αρχικά εξεταζόταν το ενδεχόμενο η φωτογραφία να είχε σταλεί στον σύζυγο της γιατρού, ωστόσο παραλήπτης φέρεται να ήταν τελικά ο υπνοθεραπευτής, με τον οποίο η γιατρός είχε επαγγελματική συνεργασία. 

Ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι γιατρός και ότι η ιδιότητά του είναι αυτή του υπνοθεραπευτή. 

«Δε μου έστειλε τη φωτογραφία για βοήθεια, αλλά ούτε για να μου δείξει ότι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης εκεί. Είχαμε επαγγελματική συνεργασία και όλα τα υπόλοιπα στον ανακριτή την ερχόμενη Δευτέρα», ανέφερε. 

Όπως υποστήριξε, γνωρίζει την κατηγορούμενη γιατρό εδώ και 14-15 χρόνια και μεταξύ τους υπήρχε επαγγελματική συνεργασία. 

«Έκανα εγώ συνεδρίες, συνεργαζόμασταν. Μου έστελνε πελάτες δικούς της», είπε μιλώντας στο Mega, ενώ αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε προηγούμενη σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, υποστηρίζοντας ότι ο τραγουδιστής ήταν πελάτης της γιατρού εδώ και χρόνια. 

Μαζωνάκης: Τι είπε ο υπνοθεραπευτής για τη σχέση τους και τη φωτογραφία

Ο υπνοθεραπευτής έκανε δηλώσεις μετά την κατάθεσή του στις Αρχές / Φωτογραφία από βίντεο Mega

Τι είπε για το ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη 

Ο υπνοθεραπευτής επιβεβαίωσε ακόμη ότι είχε προγραμματιστεί συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη.Όπως είπε, τον είχε συναντήσει για πρώτη φορά τη Δευτέρα, δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του, σε ουδέτερο χώρο, προκειμένου να πάρει το ιστορικό του. 

«Ποτέ δεν τον έχω ξαναδεί. Πρώτη φορά τον είδα τη Δευτέρα. Πριν πεθάνει. Τετάρτη πέθανε, Δευτέρα τον είδα. Δεν ήρθε σε μένα, συναντηθήκαμε σε ουδέτερο χώρο», ανέφερε στην εκπομπή του Mega. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συζήτηση δεν ολοκληρώθηκε και είχε προγραμματιστεί να συνεχιστεί την Τετάρτη. 

«Εγώ το κανόνισα το ραντεβού. Ξεκινήσαμε μια κουβέντα να πάρω το ιστορικό του. Δεν το ολοκληρώσαμε και θα συνεχίζαμε να παίρνουμε το ιστορικό του την Τετάρτη», είπε. 

Γιώργος Μαζωνάκης: «Είναι ζωντανός στη φωτογραφία, κατά τη γνώμη μου» 

Για τη φωτογραφία που έλαβε από τη γιατρό, ο υπνοθεραπευτής ανέφερε ότι, κατά την προσωπική του εκτίμηση, ο τραγουδιστής φαίνεται να είναι ζωντανός. 

«Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ζωντανός σε αυτή τη φωτογραφία κατά τη γνώμη μου. Έτσι νομίζω. Δεν είμαι γιατρός. Ένας γιατρός θα το πει», σημείωσε. 

Όπως υποστήριξε, για την κατάστασή του είχε λάβει διαβεβαίωση από γιατρό. 

Παράλληλα, απέφυγε να αποκαλύψει τον λόγο για τον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός τού έστειλε τη συγκεκριμένη φωτογραφία. 

«Δεν είναι κανένα από αυτά τα σενάρια που έχετε βάλει. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω όμως, αλλά υπάρχει στη δικογραφία το γιατί», είπε. 

Ο υπνοθεραπευτής προσήλθε αυτοβούλως στην Ευελπίδων, προκειμένου να καταθέσει στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας. Στις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις.  

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