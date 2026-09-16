Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Παιανία

Ισχυρή ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ (αρχείου)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε στην Παιανία Αττικής στις 16 Σεπτεμβρίου 2026, γύρω στις 11:15.
  • Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα με 60 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα.
  • Ένα ελικόπτερο συμμετείχε στην αεροπυρόσβεση, ενώ ο Δήμος Παιανίας συνδράμει με υδροφόρες.
  • Η φωτιά δεν έχει ενεργό μέτωπο και η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο ερευνά τις αιτίες της πυρκαγιάς.

Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν το μεσημέρι της Τετάρτης 16/9 στην Παιανία Αττικής, με την Πυροσβεστική υπηρεσία να κινητοποιείται άμεσα για την κατάσβεση. Πλέον η φωτιά δεν έχει ενεργό μέτωπο, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία. 

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 16 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 11:15.

Κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με τέσσερεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Επίσης ο Δήμος Παιανίας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Σημειώνεται ότι σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής .

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