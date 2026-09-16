Πασίγνωστο ζευγάρι χωρίζει μετά από 9 χρόνια γάμου!

Τίτλοι τέλους στη σχέση τους αποφάσισε να ρίξει πασίγνωστο ζευγάρι! Ο λόγος για την Amanda Seyfried και τον Thomas Sadoski, που χωρίζουν μετά από εννέα χρόνια γάμου.

Amanda Seyfried και Thomas Sadoski χωρίζουν μετά από 9 χρόνια γάμου/ ΑP Images

Οι δύο ηθοποιοί επιβεβαίωσαν τον χωρισμό τους με κοινή δήλωση στο PEOPLE, αποκαλύπτοντας πως βρίσκονται σε διάσταση εδώ και αρκετό καιρό. Όπως ανέφεραν, η απόφαση αυτή ήταν η σωστή τόσο για τους ίδιους όσο και για την οικογένειά τους.

«Είμαστε χωριστά εδώ και κάποιο διάστημα και έχει αποδειχθεί πως αυτή ήταν η σωστή κίνηση για εμάς και την οικογένειά μας. Θα έχουμε ο ένας τον άλλον για πάντα – και αυτό είναι ΚΑΛΟ», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Η 40χρονη Amanda Seyfried και ο 50χρονος Thomas Sadoski γνωρίστηκαν το 2015, όταν συνεργάστηκαν στην off-Broadway παράσταση «The Way We Get By». Η γνωριμία τους εξελίχθηκε λίγο αργότερα, όταν συναντήθηκαν ξανά στα γυρίσματα της ταινίας «The Last Word», όπου υποδύονταν ένα ζευγάρι.

Η σχέση τους πέρασε από τη μυθοπλασία στην πραγματική ζωή και τον Μάρτιο του 2016 έγινε γνωστό πως ήταν ζευγάρι. Μέσα στην ίδια χρονιά αρραβωνιάστηκαν, ενώ τον Μάρτιο του 2017 παντρεύτηκαν σε μια ιδιαίτερα ιδιωτική τελετή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Thomas Sadoski είχε αποκαλύψει πως οι δυο τους είχαν ταξιδέψει στην εξοχή μαζί με τον άνθρωπο που τέλεσε τον γάμο τους και αντάλλαξαν όρκους χωρίς καλεσμένους. Όπως είχε περιγράψει, ήταν ακριβώς η τελετή που επιθυμούσαν: μια στιγμή μόνο για τους δυο τους. Λίγες ημέρες αργότερα γεννήθηκε η κόρη τους, Nina, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2020 η οικογένεια απέκτησε και δεύτερο παιδί, τον γιο τους Thomas Jr.

Καθ' όλη τη διάρκεια της κοινής τους ζωής, η Amanda Seyfried και ο Thomas Sadoski προσπάθησαν να κρατήσουν την οικογένειά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μάλιστα, εγκαταστάθηκαν σε μια φάρμα, επιλέγοντας έναν πιο ήσυχο τρόπο ζωής. Κατά καιρούς, η ηθοποιός μοιραζόταν στα social media στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους, τα ζώα της φάρμας και την οικογενειακή τους ζωή.

Παράλληλα, οι δυο τους είχαν εκφράσει δημόσια αρκετές φορές τη στήριξή τους ο ένας στην επαγγελματική πορεία του άλλου. Όταν η Amanda Seyfried κέρδισε το Emmy το 2022 για την ερμηνεία της στη σειρά «The Dropout», ευχαρίστησε τον σύζυγό της στην ομιλία της, ενώ εκείνος είχε βρεθεί στο πλευρό της σε σημαντικές δημόσιες εμφανίσεις.

Μάλιστα, μόλις τον Ιανουάριο του 2026, η πρωταγωνίστρια του «Mamma Mia!» είχε μιλήσει στη Vogue για τη στήριξη που λάμβανε από τον σύζυγό της σε μια απαιτητική επαγγελματική περίοδο, λέγοντας πως εκείνος «θυσιάζει πολλά» για την ίδια.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι στις 15 Σεπτεμβρίου, λίγες μόλις ώρες πριν γίνει γνωστή η είδηση του χωρισμού τους, η Amanda Seyfried είχε δημοσιεύσει στα Instagram Stories της φωτογραφία του Thomas Sadoski να ποζάρει με μία σαύρα γκέκο, συνοδεύοντάς την με το χιουμοριστικό σχόλιο: «@thomassadoski is a #reptiledad».

Παρότι ο γάμος τους έφτασε στο τέλος του, μέσα από την κοινή τους δήλωση φαίνεται πως βασική τους προτεραιότητα παραμένει η οικογένεια που δημιούργησαν μαζί και η σχέση τους ως γονείς των δύο παιδιών τους.

