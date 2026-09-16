Μαζωνάκης: Τσαφούλιας και Showbiz "αδειάζουν" τη Μάνου και εκείνη απαντά

Η απάντηση της Αφροδίτης Μάνου μετά τον σάλο

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Το ξέσπασμα του Νίκου Στραβελάκη για τα όσα έγραψε η Αφροδίτη Μάνου για τον Γιώργο Μαζωνάκη/ βίντεο OPEN

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Αρνητικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στον χώρο της showbiz η ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου, που τη μέρα της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη, έγραψε πως δεν ξέρει ούτε τον ίδιο τον τραγουδιστή ούτε το έργο του και πως το λαϊκό προσκύνημα είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας διαφώνησε στα όσα είπε η Αφροδίτη Μάνου/ φωτογραφία από NDP

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας διαφώνησε στα όσα είπε η Αφροδίτη Μάνου/ φωτογραφία από NDP

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Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, με τον Σωτήρη Τσαφούλια να επισημαίνει μεταξύ άλλων πως το να μειώνει ένας άνθρωπος το πένθος του κόσμου, είναι δείγμα αλαζονείας.


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Μαζωνάκης: Τσαφούλιας και Showbiz "αδειάζουν" τη Μάνου και εκείνη απαντά

«Η αγάπη του κόσμου δεν μπαίνει σε εξετάσεις αισθητικής. Δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός για να είναι αληθινή» γράφει ο Σωτήρης Τσαφούλιας και προσθέτει πως η τραγουδίστρια με την ανάρτησή της δείχνει πολλά «για την αδυναμία σας να δεχτείτε ότι η τέχνη δεν ανήκει σε μια ελίτ, αλλά στον κόσμο που τη ζει. Ο κόσμος δεν έκανε προσκύνημα σε ένα μουσικό είδος. Αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που τον συντρόφευσε στις χαρές, στους χωρισμούς, στις παρέες και στις μοναξιές του και που ποτέ δεν προσπάθησε να διχάσει ή να κατατάξει κανέναν.Το να προσπαθείς να μειώσεις το πένθος των άλλων, μόνο και μόνο επειδή δεν συμβαδίζει με τα δικά σου γούστα, δεν είναι πολιτισμός. Είναι αλαζονεία και για μια καλλιτέχνιδα σαν εσάς που δηλώνει τραγουδοποιός φιλοσοφούσα μετ’ ευτελείας εν Αθήναις, το σχόλιο είναι αν όχι άστοχο, τουλάχιστον λυπηρό». έγραψε ο ηθοποιός στο facebook του. 

Γιάννης Αϊβάζης/ ndpphoto, φωτογράφος: Ανδρέας Νικολαρέας

Γιάννης Αϊβάζης/ ndpphoto, φωτογράφος: Ανδρέας Νικολαρέας

Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις με τον Γιάννης Αϊβάζη να ξεσπαθώνει γράφοντας:

Μαζωνάκης: Τσαφούλιας και Showbiz "αδειάζουν" τη Μάνου και εκείνη απαντά

«Ούτε και εμείς έχουμε κάτι με ‘εσάς’ που καταστρέψατε πολλά ταλαντούχα παιδιά επειδή δεν ήταν σαν ‘εσάς’! Φτάνει με την χολή σας, κρατήστε την για το είδος σας!!! Καλημέρα σας!».

Γιώργος Τσαλίκης/ φωτογραφία από ΝDP

Γιώργος Τσαλίκης/ φωτογραφία από ΝDP

Και ο τραγουδιστής Γιώργος Τσαλίκης εξέφρασε την αντίθεσή του για τα όσα δήλωσε η τραγουδίστρια τονίζοντας μεταξύ άλλων πως ο σεβασμός στον νεκρό είναι είναι μια αρχαία πανανθρώπινη αξία που προφανώς, όπως έγραψε, δεν έχει η Αφροδίτη Μάνου. 

Αρχικά ο τραγουδιστής έκανε αναδημοσίευση την ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου γράφοντας από πάνω πως «Υπάρχουν και αυτοί οι ελάχιστοι (ευτυχώς) καλλιτέχνες με ιστορία που βγάλανε κάτι από μέσα τους όχι και τόσο φωτεινό…».

Μαζωνάκης: Τσαφούλιας και Showbiz "αδειάζουν" τη Μάνου και εκείνη απαντά

«Σεβαστή η μεγάλη διαδρομή της Αφροδίτης Μάνου. Αλλά όταν δηλώνεις ότι “δεν ήξερα ούτε τον άνθρωπο, ούτε τη δουλειά του”, το πιο αξιοπρεπές είναι να μη σχολιάζεις και να μην απαξιώνεις τον τρόπο που επέλεξαν χιλιάδες άνθρωποι που ξέρουν ποιος είναι και τον εκτιμούν να τον αποχαιρετήσουν και να το κάνεις την ημέρα της κηδείας του!Η καλλιτεχνική αξία δεν μετριέται με το δικό σας μέτρο αγαπητή… Εσείς μπορείτε να έχετε άποψη… Αλλά εφόσον δε γνωρίζετε τη δισκογραφία του και τον ίδιο πώς έχετε άποψη; Ο σεβασμός στον νεκρό, ευτυχώς, δεν είναι μουσικό είδος… Είναι μια αρχαία πανανθρώπινη αξία που προφανώς δεν έχετε… Λυπηρό…», έγραψε σε άλλη του ανάρτηση ο Γιώργος Τσαλίκης.

Μαζωνάκης: Τσαφούλιας και Showbiz "αδειάζουν" τη Μάνου και εκείνη απαντά

Έντονα κατά όσων είπε η Αφροδίτη Μάνου για τον Μαζωνάκη αντέδρασε και ο Νίκος Στραβελάκης λέγοντας χαρακτηριστικά πως είναι ντροπή να ειπώνονται τέτοια πράγματα για έναν άνθρωπο που είναι νεκρός. 

Ο Νίκος Στραβελάκης, φωτογραφία από NDP. Ανδρέας Νικολαρέας

Ο Νίκος Στραβελάκης, φωτογραφία από NDP. Ανδρέας Νικολαρέας

«Είδα την ανάρτηση και δεν πίστευα στα μάτια μου. Καληνύχτα, κυρία Αφροδίτη Μάνου! Ντροπή! Είναι η μέρα που ετάφη ο Γιώργος Μαζωνάκης, ντροπή! Ντροπή, ντροπή! Είναι νεκρός, είναι νεκρός! Είναι νεκρός, είναι ντροπή! Λίγο σεβασμό στο νεκρό» ξέσπασε ο δημοσιογράφος στον αέρα της εκπομπής που παρουσιάζει. 

Η Απάντηση τη Αφροδίτης Μάνου

Στην αντεπίθεση κάνοντας λόγο για «λειτουργικό αναλφαβητισμό, φθόνος και ξεπεσμός» από την πλευρά όσων την κατέκριναν, πέρασε η Αφροδίτη Μάνου με νέα της ανάρτηση στα social media. Η σπουδαία ερμηνεύτρια είπε μεταξύ άλλων πως η ανάρτησή της, αφορούσε ένα ευρύτερο ζήτημα σχετικά με την πορεία της πολιτιστικής ζωής.

«Η ανατροφή μου και η αγωγή από το σπίτι μου, ο χαρακτήρας μου και η ευαισθησία, δεν θα με άφηναν ποτέ, να καταφερθώ, εναντίον ενός ανθρώπου που πριν δυο μέρες είχε πεθάνει με τρόπο απίστευτο και που όπως έγραψα και φρόντισα από την αρχή στην λακωνική μου ανάρτηση να ξεκαθαρίσω, δεν τον γνώριζα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του και επί πλέον μόλις είχε μπει στον τάφο. Δεν έχω τίποτα με τον Μαζωνάκη, έγραψα.

Αλλά ο λειτουργικός αναλφαβητισμός, ο φθόνος και ο ξεπεσμός, ο φανατισμός, η ιδεολογική τύφλωση και η απέραντη εχθρότητα χρόνων, ορισμένων, διάβασε άλλα. Ο Μαζωνάκης θα ήταν ο τελευταίος να κατηγορήσει κανείς για την κατάντια της πολιτισμικής μας ζωής. Φρόντισαν άλλοι, από νωρίς μετά τη μεταπολίτευση, “στρατευμένοι” και σπουδαίοι να το πράξουν με επιτυχία.

Η προσωπική μου εμπειρία και συμμετοχή σε λαϊκό προσκύνημα, ήταν δύο (2) φορές, μέσα στη χούντα. Στις κηδείες, αντίστοιχα, του τρισμέγιστου Γιώργου Σεφέρη και του Γεωργίου Παπανδρέου. Αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης που έχω και που διαμορφώνει την άποψή μου. Καλό κατευόδιο στον αποθανόντα καλλιτέχνη και συλλυπητήρια στους οικείους του. Και, ευχαριστώ τους σπουδαίους φίλους για τα μηνύματα και τηλεφωνήματά τους συμπαράστασης, μπροστά στον οχετό ύβρεων που δέχτηκα και δέχομαι, άλλη μια φορά. Θεώρησα υποχρέωσή μου, στους δικούς μου φίλους και σημαντικούς ανθρώπους που χάθηκαν τα τελευταία χρόνια, να κάνω αυτήν την ανάρτηση.

Αφροδίτη Μάνου

 

Η φωτό είναι από την κηδεία του Σεφέρη. 22 Σεπτεμβρίου 1971. Ήμουν κι εγώ εκεί, μέσα στο πλήθος … Και ναι. Αλλιώς τα φανταζόμουνα! Η χαζή…», ανέφερε η σπουδαία ερμηνεύτρια.

 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΝΟΥ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ
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