Μίνα Αποστολίδη: Στους κορυφαίους της σοκολάτας σε Βέλγιο και Λουξεμβούργο

Η γλυκές δημιουργίες της βραβευμένης σεφ έχουν «μαγέψει» την Ευρώπη

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Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Η Μίνα Αποστολίδη μιλά για τις γλυκές δημιουργίες της / Βίντεο: ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μίνα Αποστολίδη, Ελληνίδα σοκολατοποιός, εντάχθηκε ξανά στον γαστρονομικό οδηγό Gault & Millau στο Βέλγιο.
  • Έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τις δημιουργίες της, που συνδυάζουν ελληνικά προϊόντα και υψηλή ποιότητα.
  • Η Αποστολίδη εστιάζει στη δημιουργία εμπειριών χωρίς ζάχαρη και με πολλές επιλογές χωρίς λακτόζη.
  • Η καριέρα της ξεκίνησε το 2008 στην Ελλάδα και έχει καλυφθεί από διεθνή μέσα ενημέρωσης.
  • Συνεργάζεται με κορυφαίους σομελιέ για συνδυασμούς σοκολάτας με κρασί και μπίρα.

H Ελληνίδα σεφ, Μίνα Αποστολίδη, εντάχθηκε ξανά στο γαστρονομικό οδηγό Gault & Millau στην πατρίδα της σοκολάτας, το Βέλγιο!

Έργα τέχνης από σοκολάτα! Η Ελληνίδα σοκολατοποιός που κατέκτησε το Βέλγιο

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Θεσσαλονικιά σοκολατοποιός έχει βρεθεί ανάμεσα στους κορυφαίους της σοκολάτας διεθνώς, καθώς οι γλυκιές δημιουργίες της έχουν «μαγέψει» το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.

Όπως έγραψε η ίδια σε ανάρτησή της στο Linkedin, έπειτα από τη διάκρισή της: «Ξεκίνησα την ενασχόλησή μου με τη σοκολάτα στο Βέλγιο το 2014. Ακολούθησα αυτό που γνώριζα καλύτερα: να εστιάζω στην υψηλή ποιότητα και να αντλώ έμπνευση από τα προϊόντα και τις παραδόσεις της χώρας μου (της Ελλάδας)».

 

 

«Η "αποστολή" μου είναι να δημιουργώ "εμπειρίες" και να αναδεικνύω τα καλύτερα στοιχεία της Ελλάδας μέσα από τις δημιουργίες μου. Στις περισσότερες από αυτές δεν προσθέτω ζάχαρη, καθώς πιστεύω ότι η φύση μπορεί να κάνει τη δουλειά, ενώ διαθέτω και πολλές επιλογές χωρίς λακτόζη». 

 

 

«Τελευταία, μοιράζομαι τις γνώσεις μου μέσα από "συμπόσια" με θέμα τη σοκολάτα, τόσο στο Βέλγιο όσο και στην Ελλάδα.

Επομένως, το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνομαι για τέταρτη συνεχή χρονιά ανάμεσα στους κορυφαίους σοκολατοποιούς του Βελγίου και του Λουξεμβούργου από τον γαστρονομικό οδηγό Gault & Millau, αποτελεί για μένα κάτι ξεχωριστό!»

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Μίνα Αποστολίδη: «Όταν ήρθα στο Βέλγιο, οι άνθρωποι νόμιζαν ότι ήμουν τρελή»

Η καριέρα της σεφ-σοκολατοποιού ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2008, όταν σύντομα αναγνωρίστηκε για την προσέγγισή της στην παρασκευή σοκολάτας και προβλήθηκε σε όλα τα μέσα ενημέρωσης της ελληνικής γαστρονομίας.

 

 

Οι σοκολάτες της ήταν το «πολυτελές δώρο» που προσφερόταν σε ειδικές περιστάσεις, ενώ βελγικά, ελληνικά και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΗΠΑ, Ιαπωνία) έχουν επίσης καλύψει την ιστορία και τα επιτεύγματά της.

H Ελληνίδα Μίνα Αποστολίδη εντάχθηκε ξανά στο γαστρονομικό οδηγό σοκολάτας Gault & Millau στην πατρίδα της σοκολάτας, το Βέλγιο / Φωτογραφίες: Instagram.com

H Ελληνίδα Μίνα Αποστολίδη εντάχθηκε ξανά στο γαστρονομικό οδηγό σοκολάτας Gault & Millau στην πατρίδα της σοκολάτας, το Βέλγιο / Φωτογραφίες: Instagram.com

Όπως είχε δηλώσει το 2025 η Μίνα Αποστολίδη, όταν οι δημιουργίες της είχαν ενταχθεί για ακόμη μία φορά στον γαστρονομικό οδηγό σοκολάτας Gault & Millau: 

«Όταν ήρθα στο Βέλγιο, οι άνθρωποι νόμιζαν ότι ήμουν τρελή, αλλά από την άλλη, ήξερα ότι αυτό που είχα να προτείνω ήταν διαφορετικό από αυτό που ήδη υπήρχε. Με σεβασμό στους καταπληκτικούς σοκολατοποιούς του Βελγίου, τόλμησα να δοκιμάσω να προσφέρω τη δική μου εκδοχή, κυρίως επειδή πίστευα ότι πρέπει να συνδέσω τους ανθρώπους με τα συναισθήματά τους, όταν δοκιμάζουν τις χειροποίητες σοκολάτες μου, εμπνευσμένες από τα μεσογειακά υπέροχα προϊόντα της χώρας μου».

 

 

Η διεθνώς αναγνωρισμένη σοκολατοποιός έχει συνεργαστεί, επίσης, με τον Παναγιώτη Κοκάλα (πέντε φορές καλύτερος σομελιέ των Βρυξελλών) και τη Vicky Corbeels (Wine Lady of Belgium 2015) για να προτείνει συνδυασμούς κρασιού και σοκολάτας, καθώς και με τον Andy De Brower( Best Belgian Sommelier 2016) για συνδυασμούς μπίρας και σοκολάτας. 

 

 

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