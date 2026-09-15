Σχολεία: Έρχεται Εμβόλιμη Φάση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Νέα κινητικότητα αναμένεται το επόμενο διάστημα για την κάλυψη των κενών στα σχολεία, καθώς το υπουργείο Παιδείας προχωρά σε έναν διπλό σχεδιασμό προσλήψεων αναπληρωτών. Πριν από τη μεγάλη Β΄ φάση που είναι δρομολογημένη για τα τέλη Σεπτεμβρίου και στην οποία αναμένονται περίπου 6.500 προσλήψεις, θα προηγηθεί εμβόλιμα η Α2 φάση, με στόχο να καλυφθούν άμεσα θέσεις που άνοιξαν ξανά μετά την Α΄ φάση προσλήψεων. Η εξέλιξη αυτή αφορά πολλές σχολικές μονάδες που εξακολουθούν να λειτουργούν με κενά, παρά τις προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς.

Τι είναι η Α2 φάση προσλήψεων αναπληρωτών

Η Α2 φάση δεν αποτελεί μια νέα, γενικευμένη καταγραφή όλων των λειτουργικών κενών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα σχολεία. Ο βασικός της στόχος είναι να αντιμετωπιστούν κενά που δημιουργήθηκαν από θέσεις οι οποίες είχαν ήδη δοθεί στην Α΄ φάση, αλλά τελικά δεν καλύφθηκαν. Πρόκειται κυρίως για περιπτώσεις αναπληρωτών που δεν ανέλαβαν υπηρεσία, με αποτέλεσμα μια θέση που είχε θεωρητικά καλυφθεί να παραμείνει στην πράξη κενή. Με την Α2 φάση το υπουργείο επιχειρεί να περιορίσει αυτό το φαινόμενο, καλύπτοντας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τις συγκεκριμένες θέσεις, χωρίς να χρειαστεί να περιμένουν οι σχολικές μονάδες μέχρι τη Β΄ φάση.

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