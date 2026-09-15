Κέλι Όσμπορν: «Μετά τον θάνατο του πατέρα μου άρχισα ξανά να πίνω»

Όσα αποκάλυψε η κόρη του Όζι Όσμπορν σε νέα της συνέντευξη

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Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κέλι Όσμπορν αποκάλυψε ότι άρχισε ξανά να πίνει μετά τον θάνατο του πατέρα της, Όζι Όσμπορν.
  • Περιέγραψε την κατάσταση της υγείας και ψυχολογίας της μετά την απώλεια, λέγοντας ότι ήταν 'ένα κέλυφος του εαυτού της'.
  • Ανέφερε ότι έχει συμπληρώσει οκτώ μήνες νηφαλιότητας και τονίζει τη σημασία της υποστήριξης από το περιβάλλον της.
  • Η απώλεια του πατέρα της είχε ως αποτέλεσμα σημαντική απώλεια βάρους, κάτι που την τρομοκράτησε.
  • Η Κέλι τόνισε ότι δεν θα ξεπεράσει ποτέ την απώλεια του πατέρα της, αλλά προσπαθεί να προχωρήσει με τη βοήθεια φίλων.

Η Κέλι Όσμπορν μίλησε ανοιχτά για την περίοδο που ακολούθησε τον θάνατο του πατέρα της, Όζι Όσμπορν, περιγράφοντας μια βαθιά προσωπική κρίση που, όπως είπε, την οδήγησε ξανά στο αλκοόλ. Η 41χρονη αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας και της ψυχολογίας της, εξηγώντας τι βίωσε, πότε συνέβη και πώς κατάφερε να επανέλθει.

Κέλι Όσμπορν: «Μετά τον θάνατο του πατέρα μου άρχισα ξανά να πίνω»

Η εξομολόγησή της έγινε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στο podcast We Need To Talk. Εκεί ανέφερε ότι, παρότι είχε παραμείνει νηφάλια για περισσότερα από τέσσερα χρόνια, η απώλεια του πατέρα της ήταν κάτι που δεν κατάφερε να διαχειριστεί.

Μετά τον θάνατο του Όζι Όσμπορν: «Ήμουν ένα κέλυφος του εαυτού μου»

Περιγράφοντας τις ημέρες μετά την απώλεια του Όζι Όσμπορν, είπε: «Ήμουν ένα κέλυφος του εαυτού μου. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν μπορούσα να φάω. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ήμουν απλώς άδεια. Ήμουν διαλυμένη με κάθε τρόπο που μπορεί να διαλυθεί ένας άνθρωπος και εντελώς ανίκανη ακόμη και να φροντίσω τον εαυτό μου. Ήμουν στο μηδέν. Άρχισα ξανά να πίνω. Έχασα το μυαλό μου. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ».

Με αυτή τη δήλωση περιέγραψε με σαφήνεια τόσο τη σωματική κατάρρευση όσο και την ψυχική πίεση που βίωσε μετά τον θάνατο του πατέρα της. Όπως προκύπτει από όσα είπε, η δυσκολία να φάει και να μιλήσει ήταν άμεσο μέρος του πένθους της.

Κέλι Όσμπορν: Η επιστροφή στη νηφαλιότητα

Η ίδια τόνισε ότι έχει αφήσει πίσω της εκείνη την περίοδο και ότι σήμερα βρίσκεται ξανά σε πορεία ανάρρωσης. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Μπορώ ειλικρινά να πω ότι σήμερα είμαι οκτώ μήνες νηφάλια».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της υποστήριξης από το στενό της περιβάλλον. Όπως είπε: «Έχω τους πιο απίστευτους ανθρώπους γύρω μου. Έκλεισα τον κύκλο μου, γιατί έχασα πολλούς φίλους, επειδή στους ανθρώπους δεν αρέσει η θλίψη και περίμεναν από εμένα να το έχω ξεπεράσει. Δεν πρόκειται ποτέ να το ξεπεράσω. Ποτέ, μα ποτέ δεν θα το ξεπεράσω».

Η αναφορά αυτή δείχνει γιατί, όπως εξήγησε, άλλαξε και τις προσωπικές της σχέσεις μέσα στην περίοδο του πένθους, κρατώντας δίπλα της όσους μπορούσαν να στηρίξουν ουσιαστικά την κατάστασή της.

Κέλι Όσμπορν: «Μετά τον θάνατο του πατέρα μου άρχισα ξανά να πίνω»

Η απώλεια βάρους μετά τον θάνατο του Όζι Όσμπορν

Η Κέλι Όσμπορν έχει μιλήσει και άλλες φορές για το πώς βίωσε τον θάνατο του πατέρα της, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 76 ετών. Όπως έχει γίνει γνωστό από προηγούμενες δηλώσεις της, το γεγονός ότι δεν μπορούσε να φάει είχε ως αποτέλεσμα να χάσει πολύ βάρος.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη Mail on Sunday, περιέγραψε τη στιγμή που συνειδητοποίησε πόσο είχε αδυνατίσει, όταν είδε μια φωτογραφία του εαυτού της. Όπως είπε: «Έμοιαζα σαν τον Φύλακα της Κρύπτης. Είπα: "Αυτό είναι τρομακτικό. Δεν ήξερα ότι έμοιαζα έτσι". Μπορούσες να δεις κάθε κόκαλο στη σπονδυλική μου στήλη».

Στην ίδια συνέντευξη εξήγησε και πώς ο ψυχικός πόνος επηρέασε την εικόνα που είχε για τον εαυτό της και τη σχέση της με το φαγητό: «Δεν μπορούσα να δω αυτό που έβλεπαν οι άλλοι άνθρωποι, γιατί πονούσα τόσο πολύ. Εγώ απλώς έβλεπα έναν άνθρωπο διαλυμένο. Πονάς τόσο πολύ που το αίσθημα της πείνας δεν μπορεί καν να εμφανιστεί».

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