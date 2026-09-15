Φθινοπωρινό σκηνικό διαμορφώνεται στη χώρα, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, συννεφιά, βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν ακόμη και την Αττική. Το βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου κινείται και επηρεάζει αρκετές περιοχές, φέρνοντας κατά τόπους ισχυρά καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του Star, Ματίνας Μπέρου, το χαμηλό βαρομετρικό συνοδεύεται από ενισχυμένους ανέμους, οι οποίοι τοπικά φτάνουν τα 7 και πιθανώς τα 8 μποφόρ, ενώ οι πιο έντονες βροχές και καταιγίδες εντοπίζονται στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Κύθηρα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Παράλληλα, σποραδικές βροχές θα σημειωθούν σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας.

Καιρός: Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

Στην Αττική επικρατούν ήδη αυξημένες νεφώσεις, ενώ το ενδεχόμενο βροχής αυξάνεται από το απόγευμα και μετά.

Τα φαινόμενα στην Αθήνα αναμένονται κατά βάση ασθενή και τοπικά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα, σηματοδοτώντας την αισθητή αλλαγή του καιρού.

Καιρός: Επιμένουν οι βροχές στην Κρήτη

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την εξέλιξη του καιρού στρέφεται στην Κρήτη, όπου και την Τετάρτη αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους έντονες.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή λόγω της έντασης των φαινομένων, ενώ προς την Πέμπτη οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να περιοριστούν.

Καιρός: Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία έχει ήδη υποχωρήσει αισθητά σε ολόκληρη τη χώρα. Οι μέγιστες τιμές δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 27 έως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ παρόμοια θα είναι η κατάσταση και την επόμενη ημέρα.

Το σκηνικό παραπέμπει πλέον ξεκάθαρα σε φθινοπωρινή αλλαγή, με περισσότερη συννεφιά, βροχές και αισθητά πιο δροσερές θερμοκρασίες.