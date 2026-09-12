Σε πιο φθινοπωρινό σκηνικό περνά από σήμερα (Σάββατο 12/9) ο καιρός, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν κυρίως τη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Παράλληλα, αυξημένες αναμένεται να είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε αρκετές περιοχές.

Για σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, αρχικά θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σταδιακά, ωστόσο, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Τα φαινόμενα θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στη Μακεδονία και σε περιοχές της Ηπείρου. Από τις απογευματινές ώρες αναμένεται να επηρεαστούν επίσης η Θεσσαλία και τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν και σε περιοχές της Θράκης.

Παράλληλα, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με αποτέλεσμα οι συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα να παραμείνουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Περιορισμένη κατά τόπους θα είναι η ορατότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες, κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 30-31 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη θα αγγίξει τους 32-34 και τοπικά τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλία οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 35-37 βαθμούς, ενώ στην Ήπειρο θα κυμανθούν στους 31-32 βαθμούς.

Στην υπόλοιπη χώρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34-36 βαθμούς, στα Επτάνησα τους 31-32, ενώ στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη θα κινηθεί στους 31-33 βαθμούς. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 35-36 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις σε Αιγαίο και Ιόνιο, με ένταση 4-5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο και τον Κορινθιακό θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι ίδιας έντασης.

Τι καιρό θα κάνει σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν από το μεσημέρι. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές στα δυτικά του νομού. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι έως 4 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς και θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34-35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν τις μεσημεριανές ώρες και ενδέχεται να δώσουν πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί, 2-3 μποφόρ, και στη συνέχεια θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.