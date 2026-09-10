Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες - «Προσοχή για έντονα φαινόμενα»

Μετά το μίνι καλοκαίρι έρχονται τα πρωτοβρόχια - Η πρόγνωση του καιρού

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Καιρος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη / Βίντεο Open

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Παρά τη μικρή επιστροφή του καλοκαιριού τις επόμενες ώρες με θερμοκρασίες που θα «αγγίζουν» τους 36-37 βαθμούς Κελσίου, ο καιρός θα γίνει φθινοπωρινός και τα πρωτοβρόχια θα κάνουν και επίσημα την εμφάνισή τους.  

Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Το σκηνικό αλλάζει από το Σάββατο, όταν τα πρώτα φαινόμενα αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους στα δυτικά και τα βόρεια. Από την Κυριακή, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, αναμένεται σημαντική μεταβολή του καιρού, με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Η αλλαγή οφείλεται σε ένα βαρομετρικό χαμηλό που οργανώνεται στην περιοχή της Ιταλίας, το οποίο θα κινηθεί προς τα ανατολικά, μεταφέροντας ψυχρότερες αέριες μάζες και προκαλώντας γενικευμένη αστάθεια. 

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν αρχικά τη δυτική και βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής Ελλάδας. 

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, επιστρέφοντας σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. 

Καιρός: «Προσοχή για έντονα φαινόμενα και πλημμύρες» 

Όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος, το πρώτο φθινοπωρινό σύστημα κακοκαιρίας ενδέχεται να συνοδευτεί από ισχυρές βροχές και καταιγίδες. «Η συνύπαρξη θερμών αέριων μαζών με την ψυχρότερη αέρια μάζα που θα φέρει το βαρομετρικό χαμηλό μπορεί να ενισχύσει την αστάθεια», εξήγησε ο μετεωρολόγος. 

Μάλιστα, όπως είπε, δεν αποκλείονται έντονες βροχοπτώσεις σε μικρό χρονικό διάστημα και μεγάλοι όγκοι νερού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος για τοπικά πλημμυρικά επεισόδια. 

Η μεταβολή αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, ενώ από την Κυριακή θα αρχίσουν να επηρεάζονται σταδιακά και η Αττική και η Θεσσαλονίκη. 

Το καλοκαιρινό διάλειμμα, επομένως, κρατά μέχρι και το Σάββατο, καθώς από την Κυριακή το φθινόπωρο κάνει την πρώτη δυναμική του εμφάνιση. 

Καιρός: Έως 37 βαθμούς ο υδράργυρος την Πέμπτη 

Σήμερα Πέμπτη 10/9 αλλά και τις επόμενες δύο ημέρες η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται στα ανατολικά ηπειρωτικά, ιδιαίτερα σε κλειστές περιοχές που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα. 

Στο εσωτερικό της Κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά Ελλάδα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34-35 βαθμούς, ενώ τοπικά μπορεί να αγγίξει τους 36-37 βαθμούς. Αντίστοιχες θερμοκρασίες αναμένονται σε περιοχές της Πελοποννήσου και της δυτικής Ελλάδας. 

Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κινηθεί γύρω στους 34 βαθμούς και τοπικά μπορεί να φτάσει τους 35, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται 30-32 βαθμοί Κελσίου. 

Παρά τη ζέστη της ημέρας, οι νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες παραμένουν δροσερές, ιδιαίτερα στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. 

 

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