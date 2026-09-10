«Καλύτερα να σου βγει το μάτι», από την ομάδα loopes στο studio Μαυρομιχάλη

Από Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, σε κείμενο και σκηνοθεσία της Χριστίνας Μπαρίτα

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Καλύτερα Να Σου Βγει Το Μάτι
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Όσο επιμένουν πως η βία γεννά βία, θα επιμένουμε πως υπάρχει μια βία δικαιότερη απ’ τις άλλες. Εκείνη που γεννιέται απ’ αυτούς που βρήκαν όλες τις πόρτες κλειστές.

«Καλύτερα να σου βγει το μάτι», από την ομάδα loopes στο studio Μαυρομιχάλη

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«Καλύτερα να σου βγει το μάτι», από την ομάδα loopes στο studio Μαυρομιχάλη

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Δεν θέλω να προσπαθώ για πάντα να ξεπεράσω κάτι που αυτός θα ξεπεράσει σε έναν μήνα.

«Καλύτερα να σου βγει το μάτι», από την ομάδα loopes στο studio Μαυρομιχάλη

Η ομάδα loopes παρουσιάζει την παράσταση «Καλύτερα να σου βγει το μάτι» σε κείμενο και σκηνοθεσία Χριστίνας Μπαρίτα. Η παράσταση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο 2ο Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών «Άδειος χώρος» στο Θέατρο της οδού Κυκλάδων-Λευτέρης Βογιατζής.

«Καλύτερα να σου βγει το μάτι», από την ομάδα loopes στο studio Μαυρομιχάλη

Η ιστορία ακολουθεί μια Μαίρη, που κουβαλάει την μεγάλη μαλακία που έκανε στο κατά τα άλλα ιδανικό, χρωματιστό και τακτοποιημένο περιβάλλον που ζει. Η παράσταση ξεκινά όταν η αδελφή της φτάνει στο αεροδρόμιο. Βγαίνουν, πίνουν όπως παλιά, και τώρα -ξαφνικά-  όλα φαντάζουν ευκολότερα.

«Καλύτερα να σου βγει το μάτι», από την ομάδα loopes στο studio Μαυρομιχάλη

Γυρνώντας σπίτι, η Μαίρη αποφασίζει ότι ήρθε πλέον η στιγμή. Η ζωή της σήμερα ή θα τελειώσει, ή θα αλλάξει για πάντα. Μετά από μια ξέφρενη νύχτα και λίγες ώρες στα επείγοντα, γυρίζει σπίτι αποφασισμένη, έχοντας καταφέρει - αυτή τη φορά- να μη γυρίσει μόνη της.

«Καλύτερα να σου βγει το μάτι», από την ομάδα loopes στο studio Μαυρομιχάλη

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Με τους: Κέλυ Βεκρή, Νόνη Ζαννή, Αντώνη Καραστεργίου
Κείμενο/Σκηνοθεσία: Χριστίνα Μπαρίτα 
Μουσική σύνθεση & επιμέλεια: Resonoot
Φωτιστικός σχεδιασμός: Γιώργος Κασσάκος 
Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Δανάη Τζάνου 
Γραφιστική επιμέλεια: Φαίδωνας Γαλογάβρας 
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble 
Φωτογραφίες/Βίντεο: Μαρία Νικολαΐδη
Φωτογραφίες Δελτίου Τύπου: Βασιλιάννα Τσαλαπάτη
Εκτέλεση παραγωγής: ΚΑΠΠΑΤΕΣΣΕΡΑ ΑΜΚΕ 

«Καλύτερα να σου βγει το μάτι», από την ομάδα loopes στο studio Μαυρομιχάλη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Studio Μαυρομιχάλη
Μαυρομιχάλη 134, Αθήνα
Από Τετάρτη 7 Οκτωβρίου
Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00 
[Τετάρτη 4 & Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στις 19:00 & στις 21:00] 
Έως τις 5 Νοεμβρίου
Διάρκεια: 80’

«Καλύτερα να σου βγει το μάτι», από την ομάδα loopes στο studio Μαυρομιχάλη

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Online προπώληση: Καλύτερα να σου βγει το μάτι | Εισιτήρια εδώ!
Στο ταμείο του θεάτρου
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 15€ γενική είσοδος | 12€ φοιτητικό | 10€ μειωμένο (*)
(*) το μειωμένο εισιτήριο αφορά σε ανέργους, ΑμεΑ, 65+
Συνιστάται για θεατές άνω των 18 ετών.
 

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