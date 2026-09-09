Γαρμπή - Σχοινάς: «Ήττα» στο Εφετείο - Καλούνται να πληρώσουν 100.000 ευρώ

Η συνεργασία που δεν έχει και τα χρέη προς το Δημόσιο

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Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Κ. Γαρμπή και Δ. Σχοινάς για τη σκηνική συνύπαρξή τους: «Είναι σαν να ξαναερωτευόμαστε» / ERT (αρχείου)

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Σε νέα φάση περνά η πολυετής δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Καίτη Γαρμπή, τον Διονύση Σχοινά και την πλευρά του επιχειρηματία Γιάννη Τσακουμάκου, μετά την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών που ανέτρεψε την πρωτόδικη κρίση.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται συνολικά 60.000 ευρώ, τα οποία είχαν δοθεί ως προκαταβολές στους δύο καλλιτέχνες για προγραμματισμένες εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Διονύσης Σχοινάς είχε λάβει 40.000 ευρώ και η Καίτη Γαρμπή 20.000 ευρώ. Οι εμφανίσεις δεν πραγματοποιήθηκαν και το ζήτημα της επιστροφής των χρημάτων εξελίχθηκε τελικά σε δικαστική διαμάχη.

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Η απόφαση του Εφετείου

Το Εφετείο, με την απόφαση 4001/2026, έκρινε διαφορετικά από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Πιο συγκεκριμένα, α ότι, από τη στιγμή που οι συμφωνημένες εμφανίσεις δεν πραγματοποιήθηκαν, δεν υπήρχε νόμιμη βάση για να παραμείνουν οι συγκεκριμένες προκαταβολές στους δύο καλλιτέχνες.

Με βάση την απόφαση, ο Διονύσης Σχοινάς καλείται να επιστρέψει 40.000 ευρώ και η Καίτη Γαρμπή 20.000 ευρώ, με τον προβλεπόμενο νόμιμο τόκο να υπολογίζεται από την επίδοση της αγωγής. Παράλληλα, στους δύο επιδικάστηκαν και δικαστικά έξοδα ύψους 3.000 ευρώ.

Η πολυετής εκκρεμότητα έχει έτσι διαφορετική οικονομική διάσταση, καθώς το αρχικό ποσό των 60.000 ευρώ, μαζί με τους τόκους, φέρεται πλέον να προσεγγίζει τις 100.000 ευρώ.

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Από τη συνεργασία της πανδημίας στη νέα δικαστική διαμάχη

Η αρχή της υπόθεσης τοποθετείται στο 2020, όταν συμφωνήθηκαν εμφανίσεις των δύο καλλιτεχνών σε επιχείρηση του Γιάννη Τσακουμάκου. Η πανδημία και οι περιορισμοί στη λειτουργία των χώρων διασκέδασης ανέτρεψαν τον αρχικό σχεδιασμό, με τις εμφανίσεις να μην πραγματοποιούνται.

Στη συνέχεια υπήρξε προσπάθεια να συνεχιστεί η συνεργασία, ενώ το 2022 προέκυψε νέο σχέδιο για εμφανίσεις του Διονύση Σχοινά μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εφετειακή απόφαση, η συνεργασία δεν προχώρησε, καθώς υπήρξαν διαφωνίες σχετικά με τους όρους και τον τρόπο παρουσίασης του καλλιτέχνη.

Ακολούθησαν εξώδικες κινήσεις και η προσφυγή στη Δικαιοσύνη για την επιστροφή των χρημάτων. Η υπόθεση αρχικά είχε κριθεί υπέρ του ζευγαριού, ωστόσο η εφετειακή απόφαση ανέτρεψε το αποτέλεσμα.

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Η συναυλία στο Κατράκειο 

Μετά την εφετειακή απόφαση κινήθηκαν διαδικασίες για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, ενώ φέρεται να επιβλήθηκε και κατάσχεση στα εισιτήρια της προγραμματισμένης συναυλίας των δύο καλλιτεχνών στο Κατράκειο.

 

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KΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ
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ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ
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