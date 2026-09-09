ΟΑΣΑ: 4 Νέες Λεωφορειακές Γραμμές - Σε Ποιες Περιοχές

Από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, ο ΟΑΣΑ επεκτείνει το δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών σε περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, με τέσσερις νέες λεωφορειακές γραμμές.

Για πρώτη φορά εντάσσονται στο δίκτυο του ΟΑΣΑ ο Δήμος Λαυρεωτικής και ο Δήμος Μεγαρέων, ενώ βελτιώνεται η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση σε Ραφήνα, Μάνδρα – Ειδυλλία και Θριάσιο Νοσοκομείο.

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν νέες γραμμές και επεκτάσεις υφιστάμενων δρομολογίων, με στόχο οι κάτοικοι των περιοχών αυτών να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στο Μετρό και τον Προαστιακό.

Έτσι, από 18 Σεπτεμβρίου προστίθενται τα εξής δρομολόγια:

870 «Στ. Μετρό Αγία Μαρίνα – Μέγαρα»

Η νέα γραμμή 870 εντάσσει για πρώτη φορά τον Δήμο Μεγαρέων και τις πόλεις των Μεγάρων και της Νέας Περάμου στο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών.

Θα παρέχει απευθείας σύνδεση με τη Γραμμή 3 του Μετρό, στον σταθμό «Αγία Μαρίνα», καθώς και με τον σταθμό του Προαστιακού στα Μέγαρα. Παράλληλα, καλύπτει την παραλιακή ζώνη κατά μήκος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου και συνδέει τα Μέγαρα με την Ελευσίνα, όπου οι επιβάτες μπορούν να μετεπιβιβαστούν σε λεωφορειακές γραμμές προς τον Πειραιά και τις Αχαρνές.

320 «Στ. Προαστιακού Κορωπί – Κερατέα – Λαύριο»

Με τη νέα γραμμή 320, ο Δήμος Λαυρεωτικής και οι πόλεις της Κερατέας και του Λαυρίου αποκτούν για πρώτη φορά αστική συγκοινωνία.

Η γραμμή εξασφαλίζει απευθείας πρόσβαση στον σταθμό «Κορωπί», όπου οι επιβάτες μπορούν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους με τη Γραμμή 3 του Μετρό ή τον Προαστιακό. Παράλληλα, εξυπηρετεί το λιμάνι του Λαυρίου και τους οικισμούς κατά μήκος της Λεωφόρου Λαυρίου.

314 «Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας – Παλλήνη – Ραφήνα»

Η τροποποίηση της γραμμής 314 ενισχύει τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της Ραφήνας και τη σύνδεσή της με τους σταθμούς Μετρό και Προαστιακού «Δουκίσσης Πλακεντίας» και «Παλλήνη».

Η παρέμβαση διευκολύνει τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων, όσο και την πρόσβαση στο λιμάνι της Ραφήνας, έναν από τους σημαντικότερους ακτοπλοϊκούς κόμβους της Αττικής.

868 «Στ. Αγία Μαρίνα – Θριάσιο Νοσοκομείο – Μάνδρα»

Με την επέκταση της γραμμής 868, το κέντρο της Μάνδρας συνδέεται απευθείας με τη Γραμμή 3 του Μετρό, στον σταθμό «Αγία Μαρίνα». Ταυτόχρονα, αυξάνονται τα δρομολόγια που εξυπηρετούν το Θριάσιο Νοσοκομείο, βελτιώνοντας τη σύνδεσή του με το Μετρό και διευκολύνοντας την καθημερινή μετακίνηση εργαζομένων, ασθενών και επισκεπτών, ενώ παράλληλα, με την αύξηση των δρομολογίων της 868, στην οποία μετεπιβιβάζονται οι κάτοικοι των Βιλίων και των Ερυθρών, αναβαθμίζεται η συγκοινωνιακή διασύνδεση της ευρύτερης περιοχής.