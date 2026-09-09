Βρέθηκε ο «Φαιδώργιος» που έγινε viral από την παιδική τούρτα

Είναι 31 ετών και είναι σεφ!

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Βρέθηκε ο «Φαιδώργιος» που έγινε viral από την παιδική τούρτα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μια παιδική τούρτα που εύχεται χρόνια πολλά στον Φαιδώργιο έγινε viral στο ελληνικό διαδίκτυο.
  • Το ζαχαροπλαστείο επιβεβαίωσε ότι η τούρτα είναι πραγματική, προκαλώντας πολλές αντιδράσεις.
  • Οι χρήστες σχολίασαν το παράξενο όνομα και την τάση των γονιών να δίνουν ασυνήθιστα ονόματα.
  • Ο Φαιδώργιος είναι στην πραγματικότητα 31χρονος chef και το όνομα είναι inside joke με φίλους του.
  • Ο πραγματικός του όνομα είναι Φαίδων.

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες μια παιδική τούρτα που εύχεται χρόνια πολλά στον Φαιδώργιο, με το ίντερνετ να παίρνει «φωτιά» για το παράξενο όνομα.  

Όλα ξεκίνησαν από ένα post του ζαχαροπλαστείου, το οποίο μέσα σε λίγες ώρες κατέκλυσε το ελληνικό διαδίκτυο. Το ζαχαροπλαστείο επιβεβαίωσε σε σχόλιο ότι η τούρτα είναι πραγματική και τότε άρχισαν τα σχόλια.

 

Πολλοί πίστεψαν ότι πρόκειται για τούρτα γενεθλίων ενός μικρού παιδιού και άρχισαν να σχολιάζουν το όνομα «Φαιδώργιος», αλλά και την τάση των νέων γονιών να δίνουν παράξενα ονόματα στα παιδιά τους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Luben (@luben.tv)

 

Υπήρχε όμως μια βασική λεπτομέρεια που κανείς δε γνώριζε: Ο Φαιδώργιος δεν είναι κάποιος μαθητής νηπιαγωγείου ή δημοτικού που ετοιμαζόταν να σβήσει τα κεράκια του πάνω σε μια τούρτα Pokémon. Είναι ένας 31χρονος chef!  

Η παιδική τούρτα ήταν στην πραγματικότητα ένα inside joke ανάμεσα στον ίδιο και τους φίλους του, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος ο «Φαιδώργιος», ο οποίος ονομάζεται... Φαίδων.  

Φαιδώργιος

Ποιος είναι ο Φαιδώργιος που έγινε viral από τούρτα

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