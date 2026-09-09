Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες μια παιδική τούρτα που εύχεται χρόνια πολλά στον Φαιδώργιο, με το ίντερνετ να παίρνει «φωτιά» για το παράξενο όνομα.

Όλα ξεκίνησαν από ένα post του ζαχαροπλαστείου, το οποίο μέσα σε λίγες ώρες κατέκλυσε το ελληνικό διαδίκτυο. Το ζαχαροπλαστείο επιβεβαίωσε σε σχόλιο ότι η τούρτα είναι πραγματική και τότε άρχισαν τα σχόλια.

Πολλοί πίστεψαν ότι πρόκειται για τούρτα γενεθλίων ενός μικρού παιδιού και άρχισαν να σχολιάζουν το όνομα «Φαιδώργιος», αλλά και την τάση των νέων γονιών να δίνουν παράξενα ονόματα στα παιδιά τους.

Υπήρχε όμως μια βασική λεπτομέρεια που κανείς δε γνώριζε: Ο Φαιδώργιος δεν είναι κάποιος μαθητής νηπιαγωγείου ή δημοτικού που ετοιμαζόταν να σβήσει τα κεράκια του πάνω σε μια τούρτα Pokémon. Είναι ένας 31χρονος chef!

Η παιδική τούρτα ήταν στην πραγματικότητα ένα inside joke ανάμεσα στον ίδιο και τους φίλους του, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος ο «Φαιδώργιος», ο οποίος ονομάζεται... Φαίδων.