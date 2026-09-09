Δίκη Βαλυράκη: Την ενοχή των κατηγορουμένων ζήτησε ο εισαγγελέας

«Η πτώση στο νερό δεν ήταν απότομη επιτάχυνση ή θέμα χειρισμού», ανέφερε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.09.26 , 12:31 Λιονέλ Μέσι: γίνεται ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας στην Ισπανία
09.09.26 , 12:22 Η Hyundai παίζει μεγάλη μπάλα
09.09.26 , 12:19 First Dates: Η γλώσσα του έρωτα και το «Ρεσπεκτάρω» - Τι σημαίνει;
09.09.26 , 12:08 Βρέθηκε ο «Φαιδώργιος» που έγινε viral από την παιδική τούρτα
09.09.26 , 12:01 Πολυχρονίδης: Backstage βίντεο από τα γυρίσματα για το trailer του 1% Club
09.09.26 , 12:00 Aυτά είναι τα διατροφικά λάθη που κάνεις, αν και πηγαίνεις γυμναστήριο
09.09.26 , 11:48 Ιωάννα Τούνη: Η επική απάντηση στον Μητσοτάκη με ένα… σκόρδο
09.09.26 , 11:43 Η Mazda στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
09.09.26 , 11:29 «Βραχιολάκι» σε όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία
09.09.26 , 11:20 Δίκη Βαλυράκη: Την ενοχή των κατηγορουμένων ζήτησε ο εισαγγελέας
09.09.26 , 11:15 Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο Nissan PIXO ξεκίνησε
09.09.26 , 11:00 Όταν η γυναίκα γίνεται χρώμα: Η Αλεξία Κουδιγκέλη στη Θεσσαλονίκη
09.09.26 , 10:59 Νεκρή σε τροχαίο η 22χρονη αθλήτρια στίβου
09.09.26 , 10:55 Σμαράγδα Καρύδη: «Έχω συγχωρήσει απιστία και ήταν λάθος μου»
09.09.26 , 10:49 Πρίγκιπας Tζορτζ: Πρώτη μέρα του 13χρονου στο Eton College
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση θερμοκρασίας
Κατερίνα Καινούργιου: Νέο hair look για την παρουσιάστρια!
Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
Βρέθηκε ο «Φαιδώργιος» που έγινε viral από την παιδική τούρτα
Πρίγκιπας Tζορτζ: Πρώτη μέρα του 13χρονου στο Eton College
Ιωάννα Τούνη: Η επική απάντηση στον Μητσοτάκη με ένα… σκόρδο
Νεκρή σε τροχαίο η 22χρονη αθλήτρια στίβου
Η Εύα έπιασε… κουτάλα: Η μαγειρική δημιουργία που εντυπωσίασε τη Λασκαράκη
Αθηνά Οικονομάκου: Το ύψος, η ηλικία, η καταγωγή, οι δύο γάμοι & τα παιδιά
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή δύο ψαράδων για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη στις 24 Ιανουαρίου 2021.
  • Οι κατηγορούμενοι προκάλεσαν την πτώση του Βαλυράκη στο νερό με επικίνδυνους ελιγμούς και χτυπήματα με ξύλινο κοντάρι.
  • Ο Βαλυράκης υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πνίγηκε λόγω της επαφής με τις προπέλες των σκαφών.
  • Οι κατηγορούμενοι, έμπειροι αλιείς, γνώριζαν τις συνέπειες των ενεργειών τους και εγκατέλειψαν το θύμα αβοήθητο.
  • Η συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων εντοπισμού επιβαρύνει τη θέση τους.

Την ενοχή των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για τη δολοφονία του πρώην υπουργού και στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη στις 24 Ιανουαρίου 2021 ζήτησε ο εισαγγελέας στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας. 

Σύμφωνα με τα όσα επισήμανε ο εισαγγελικός λειτουργός:

Δίκη Βαλυράκη: Συγκλόνισε ο μάρτυρας που βρήκε τη σορό του

«Τη συγκεκριμένη ημέρα το σκάφος των κατηγορουμένων είχε βγει από το λιμάνι, είχε κινηθεί νότια, αριστερά και βόρεια και βρισκόταν ανάμεσα στην περιοχή του Πεζονησίου και της Αγίας Τριάδας. Εκεί είδαν το σκάφος του Ιωσηφ Βαλυράκη, αντιλήφθηκαν το φουσκωτό και διαπληκτίστηκαν.

Στο πηδάλιο του σκάφους ήταν ο κατηγορούμενος Κ.Ε. και ενήργησε επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονος κυματισμός, ενώ το σκάφος Βαλυράκη ήταν εν κινήσει.

Δίκη Βαλυράκη: Nέες αποκαλύψεις για την ημέρα θανάτου του πρώην υπουργού

Τα δύο σκάφη πλησίασαν το ένα το άλλο και ο κατηγορούμενος Α.Ε. με χρήση ξύλινου κονταριού κατάφερε απανωτά χτυπήματα τουλάχιστον 2-3 φορές με αποτέλεσμα την πτώση του Σηφη Βαλυράκη στο νερό χωρίς τη θέληση του θύματος, όπως προκύπτει από το ότι το σκάφος ήταν εν κινήσει, δε φορούσε τα βάρη του για να καταδυθεί και φορούσε ακόμα τα σανδάλια του όταν τον εντόπισαν.

Την ίδια ώρα, τα δύο σκάφη κινήθηκαν με τις προπέλες να λειτουργούν με αποτέλεσμα ο Σήφης Βαλυράκης να έρθει σε επαφή με τις προπέλες και τα υδροπτερύγια των δύο σκαφών. Από αυτά τα χτυπήματα προκλήθηκαν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις εξαιτίας των οποίων και του συνεπακόλουθου πνιγμού, ως η μόνη ενεργή αιτία, οδήγησαν στο θάνατο».

Δίκη Βαλυράκη: Η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα για τις κινήσεις του καϊκιού

Κατά τον εισαγγελέα, οι κατηγορούμενοι είναι «αλιείς με πολυετής εμπειρία» και «ξέρουν τι μπορεί να γίνει όταν κάνεις αυτές τις κινήσεις, τις δίνες, το τράβηγμα, την ανατάραξη των νερών και που μπορεί να οδηγήσουν. Είδαν πως πάνω στο σκάφος ήταν ένα άτομο στην ηλικία που ήταν και παρόλα αυτά χρησιμοποίησαν το κοντάρι. Ο Βαλυράκης αντιστάθηκε όχι όμως με ανάλογο τρόπο, αντιστάθηκε με το να σηκώσει τα χέρια του εξού και τα τραύματα, έχει άμυνα για να προστατευθεί από τα χτυπήματα».

Ανέφερε επίσης ότι και η μεταγενέστερη συμπεριφορά των κατηγορουμένων ήταν επιβαρυντική. 

«Ακόμα και όταν πήγαν όλα στραβά απομακρύνθηκαν από το σημείο εγκαταλείποντας το θύμα αβοήθητο. Ακόμα και αργότερα στις κινητοποιήσεις εντοπισμού θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες στις αρχές, το οποίο δεν έγινε», είπε.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΗΦΗΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΙΚΗ ΒΑΛΥΡΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βρέθηκε Ο Φαιδώργιος Που Έγινε Viral Από Παιδική Τούρτα
Ελλαδα
Βρέθηκε ο «Φαιδώργιος» που έγινε viral από την παιδική τούρτα
Βραχιολάκι Για Ενδοοικογενειακή Βία: Τι Είπε Ο Χρυσοχοΐδης
Ελλαδα
«Βραχιολάκι» σε όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία
Ρόδος: Νεκρή Σε Τροχαίο 22χρονη Αθλήτρια
Ελλαδα
Νεκρή σε τροχαίο η 22χρονη αθλήτρια στίβου
φαρμακείο
Ελλαδα
Κλειστά τα φαρμακεία τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στην Αττική
Δημογραφικό: Λιγότεροι Μαθητές Στην Ελλάδα Από Την Τουρκία
Ελλαδα
Δημογραφικό: Λιγότεροι μαθητές στην Ελλάδα - «Κερδίζει» η Τουρκία
Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Τα Νέα Στοιχεία Που Ενισχύου Το Θρίλερ
Ελλαδα
Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Το κομμένο διαβατήριο, τα οστά και η κινεζική μαφία
Κυριακή Γρίβα
Ελλαδα
Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Έδωσαν την κόρη μου στα χέρια του δολοφόνου»
Το Πρώτο Ελληνικό Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος «ΑΡΧΥΤΑΣ»
Ελλαδα
Το πρώτο ελληνικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος «ΑΡΧΥΤΑΣ» παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ
Eurojackpot Κλήρωση 8/9/2026
Ελλαδα
Κλήρωση Eurojackpot 8/9: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 31.000.000 ευρώ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top