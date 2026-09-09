Την ενοχή των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για τη δολοφονία του πρώην υπουργού και στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη στις 24 Ιανουαρίου 2021 ζήτησε ο εισαγγελέας στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα όσα επισήμανε ο εισαγγελικός λειτουργός:

«Τη συγκεκριμένη ημέρα το σκάφος των κατηγορουμένων είχε βγει από το λιμάνι, είχε κινηθεί νότια, αριστερά και βόρεια και βρισκόταν ανάμεσα στην περιοχή του Πεζονησίου και της Αγίας Τριάδας. Εκεί είδαν το σκάφος του Ιωσηφ Βαλυράκη, αντιλήφθηκαν το φουσκωτό και διαπληκτίστηκαν.

Στο πηδάλιο του σκάφους ήταν ο κατηγορούμενος Κ.Ε. και ενήργησε επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονος κυματισμός, ενώ το σκάφος Βαλυράκη ήταν εν κινήσει.

Τα δύο σκάφη πλησίασαν το ένα το άλλο και ο κατηγορούμενος Α.Ε. με χρήση ξύλινου κονταριού κατάφερε απανωτά χτυπήματα τουλάχιστον 2-3 φορές με αποτέλεσμα την πτώση του Σηφη Βαλυράκη στο νερό χωρίς τη θέληση του θύματος, όπως προκύπτει από το ότι το σκάφος ήταν εν κινήσει, δε φορούσε τα βάρη του για να καταδυθεί και φορούσε ακόμα τα σανδάλια του όταν τον εντόπισαν.

Την ίδια ώρα, τα δύο σκάφη κινήθηκαν με τις προπέλες να λειτουργούν με αποτέλεσμα ο Σήφης Βαλυράκης να έρθει σε επαφή με τις προπέλες και τα υδροπτερύγια των δύο σκαφών. Από αυτά τα χτυπήματα προκλήθηκαν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις εξαιτίας των οποίων και του συνεπακόλουθου πνιγμού, ως η μόνη ενεργή αιτία, οδήγησαν στο θάνατο».

Κατά τον εισαγγελέα, οι κατηγορούμενοι είναι «αλιείς με πολυετής εμπειρία» και «ξέρουν τι μπορεί να γίνει όταν κάνεις αυτές τις κινήσεις, τις δίνες, το τράβηγμα, την ανατάραξη των νερών και που μπορεί να οδηγήσουν. Είδαν πως πάνω στο σκάφος ήταν ένα άτομο στην ηλικία που ήταν και παρόλα αυτά χρησιμοποίησαν το κοντάρι. Ο Βαλυράκης αντιστάθηκε όχι όμως με ανάλογο τρόπο, αντιστάθηκε με το να σηκώσει τα χέρια του εξού και τα τραύματα, έχει άμυνα για να προστατευθεί από τα χτυπήματα».

Ανέφερε επίσης ότι και η μεταγενέστερη συμπεριφορά των κατηγορουμένων ήταν επιβαρυντική.

«Ακόμα και όταν πήγαν όλα στραβά απομακρύνθηκαν από το σημείο εγκαταλείποντας το θύμα αβοήθητο. Ακόμα και αργότερα στις κινητοποιήσεις εντοπισμού θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες στις αρχές, το οποίο δεν έγινε», είπε.