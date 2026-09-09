Η χαρά της Σταματίνας Τσιμτσιλή για το ταξίδι της στην Κολωνία

Νέες στιγμές από το πρόσφατο ταξίδι της στην Κολωνία μοιράστηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στο φωτογραφικό άλμπουμ που ανήρτησε, τη βλέπουμε να περπατά στους δρόμους της Κολωνίας, αλλά και να κρατά ένα σημειωματάριο από το event του Άντονι Ρόμπινς που παρακολούθησε.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με το σημειωματάριο του Άντονι Ρόμπινς ανά χείρας

Σε μία φωτογραφία, η παρουσιάστρια ποζάρει μπροστά στον καθρέφτη, δείχνοντας το outfit που επέλεξε για τη βόλτα της. Στα στιγμιότυπα διακρίνονται μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Κολωνίας και ειδικότερα τα πολύχρωμα κτίρια της πόλης.

Η ομορφιά της Κολωνίας μέσα από τα μάτια της παρουσιάστριας

«Μερικές ακόμα όμορφες αναμνήσεις από την Κολωνία. Χωρίς πολλά λόγια, χωρίς φίλτρα… μόνο με ένα τεράστιο χαμόγελο ευγνωμοσύνης», σχολίασε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, θυμίζουμε, ταξίδεψε στην Κολωνία, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «Unlocked: The Coaching System Behind the Legend», η οποία είναι αφιερωμένη στην πορεία και τη φιλοσοφία του γνωστού coach και motivational speaker Άντονι Ρόμπινς.

Η ανάρτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου στο Cinedom της Κολωνίας, ενώ κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά εκδήλωση του Άντονι Ρόμπινς και να τον συναντήσει προσωπικά.

Μιλώντας για την εμπειρία της σε προηγούμενες αναρτήσεις της, η οικοδέσποινα του Happy Day αποκάλυψε την ευκαιρία της να επεξεργαστεί σκέψεις και συναισθήματα γύρω από την προσωπική εξέλιξη και την αυτοβελτίωση.