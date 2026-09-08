Την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η σκηνή της μεγάλης επετειακής συναυλίας του στη Θεσσαλονίκη έκανε ο Αντώνης Ρέμος.

Ο τραγουδιστής μίλησε το απόγευμα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε με φόντο τον Λευκό Πύργο, λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία για τα 30 χρόνια μουσικής πορείας του. Με αφορμή τις αντιδράσεις για τη χωροθέτηση της εξέδρας μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Αντώνης Ρέμος ρωτήθηκε αν ο Δήμος Θεσσαλονίκης γνώριζε εξαρχής τον σχεδιασμό και τις διαστάσεις της σκηνής.

Αντώνης Ρέμος/ ndp

«Όταν σχεδιάζεις μία παράσταση, όταν είναι επί χάρτου, τα σχέδια ωχριούν και είναι πολύ μικρά μπροστά στην πραγματικότητα. Εμείς, εννοείται ότι τίποτα δεν έγινε χωρίς τη γνώση του Δήμου. Όλα ήταν εις γνώση της αρχής και του Δήμου, και τα σχέδιά μας και όλα.

Ίσως τρόμαξε λίγο παραπάνω η αποτύπωση από το χαρτί στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα, ναι, όντως δείχνει να είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά αυτό της αξίζει. Δεν αξίζει τίποτα λιγότερο, όχι για τη γιορτή τη δική μου, αλλά για τη στιγμή που θα έρθουμε όλοι μαζί σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, στη συγκεκριμένη γωνιά της Θεσσαλονίκης, στο συγκεκριμένο μέρος που υπάρχει το σύμβολο της Θεσσαλονίκης.

Δεν θα άξιζε τίποτα λιγότερο, γιατί η μεγαλοπρέπεια πρέπει να φανεί σε όλα τα επίπεδα και με όλες τις τεχνικές που μπορώ να έχω. Εγώ θα προσπαθήσω να αναδείξω με τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικά τρόπο το μήνυμα ότι εδώ απόψε γιορτάζει η Θεσσαλονίκη με τα σύμβολά της, γιορτάζει η πόλη που ανέδειξε τον Αντώνη Ρέμο.

Γι’ αυτό, λοιπόν, τον λόγο ίσως να κακοφάνηκε με κάποιο τρόπο, αλλά πιστεύω ότι θα παρακαλέσω για άλλη μια φορά να μας κρίνετε τη Δευτέρα το πρωί. Θα ήθελα το Σάββατο βράδυ να δείτε, όσοι από εσάς συνεχίζετε –και πιστεύω ότι μπορεί και κάποιοι να συνεχίζετε– να επιμένετε ότι αυτό το πράγμα ήταν λάθος.

Συμφωνώ με κάποιους, λοιπόν, ότι διαφωνούμε, αλλά δημοκρατία είναι να μπορείς να ανέχεσαι και όχι να επιβάλλεις τη δική σου θέση. Απλά, αν δεν συμφωνείς, δεν πας. Έχεις τη δυνατότητα, με μια συγκατάβαση, να πεις ότι “ναι, την είδα και δεν μου άρεσε”, αλλά όχι να απαιτήσεις να ξηλωθεί η εξέδρα, να απαιτήσεις να μη γίνει αυτό που θέλεις εσύ. Αυτό θεωρώ ότι δεν είναι δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα θα σας τα πω τραγουδώντας», απάντησε ο Αντώνης Ρέμος.

Η ανακοίνωση της παραγωγής:

«Βρισκόμενοι στην τελική ευθεία για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, στις 12 Σεπτεμβρίου, όλες οι εργασίες έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται με απόλυτο σεβασμό στην πόλη. Η συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου είναι μια μεγάλη γιορτή, ανοιχτή σε όλους, με ελεύθερη είσοδο, με στόχο να ενώσει τον κόσμο, να τιμήσει και να γιορτάσει τη Θεσσαλονίκη, να αναδείξει την ιστορία και τα σύμβολά της στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε ό,τι αφορά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του. Παράλληλα, με ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών, έχει σχεδιαστεί η ανάδειξή του, ώστε, τη βραδιά της 12ης Σεπτεμβρίου, η εμβληματική εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, της Παραλίας και της Θεσσαλονίκης να ταξιδέψει επάξια στα πέρατα του κόσμου. Με αυτή τη δέσμευση συνεχίζουμε την ολοκλήρωση των εργασιών για μια μεγάλη γιορτή που ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους ανθρώπους της. Σε όλες και όλους, κάθε ηλικίας. Μια γιορτή θα αγκαλιάσει ολόκληρη την πόλη και θα μας ενώσει μέσα από τη δύναμη και το συναίσθημα της μουσικής», γράφει η ανακοίνωση.