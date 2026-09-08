To Kεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Star έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου με τη Μάρα Ζαχαρέα στην παρουσίαση και η Γενική Διευθύντρια Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Star ανέφερε πως η επιστροφή μετά τις διακοπές ήταν δύσκολη.

«Η επιστροφή ήταν πολύ δύσκολη έως χάλια. Δεν το περίμενα καθόλου. Πίστευα πως θα προσαρμοστώ πιο εύκολα αλλά μου φάνηκε πολύ βαρύ φέτος» δήλωσε χαμογελώντας η καταξιωμένη δημοσιογράφος.

Μάρα Ζαχαρέα

Η Μάρα Ζαχαρέα μάλιστα ανέφερε πως το πρώτο πράγμα που έκανε όταν έφτασε στη δουλειά ήταν να αφήσει τις δύο τσάντες της στο γραφείο(σ. σ: την τσάντα της δουλειάς και την τσάντα με το φαγητό της) και να κοιτάξει το κτίριο σκεπτόμενη πως εδώ θα βγάλει μία ολόκληρη χρονιά.

Η Μάρα Ζαχαρέα η οποία ανέλαβε τη Διεύθυνση Ειδήσεων του Star στις 11 Οκτωβρίου 2017, αποκάλυψε πως τη νέα σεζόν θα ήθελε να έχει ηρεμία, να μην εκνευρίζεται πολύ, να κυλήσει η χρονιά ομαλά και να μην υπάρχουν πολλές δυσάρεστες ειδήσεις.

“Να μην έχουμε άσχημες ειδήσεις που αφορούν μικρά παιδιά γιατί αυτό με στενοχωρεί και με βαραίνει τρομερά ψυχολογικά” τόνισε η Διευθύντρια Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Star.

Η ίδια άλλωστε τον Νοέμβριο του 2021, είχε” λυγίσει” κατά τη διάρκεια της προβολής ενός σοκαριστικού βίντεο που αφορούσε τον τραγικό θάνατο της 8χρονης Όλγας σε εργοστάσιο στο Κερατσίνι.

Τέλος, εκτός από τους επαγγελματικούς στόχους, η Μάρα Ζαχαρέα έχει βάλει και έναν προσωπικό στόχο που δεν είναι άλλος από το να συνεχίσει τα μπάνια στη θάλασσα και τον χειμώνα.