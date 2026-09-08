«Πρώτος καφές με τη Ζήνα»: Η νέα καθημερινή παρέα από τις 21 Σεπτεμβρίου

Kαθημερινό πρωινό ραντεβού στις 09.30 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.09.26 , 18:16 Το Ισραήλ κλείνει το προξενείο της Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ
08.09.26 , 18:12 Δήμος Νισύρου: Καθιερώνει επίδομα γέννησης 3.000 ευρώ για κάθε παιδί
08.09.26 , 18:05 BMW Neue Klasse: Νέες λειτουργίες ενεργητικής ασφάλειας
08.09.26 , 17:57 Άννα Βίσση: Τραγουδά το «Όχι, Γιατί» στην πιο γλυκιά ακροάτρια
08.09.26 , 17:52 Χειλάκης- Μαξίμου: Ο «επίγειος παράδεισος» που θέλουν να γεράσουν μαζί
08.09.26 , 17:50 Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία
08.09.26 , 17:41 PISA 2025: Σχεδόν οι μισοί Έλληνες μαθητές χωρίς τα βασικά στα Μαθηματικά
08.09.26 , 17:17 Χολίδης: «Έγινα μπαμπάς αλλά έχασα και τον πατέρα μου - Είναι φρέσκα όλα»
08.09.26 , 16:53 Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
08.09.26 , 16:50 Φωτιά στο Κανδήλι Μεγάρων, επιχειρούν 6 εναέρια μέσα
08.09.26 , 16:38 Μητσοτάκης από Αίγυπτο: «Σταθερότητα δε σημαίνει υποχωρητικότητα»
08.09.26 , 16:19 To GNTM 7 κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 21.9.26 στις 21:00 στο Star!
08.09.26 , 16:10 Παπουτσάκη: To αστείο περιστατικό με τον γιο της - «Μαμά, δε θα βαφτείς;»
08.09.26 , 16:07 «Πρώτος καφές με τη Ζήνα»: Η νέα καθημερινή παρέα από τις 21 Σεπτεμβρίου
08.09.26 , 16:03 «Έπεσαν» οι υπογραφές για τις δύο φρεγάτες Bergamini του Πολεμικού Ναυτικού
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
Αλλάζει ο καιρός: Έρχονται τα πρωτοβρόχια - Πέφτει η θερμοκρασία
Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Αθηνά Οικονομάκου: Το ύψος, η ηλικία, η καταγωγή, οι δύο γάμοι & τα παιδιά
Σταύρος Φλώρος: Επέστρεψε στη σχολή του για να δώσει μάθημα
Δούκισσα Νομικού: Πέρασε το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της
Σίσσυ Χρηστίδου: Το δείπνο στο εστιατόριο του συντρόφου της στην Κέρκυρα
Ο Πέτρος Πολυχρονίδης ξεναγεί τη Ζήνα Κουτσελίνη στα μέρη του
Χολίδης: «Έγινα μπαμπάς αλλά έχασα και τον πατέρα μου - Είναι φρέσκα όλα»
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
To trailer της πρεμιέρας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπομπή "Πρώτος καφές με τη Ζήνα" κάνει πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου στις 09:30 στο Star.
  • Η Ζήνα Κουτσελίνη θα ηγείται της εκπομπής με μια ομάδα έμπειρων δημοσιογράφων, προσεγγίζοντας την επικαιρότητα με ευαισθησία.
  • Η εκπομπή συνδυάζει ενημέρωση και ψυχαγωγία, με στόχο να γίνει η καθημερινή συντροφιά των τηλεθεατών.
  • Στην ομάδα συμμετέχουν δημοσιογράφοι όπως ο Γρηγόρης Γκουντάρας και ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, προσφέροντας ποικιλία θεματολογίας.
  • Η παραγωγή περιλαμβάνει μια ισχυρή δημιουργική ομάδα και έμπειρους συνεργάτες, με στόχο την υψηλή ποιότητα της εκπομπής.

Κάθε πρωί ξεκινά με έναν καφέ και μια κουβέντα. Με όσα έγιναν, όσα έρχονται και όσα πραγματικά μας απασχολούν.

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:30 o «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» κάνει πρεμιέρα και γίνεται το νέο καθημερινό πρωινό ραντεβού στο Star.

Όταν η Ζήνα Κουτσελίνη σου χτυπάει την πόρτα για τον πρώτο καφέ!

«Πρώτος καφές με τη Ζήνα»: Πρεμιέρα για τη νέα πρωινή εκπομπή του Star

Η Ζήνα Κουτσελίνη, μαζί με μια δυνατή ομάδα συνεργατών, ανοίγει καθημερινά μια μεγάλη κουβέντα για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Με πρωτογενές δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, αξιόπιστη ενημέρωση και ουσιαστικές συζητήσεις, προσεγγίζει την επικαιρότητα με ευαισθησία, αμεσότητα και πάντα με τον άνθρωπο στο επίκεντρο.

Ζήνα Κουτσελίνη: «Μετακομίσαμε στην πρωινή ζώνη» - Η ανάρτηση στο Instagram

Η εκπομπή διατηρεί τον κοινωνικό και ενημερωτικό πυρήνα που το κοινό εμπιστεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας καθημερινά τη σκυτάλη από την ενημέρωση στην ψυχαγωγία, τη χρηστική πληροφορία και το χιούμορ. Γιατί η πραγματική ζωή δεν χωρίζεται σε «σοβαρά» και «ανάλαφρα». Έχει αλήθεια και συναίσθημα. Έχει δυσκολίες και αισιοδοξία. Έχει γέλιο, συγκίνηση και ελπίδα. Γιατί όλα έχουν θέση σε αυτή την παρέα.

Στην ομάδα της εκπομπής θα συνεχίσουν να συμμετέχουν καθημερινά δημοσιογράφοι με πολυετή παρουσία στο κοινωνικό ρεπορτάζ, που έχουν όλα αυτά τα χρόνια χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τη Ζήνα Κουτσελίνη και το κοινό της, συμβάλλοντας στη συνέχεια του κοινωνικού και ενημερωτικού χαρακτήρα της εκπομπής, με συνέπεια και σεβασμό στον άνθρωπο.

«Πρώτος καφές με τη Ζήνα»: Πρεμιέρα για τη νέα πρωινή εκπομπή του Star

Στο πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη θα βρίσκονται ο έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής Γρηγόρης Γκουντάρας, ο δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ Αλέξανδρος Καλαφάτης και η δημοσιογράφος Λιλή Πυράκη, συνθέτοντας μια δυνατή ομάδα με εμπειρία, άποψη και διαφορετικές δημοσιογραφικές ματιές. 

Στην παρέα της εκπομπής συμμετέχουν ακόμη οι δημοσιογράφοι Μελίνα Κάππη και Ανδρέας Ζωίτσας, μέσα από τις δικές τους σταθερές ενότητες και το ξεχωριστό τους σχόλιο στην καθημερινή θεματολογία. Ο Χρήστος Μοίρας θα μοιράζεται καθημερινά τις δικές του γευστικές προτάσεις.

Με αλήθεια, εμπειρία και αυθεντικότητα, ο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» φιλοδοξεί να γίνει η καθημερινή συντροφιά των τηλεθεατών. Μια εκπομπή που δεν περιορίζεται στο να μεταδίδει την επικαιρότητα, αλλά τη συζητά, την εξηγεί και τη μοιράζεται με το κοινό της.

Γιατί ο πρώτος καφές της ημέρας δεν είναι μόνο μια συνήθεια. Είναι η πρώτη παρέα της ημέρας.

Η ισχυρή δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής θα βρίσκεται παντού και είναι με αλφαβητική σειρά οι: Ρούλα Κουσκουρή, Στρατής Λιμνιός, Θανάσης Μαριόλας, Ευγενία Πουλοπούλου, Σπύρος Σιγούρος, Ηλίας Σκουλάς, Γιώργος Σόμπολος, Κατερίνα Σουλιώτη, Κρισκόρ Τσακιτζιάν. Και ο Νίκος Νικόλιζας με ειδικά αφιερώματα.

Στην αρχισυνταξία της εκπομπής στο ενημερωτικό κομμάτι βρίσκεται η Μαρίκα Μαυρομμάτη και στο ψυχαγωγικό η Ελένη Γελαλή. Το τιμόνι της εκπομπής θα είναι στα έμπειρα χέρια τους.

«Πρώτος καφές με τη Ζήνα»: Πρεμιέρα για τη νέα πρωινή εκπομπή του Star


Την  επιμέλεια της εκπομπής έχει η δημοσιογράφος Στέλλα - Μαρία Ζώη.
Στον συντονισμό της εκπομπής η συγγραφέας και δημοσιογράφος Μαρία Παναγοπούλου.
Ειδικός συνεργάτης ο Κώστας Μπαλαχούτης.
Επιμέλεια video: Μαρία Μανουσαρίδου, Ντενίς  Βισβάρδη.
Δημιουργική ομάδα:  Ελισάβετ Χατζοπούλου, Αλκμήνη Κουλαξίζογλου.
Τη σκηνοθετική επιμέλεια της εκπομπής υπογράφει  ο  Περικλής Ασπρούλιας.
Βοηθός Σκηνοθέτη: Αντώνης Σπανομαρκίδης. 
 
Head of Productions: Σάββας Βέλλας
Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος
Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης
Δ/νση Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης
Οργάνωση Παραγωγής: Ζανέτ Κάνδια
Διεύθυνση Παραγωγής: Γιώργος Παπαρρίζος 
Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
 |
ΠΡΕΜΙΕΡΑ
 |
STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

GNTM 7: Πρεμιέρα Στις 21.9.26 στις 21:00 στο Star!
Media
To GNTM 7 κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 21.9.26 στις 21:00 στο Star!
«Ελληνικά Μεσημέρια» Στο Star
Media
Ελληνικά μεσημέρια στο Star με αγαπημένες ελληνικές ταινίες
Η «Σπασμένη Φλέβα» του Οικονομίδη Στα Όσκαρ
Media
Η «Σπασμένη Φλέβα» του Οικονομίδη θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ
Πλιάτσικας: «Σκέφτηκα Να Τα Παρατήσω, Είχα Ανοίξει Πιτσαρία»
Media
Φίλιππος Πλιάτσικας: «Σκέφτηκα να τα παρατήσω, είχα ανοίξει πιτσαρία»
5 Μέρες, 5 Ταινίες, 5 Α' Τηλεοπτικές Προβολές Στο Star!
Media
Πέντε μέρες, πέντε ταινίες, πέντε Α’ Τηλεοπτικές Προβολές στο Star!
Starland: Επιστρέφει με νέες σειρές
Media
H Starland επιστρέφει ανανεωμένη με νέες σειρές
The Sinner: Σήμερα στις 7.9.26 στις 00:30 με διπλό επεισόδιο
Media
The Sinner: Απόψε, Δευτέρα 7.9.26 στις 00:30 με διπλό επεισόδιο
«Ιστορίες Γυναικών» σε Α’ προβολή στο Novalifε
Media
Συναρπαστικές «Ιστορίες Γυναικών» σε Α’ προβολή στο Novalifε!
Κρατερός Κατσούλης - Μαρία Ηλιάκη
Media
Πρεμιέρα για Κατσούλη - Ηλιάκη: «Φέτος τα πράγματα έχουν αλλάξει»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top