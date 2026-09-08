Μια διαφορετική πλευρά της καθημερινότητάς της με την κόρη της, Εύα, μοιράστηκε μέσα από τα social media η Βάσω Λασκαράκη. Η ηθοποιός αποκάλυψε πως η κόρη της αποφάσισε να… πιάσει δουλειά στην κουζίνα και να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στη μαγειρική.

Η Εύα, μεγαλώνοντας και αποκτώντας ολοένα και περισσότερες δικές της ασχολίες, φαίνεται πως έχει αρχίσει να πειραματίζεται και με την κουζίνα. Η Βάσω Λασκαράκη δεν θα μπορούσε να μην απαθανατίσει τη στιγμή και να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από την προσπάθεια της κόρης της.

Η Εύα ανέλαβε δράση στην κουζίνα

Στην πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε η ηθοποιός, βλέπουμε την Εύα να βρίσκεται στην κουζίνα, μπροστά από τον πάγκο, έχοντας ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία του φαγητού. Με τα μαλλιά της πιασμένα ψηλά και φορώντας κόκκινη μπλούζα και κόκκινο σορτς, η νεαρή κοπέλα φαίνεται απόλυτα συγκεντρωμένη σε αυτό που κάνει.

Πάνω στον πάγκο διακρίνονται διάφορα σκεύη και υλικά, ενώ στην κουζίνα υπάρχουν κατσαρόλες και τηγάνια, δημιουργώντας την εικόνα μιας κανονικής μαγειρικής… επιχείρησης. Η Εύα φαίνεται να έχει πάρει τον ρόλο της μαγείρισσας στα σοβαρά, με τη μητέρα της να παρακολουθεί και, φυσικά, να καταγράφει τη διαδικασία.

«Τι με βρήκε βραδιάτικο;;;», έγραψε με χιουμοριστική διάθεση η Βάσω Λασκαράκη πάνω στη φωτογραφία, δείχνοντας πως η βραδινή μαγειρική της κόρης της αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη για εκείνη.



Το αποτέλεσμα είχε… επιτυχία

Και επειδή το σημαντικότερο σε κάθε μαγειρική προσπάθεια είναι το αποτέλεσμα, η Βάσω Λασκαράκη φρόντισε να μας δείξει και τι τελικά ετοίμασε η Εύα.

Στο δεύτερο στιγμιότυπο, η κόρη της κρατά στο χέρι της μια εντυπωσιακή, τραγανή δημιουργία, ενώ μπροστά της βρίσκεται ένα μπολ με κρεμώδη σος. Το πιάτο δείχνει ιδιαίτερα λαχταριστό και, judging από την αντίδραση της περήφανης μαμάς, φαίνεται πως το εγχείρημα στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία.

«Τελικά τα πέτυχε…», ήταν το σχόλιο της Βάσως Λασκαράκη, η οποία έδειξε με αυτόν τον τρόπο την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα.