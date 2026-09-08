Γιατί «ξεφλουδίζει» το foundation; Μάθε τι να κάνεις για να το αποφύγεις

Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που προκαλούν το makeup pilling

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Δεν είναι απογοητευτικό να έχεις αφιερώσει τόσο χρόνο στην προετοιμασία της επιδερμίδας σου και μόλις έρθει η ώρα του foundation να μην στρώνει καλά και να ξεφλουδίζει; Το λεγόμενο pilling είναι πιο συνηθισμένο απ’όσο φαντάζεσαι και τις περισσότερες φορές δεν φταίει πάντα το foundation που χρησιμοποιείς.

Γιατί «ξεφλουδίζει» το foundation; Μάθε τι να κάνεις για να το αποφύγεις

Από την υπερβολική ποσότητα καλλυντικών μέχρι τον λαναθασμένο συνδυασμό τους, υπάρχουν αρκετοί λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε αυτό το ανεπιθύμητο αποτέλεσμα. Το καλό νέο είναι ότι με μερικές μικρές αλλαγές στη ρουτίνα σου μπορείς να το αποφύγεις και να το διορθώσεις.

Έχει συσσωρευτεί προϊόν στην επιδερμίδα

Γιατί «ξεφλουδίζει» το foundation; Μάθε τι να κάνεις για να το αποφύγεις

Είτε πρόκειται για νεκρά κύτταρα είτε για υπολείμματα προϊόντων όπως μια πολύ πλούσια ενυδατική μάσκα που δεν αφαιρέθηκε σχολαστικά, η συσσώρευση στην επιδερμίδα μπορεί να επηρεάσει την εφαρμογή του foundation και να αυξήσει τις πιθανότητες του pilling. Ο διπλός καθαρισμός πριν από το makeup και η ήπια απολέπιση μία φορά την εβδομάδα θα δώσουν λύση στο πρόβλημα.

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Δεν αφήνεις τα skincare προϊόντα να απορροφηθούν

Αν εφαρμόσεις foundation ή concealer αμέσως μετά το serum ή την ενυδατική σου τα προϊόντα μπορεί να μην απορροφηθούν σωστά και να παραμείνουν στην επιφάνεια της επιδερμίδας. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα λεπτό φιλμ, πάνω στο οποίο το makeup δεν εφαρμόζεται ομοιόμορφα. Καθώς το δουλεύεις με το πινέλο ή το σφουγγαράκι, τα layers αρχίζουν να μαζεύονται και να σχηματίζουν μικρούς κόκκους, οι οποίοι απομακρύνονται από την επιδερμίδα. Γι αυτό, άσε κάθε προϊόν να απορροφηθεί πριν περάσεις στο επόμενο.

Δώσε χρόνο στο αντηλιακό να απορροφηθεί

Γιατί «ξεφλουδίζει» το foundation; Μάθε τι να κάνεις για να το αποφύγεις

Το SPF είναι απαραίτητο βήμα, αλλά χρειάζεται χρόνο για να σταθεροποιηθεί. Περίμενε πριν περάσεις στο επόμενο βήμα, ιδιαίτερα αν χρησιμοποιείς πλούσια σύνθεση. Ένα πιο ανάλαφρο SPF που έχει σχεδιαστεί για χρήση κάτω από makeup μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Η σωστή σειρά προϊόντων

Γιατί «ξεφλουδίζει» το foundation; Μάθε τι να κάνεις για να το αποφύγεις

Η σωστή σειρά εφαρμογής είναι εξίσου σημαντική με τον χρόνο αναμονής. Ξεκίνα από τις πιο λεπτόρρευστες, υδατικές συνθέσεις και προχώρα σταδιακά προς τις πιο πλούσιες. Ένας απλός κανόνας είναι να κινείσαι από την πιο ελαφριά προς την πιο πλούσια υφή.

Δείτε αναλυτικά τις συμβουλές για σωστό makeup στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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