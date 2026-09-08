Τα χρόνια περνούν, η μόδα σε μαλλιά και ρούχα αλλάζει και τα γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της ελληνικής showbiz παραμένουν στο προσκήνιο, όμορφα και λαμπερά.

Ψάξαμε και βρήκαμε φωτογραφίες προσώπων της τηλεόρασης, της μουσικής και του θεάτρου σε νεαρή ηλικία. Σχεδόν είκοσι χρόνια αργότερα, παραμένουν στις «καρδιές» του κόσμου που τα παρακολουθεί και τα θαυμάζει.

Δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες τη Βίκυ Καγιά το 2006 και τη Βίκυ Καγιά σήμερα, μετακινώντας τον κέρσορα στη μέση της φωτογραφίας. Πώς ήταν το look της Δέσποινας Βανδή, της Νατάσας Θεοδωρίδου και της Καίτης Γαρμπή πριν 20 χρόνια;