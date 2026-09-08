Πριν και μετά: Πώς ήταν 10 + 1 αγαπημένα πρόσωπα της τηλεόρασης το 2006

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STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 08.09.26, 13:19
Πριν και μετά: Πώς ήταν 10 + 1 αγαπημένα πρόσωπα της τηλεόρασης το 2006
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η μόδα και η εμφάνιση των γνωστών προσώπων της ελληνικής showbiz έχουν αλλάξει από το 2006.
  • Φωτογραφίες από τη νεαρή ηλικία αγαπημένων καλλιτεχνών όπως η Βίκυ Καγιά, η Δέσποινα Βανδή, η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Καίτη Γαρμπή.
  • Σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, οι καλλιτέχνες παραμένουν δημοφιλείς και αγαπητοί στο κοινό.
  • Η παρουσίαση περιλαμβάνει διαδραστικές φωτογραφίες με σύγκριση παλαιού και τρέχοντος look.
  • Οι καλλιτέχνες συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν με την ομορφιά και τη λάμψη τους.

Τα χρόνια περνούν, η μόδα σε μαλλιά και ρούχα αλλάζει και τα γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της ελληνικής showbiz παραμένουν στο προσκήνιο, όμορφα και λαμπερά. 

Ψάξαμε και βρήκαμε φωτογραφίες προσώπων της τηλεόρασης, της μουσικής και του θεάτρου σε νεαρή ηλικία. Σχεδόν είκοσι χρόνια αργότερα, παραμένουν στις «καρδιές» του κόσμου που τα παρακολουθεί και τα θαυμάζει. 

Δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες τη Βίκυ Καγιά το 2006 και τη Βίκυ Καγιά σήμερα, μετακινώντας τον κέρσορα στη μέση της φωτογραφίας. Πώς ήταν το look της Δέσποινας Βανδή, της Νατάσας Θεοδωρίδου και της Καίτης Γαρμπή πριν 20 χρόνια;

 

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