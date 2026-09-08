Skoda: Πόσο εύκολο είναι να αποκτήσετε τα μοντέλα της

Η επιλογή ενός νέου αυτοκινήτου δεν κρίνεται μόνο από την τιμή αγοράς. Η μηνιαία δόση, το κόστος χρηματοδότησης, η διάρκεια της εγγύησης και το εύρος των διαθέσιμων επιλογών συνθέτουν τη συνολική αξία για τον πελάτη. Με αυτή τη λογική, η Skoda παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη πρόταση απόκτησης, που συνδυάζει ανταγωνιστικές τιμές, προνομιακό επιτόκιο 3,9%, προσιτές μηνιαίες δόσεις, έως 10 χρόνια εγγύηση και μια πλήρη γκάμα μοντέλων για διαφορετικές ανάγκες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τρεις χαρακτηριστικές προτάσεις της μάρκας: το ευέλικτο Fabia, το compact SUV Kamiq και το πολυβραβευμένο αμιγώς ηλεκτρικό compact SUV Elroq. Και τα τρία διατίθενται με χρηματοδότηση με προνομιακό επιτόκιο 3,9%, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα προσιτό πλαίσιο απόκτησης, ενώ κάθε νέο Skoda συνοδεύεται από το πρόγραμμα εγγύησης Skoda ZEN.

Τρεις προτάσεις με ξεκάθαρη αξία

· Skoda Fabia: Με τιμή εκκίνησης από 16.950 ευρώ, αποτελεί μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη επιλογή για την καθημερινή μετακίνηση και προσφέρεται με ενδεικτική μηνιαία δόση από 119 ευρώ και επιτόκιο 3,9%.

· Skoda Kamiq: Με τιμή εκκίνησης από 19.450 ευρώ, συνδυάζει τις πρακτικές διαστάσεις ενός compact SUV με άνεση, ευρυχωρία και σύγχρονη τεχνολογία. Η έκδοση Kamiq Selection 1.0 TSI 116 PS, με τιμή 21.950 ευρώ, προσφέρεται με ενδεικτική μηνιαία δόση από 149 ευρώ και επιτόκιο 3,9%.

Skoda Elroq: Στην έκδοση Elroq 50 170 HP, με τιμή από 34.950 ευρώ, προσφέρεται με ενδεικτική μηνιαία δόση από 180 ευρώ και επιτόκιο 3,9%, φέρνοντας την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά σε ένα ευρύτερο κοινό. Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό compact SUV της Skoda αναδείχθηκε «Καλύτερο Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο 2026» στα ελληνικά βραβεία CAR OF THE YEAR 2026¹, «Καλύτερο Compact SUV 2026» στο Women’s Worldwide Car of the Year² και «Γερμανικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026»³.



Πλήρης γκάμα και πρόσθετο όφελος τον Σεπτέμβριο

Η πρόταση της Skoda εκτείνεται πέρα από τα τρία παραπάνω μοντέλα, με μια ευρεία γκάμα που καλύπτει από την αστική μετακίνηση και τα compact SUV έως τα οικογενειακά αυτοκίνητα, τα μεγάλα SUV και την αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα. Έτσι, κάθε οδηγός μπορεί να επιλέξει το μοντέλο, την τεχνολογία κίνησης και τη διαμόρφωση που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του.

Ξεχωριστά από τις παραπάνω χρηματοδοτικές προτάσεις, για τον Σεπτέμβριο η Skoda προσφέρει σημαντικό όφελος σε συγκεκριμένο αριθμό άμεσα διαθέσιμων αυτοκινήτων: 2.500 ευρώ για το Scala και έως 4.500 ευρώ για το Kodiaq. Η ενέργεια ισχύει έως τις 30 Σεπτεμβρίου, βάσει διαθεσιμότητας, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τις επιλογές των πελατών σε διαφορετικές κατηγορίες της γκάμας Skoda.

Skoda ZEN: έως 10 χρόνια σιγουριάς

Η συνολική αξία της πρότασης ενισχύεται ακόμη περισσότερο από το πρόγραμμα εγγύησης Skoda ZEN, το οποίο συνοδεύει κάθε νέο Skoda χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση και προσφέρει κάλυψη έως 10 χρόνια ή 150.000 χλμ., σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Έτσι, ο ιδιοκτήτης απολαμβάνει μακροχρόνια προστασία και μεγαλύτερη σιγουριά σε κάθε διαδρομή.