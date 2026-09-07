PEUGEOT TOTAL ENERGIES: Διάκριση στον αγώνα αντοχής στο Τέξας

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PEUGEOT TOTAL ENERGIES: Διάκριση στον αγώνα αντοχής στο Τέξας
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Λίγα λεπτά πριν από την εκκίνηση, μια δυνατή βροχή σάρωσε μέρος του Circuit of The Americas, δημιουργώντας αβεβαιότητα για τις συνθήκες του αγώνα. Μετά από δύο επιπλέον γύρους σχηματισμού, η πίστα στέγνωσε γρήγορα, ωστόσο οι θερμοκρασίες στο οδόστρωμα του Circuit ξεπερνούσαν τους 40°C, επιτρέποντας έτσι στους αγωνιζόμενους να αρχίσουν τον αγώνα με slick ελαστικά.

Ξεκινώντας από τη 12η και 16η θέση της εκκίνησης, τα δύο PEUGEOT 9X8 έκαναν ένα δυνατό ξεκίνημα στον αγώνα. Ο Loïc Duval (#94), που ξεκινούσε με μεσαία ελαστικά, και ο Paul di Resta (#93), με σκληρά ελαστικά, κέρδισαν και οι δύο τέσσερις θέσεις κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου stint. Μετά τα πρώτα pit stop, ο di Resta παρέμεινε στο #93, ενώ ο Théo Pourchaire ανέλαβε το #94, το οποίο ήταν εφοδιασμένο με τέσσερα νέα μεσαία ελαστικά.

PEUGEOT TOTAL ENERGIES: Διάκριση στον αγώνα αντοχής στο Τέξας
Για να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητές της για διάκριση, η ομάδα Peugeot TotalEnergies υιοθέτησε στη συνέχεια διαφορετικές στρατηγικές για τα δύο Hypercars της. Το #93 έκανε το δεύτερο pit stop του και το τιμόνι πήρε ο Nick Cassidy σε μια προσπάθεια να τοποθετηθεί όσο το δυνατόν πιο μπροστά, πριν από τις βροχές που αναμένονταν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι αβέβαιες καιρικές συνθήκες επηρέασαν αρκετές στρατηγικές αποφάσεις για το #93, αφήνοντας το αυτοκίνητο να χάσει έναν γύρο.

PEUGEOT TOTAL ENERGIES: Διάκριση στον αγώνα αντοχής στο Τέξας

Καθώς ο αγώνας πλησίαζε στα μισά του, ένα Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας (Virtual Safety Car ) δημιούργησε μια στρατηγική ευκαιρία για το #94 να κάνει το pit stop του και να αλλάξει οδηγό, επιτρέποντας στον Malthe Jakobsen να αναλάβει δράση. Εν τω μεταξύ, το #93, που οδηγούσε τώρα ο Stoffel Vandoorne, σταδιακά επέστρεψε σε μια στρατηγική παρόμοια με αυτή των ανταγωνιστών του, αλλά δεν μπόρεσε να ανακτήσει τον γύρο που είχε χάσει.

PEUGEOT TOTAL ENERGIES: Διάκριση στον αγώνα αντοχής στο Τέξας

Στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα, ένα άλλο Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας δημιούργησε μια στρατηγική ευκαιρία για το #94 PEUGEOT 9X8. Βρισκόμενος στην έβδομη θέση εκείνη τη στιγμή, ο Malthe Jakobsen έκανε το τελευταίο του pit stop στον γύρο 138 πριν ξεκινήσει ένα τελευταίο stint διάρκειας σχεδόν 50 λεπτών μέχρι την καρό σημαία. Η επανεκκίνηση που ακολούθησε οδήγησε σε αρκετές μάχες στην πίστα. Ο Δανός πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση κατά τη διάρκεια μιας έντονης τελευταίας ώρας για να εξασφαλίσει μια θέση στο top-10. Ο Stoffel Vandoorne, εν τω μεταξύ, έφερε το #93 PEUGEOT 9X8 στη 16η θέση.

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