Με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που θα φτάνουν κατά τόπους τους 36-37 βαθμούς Κελσίου θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται αλλαγή του σκηνικού, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα οργανωθεί κοντά στην Ιταλία αναμένεται να κινηθεί προς τα βόρεια Βαλκάνια και να επηρεάσει και τη χώρα μας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, η μεταβολή του καιρού αναμένεται κυρίως από την Παρασκευή, με το πρώτο κύμα να επηρεάζει περισσότερο τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Ελλάδας. Τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία, πάντως, δε δείχνουν αξιόλογες βροχοπτώσεις ή έντονα φαινόμενα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Μέχρι τότε, η ζέστη θα επιμείνει, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη νότια Πελοπόννησο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Καιρός: Ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες - Στους 36°C η θερμοκρασία

Οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, καθώς θερμές αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα.

Στα δυτικά, νότια και νοτιοανατολικά τμήματα οι θερμοκρασίες θα κινούνται περίπου στους 34-36 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν πιο ήπιες συνθήκες, με τον υδράργυρο στους 32-34 βαθμούς.

Η περισσότερη ζέστη αναμένεται στα δυτικά ηπειρωτικά και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί, οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνδυάζονται με αυξημένη υγρασία.

Η πρόγνωση του καιρού για τη Δευτέρα 7/9

Η εβδομάδα ξεκινά με ηλιοφάνεια σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειας σε ορεινές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού, κυρίως κατά μήκος της Πίνδου και σε ορεινά τμήματα της βορειοανατολικής Ελλάδας, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5-6 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ, κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ασθενέστεροι και μεταβλητοί.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα δυτικά ηπειρωτικά, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 και κατά τόπους τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται τις επόμενες ημέρες, καθώς στην Ήπειρο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κόνιτσας.

Τι καιρό θα κάνει στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη

Αττική

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις, με τις εντάσεις τους να φτάνουν τα 5-6 μποφόρ, κυρίως προς τον νότιο Ευβοϊκό.

Η θερμοκρασία στο λεκανοπέδιο θα αγγίξει τους 34-35 βαθμούς Κελσίου, ενώ χαμηλότερες θα είναι οι τιμές στις παραθαλάσσιες περιοχές και στα σημεία όπου θα γίνεται περισσότερο αισθητή η επίδραση του μελτεμιού.

Από νωρίς το πρωί, πάντως, η θερμοκρασία στα μεγάλα αστικά κέντρα παραμένει υψηλή, καθώς η θερμότητα που έχει συσσωρευτεί τις προηγούμενες ημέρες απελευθερώνεται αργά. Στο εσωτερικό του λεκανοπεδίου της Αθήνας οι θερμοκρασίες το πρωί βρίσκονται περίπου στους 27-29 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καλές καιρικές συνθήκες αναμένονται και στη Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και λίγες νεφώσεις κατά τις απογευματινές ώρες, κυρίως σε εσωτερικές και ορεινές περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με τον Βαρδάρη να φτάνει περίπου τα 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι και μετά αναμένεται να επικρατήσει θαλάσσια αύρα, με τον άνεμο να στρέφεται σε νότιο.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα φτάσει περίπου τους 33 βαθμούς Κελσίου.