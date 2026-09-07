Επιστροφή στο σχολείο: Μέγιστη προτεραιότητα η υγεία των παιδιών

Οι συμβουλές των παιδιάτρων στους γονείς

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Με την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων υπενθυμίζει στους γονείς ότι η καλή σχολική χρονιά δεν ξεκινά όταν χτυπήσει το κουδούνι.

Πώς μπορούμε να στηρίξουμε τα παιδιά κατά την επιστροφή στο σχολείο;

Ξεκινά από το σπίτι και, κυρίως, ξεκινά με την υγεία του παιδιού. Καλούν τους γονείς να μην αμελήσουν τον προληπτικό παιδιατρικό έλεγχο, με ιδιαίτερη έμφαση στην όραση, την ακοή και τη στοματική υγεία.

   Επιστροφή στο σχολείο: Μέγιστη προτεραιότητα η υγεία των παιδιών

Οι οδηγίες των Παιδιάτρων

Ύπνος: Δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη

«Ξεκινάμε από τώρα την επαναφορά της ώρας του ύπνου και του πρωινού ξυπνήματος. Μικρές αλλαγές κάθε μέρα είναι πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμες από μια απότομη αλλαγή την τελευταία νύχτα πριν από το σχολείο. Το παιδί χρειάζεται ξανά σταθερό πρόγραμμα. Η ρουτίνα προσφέρει ασφάλεια και διευκολύνει τη μετάβαση από την ανεμελιά των διακοπών στις απαιτήσεις της σχολικής ζωής».

Οθόνες: Ώρα να μπουν όρια

«Βάζουμε σταδιακά όρια στις οθόνες. Δύσκολο ναι, αλλά όχι ακατόρθωτο, αναφέρουν οι Παιδίατροι. Το τάμπλετ και το κινητό δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το ελεύθερο παιχνίδι».

Η άθληση, ο χρόνος με φίλους και την οικογένεια, αλλά και οι οργανωμένες δραστηριότητες μπορούν να συνυπάρχουν, αρκεί το πρόγραμμα να παραμένει ισορροπημένο, σημειώνουν.

Προσθέτουν ότι η σωματική δραστηριότητα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των παιδιών, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η παιδική παχυσαρκία αποτελεί σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία.

Πρωινό και σωστή διατροφή

Η σχολική ημέρα χρειάζεται ενέργεια, σωστή διατροφή και καλά οργανωμένα γεύματα. «Επαναφέρουμε ένα σταθερό πρόγραμμα γευμάτων».

Επιστροφή στο σχολείο: Μέγιστη προτεραιότητα η υγεία των παιδιών

Η πρόληψη ξεκινά πριν από το πρώτο κουδούνι

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς αποτελεί μια καλή αφορμή για τον απαραίτητο προληπτικό έλεγχο.

«Ο παιδίατρος είναι ο σύμμαχος του γονέα. Η τακτική παρακολούθηση επιτρέπει την έγκαιρη αναγνώριση ζητημάτων που μπορεί να αφορούν στη σωματική, αναπτυξιακή ή ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού.

Ιδιαίτερα κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, συμπτώματα όπως επίμονη κόπωση, διαταραχές ύπνου και αλλαγές στη συμπεριφορά.

Ο παιδίατρος βλέπει το παιδί ολιστικά και μπορεί να βοηθήσει την οικογένεια να κατανοήσει τι κρύβεται πίσω από ένα σύμπτωμα».

Όπως σημειώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων όραση και ακοή δεν πρέπει να παραμελούνται. «1 στα 5 παιδιά σχολικής ηλικίας μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης που δεν έχουν ακόμη ανιχνευθεί. Παράλληλα, ακόμη και ήπια προβλήματα ακοής μπορεί να επηρεάσουν τη σχολική απόδοση. Για τον λόγο αυτό, οι απαραίτητοι έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ηλικία και τις ανάγκες κάθε παιδιού και με την καθοδήγηση του παιδιάτρου και των αρμόδιων επαγγελματιών υγείας».

Επίσης, δεν ξεχνάμε τη στοματική υγεία. Η νέα σχολική χρονιά μπορεί να αποτελέσει μια καλή αφορμή και για έναν προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σχολική τσάντα. «Δεν πρέπει να επιβαρύνει το παιδί. Το 37% των παιδιών σχολικής ηλικίας αναφέρουν πόνους στην πλάτη. Η σχολική τσάντα δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 15% του σωματικού βάρους του παιδιού, ενώ θα πρέπει να εφαρμόζει σωστά και να περιέχει μόνο όσα είναι πραγματικά απαραίτητα. Η πρόληψη των μυοσκελετικών προβλημάτων ξεκινά από μικρές καθημερινές συνήθειες».   

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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