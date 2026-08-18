Νέα έρευνα που διεξήχθη στην Ισπανία υποστηρίζει ότι μια χημική ουσία που συνδέεται με γεωργικά μυκητοκτόνα και εντοπίζεται συχνά ως κατάλοιπο στα τρόφιμα, ενδέχεται να σχετίζεται με την πρόωρη έναρξη της εμμηνόρροιας στα κορίτσια.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Environmental Research, παρακολούθησε 506 κορίτσια στο πλαίσιο του μακροχρόνιου ισπανικού προγράμματος INMA (Περιβάλλον και Παιδική Ηλικία). Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα υψηλότερα επίπεδα μιας χημικής ουσίας που σχετίζεται με τα φυτοφάρμακα, συγκεκριμένα της αιθυλενοθειουρίας (ETU), συνδέονταν με αυξημένη πιθανότητα πρόωρης εμμηνόρροιας - δηλαδή, της πρώτης εμμηνορροϊκής περιόδου.

Οι ερευνητές μέτρησαν τους μεταβολίτες των φυτοφαρμάκων σε δείγματα ούρων που συλλέχθηκαν όταν τα παιδιά ήταν ηλικίας 7 έως 10 χρόνων και στη συνέχεια τα παρακολούθησαν έως την εφηβεία.

Η ομάδα εξέτασε δείκτες έκθεσης σε διάφορα σύγχρονα φυτοφάρμακα, μεταξύ των οποίων εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα που μπορούν να λειτουργήσουν ως χημικές ουσίες που διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστημα, δηλαδή, ουσίες που παρεμβαίνουν στις ορμόνες του οργανισμού.

Ισπανική έρευνα έδειξε ότι μια χημική ουσία που συνδέεται με γεωργικά μυκητοκτόνα, ίσως να σχετίζεται με την πρόωρη έναρξη της εμμηνόρροιας στα κορίτσια / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η πρόωρη εφηβεία αποτελεί πλέον ένα αυξανόμενο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Η εμμηναρχή εμφανίζεται πλέον συνήθως μεταξύ των ηλικιών 12 και 13 ετών σε πολλές χώρες, ενώ οι έρευνες δείχνουν ότι η ηλικία αυτή έχει μειωθεί σημαντικά κατά τον τελευταίο αιώνα.

Η πρόωρη εφηβεία έχει επίσης συνδεθεί με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης μεταβολικών, καρδιαγγειακών και ψυχικών προβλημάτων υγείας αργότερα στη ζωή, καθώς και ορισμένων μορφών καρκίνου που σχετίζονται με τις ορμόνες.

Το πιο σημαντικό εύρημα αφορούσε στο ETU, ένα προστατευτικό μυκητοκτόνο, το οποίο χρησιμοποιείται στη γεωργία για την πρόληψη και την καταπολέμηση μυκητολογικών ασθενειών σε διάφορες καλλιέργειες, όπως το μανκοζέμπ (mancozeb).

Τα κορίτσια με υψηλότερα επίπεδα ETU είχαν 32 - 39% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν εμμηναρχή κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης, σε σύγκριση με εκείνα που παρουσίαζαν μη ανιχνεύσιμα επίπεδα.

«Τα σύγχρονα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται επίσης σε ορισμένα μη γεωργικά περιβάλλοντα, αλλά τα τρόφιμα παραμένουν η κύρια πηγή έκθεσης για τον γενικό πληθυσμό», αναφέρουν οι ερευνητές / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ποια τρόφιμα ενδέχεται να επηρεαστούν;

Το ETU είναι προϊόν αποδόμησης μυκητοκτόνων όπως το μανκοζέμπ, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως σε καλλιέργειες όπως τα σταφύλια, οι ντομάτες, οι πατάτες, τα μήλα και τα εσπεριδοειδή.

«Τα σύγχρονα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται επίσης σε ορισμένα μη γεωργικά περιβάλλοντα, αλλά τα τρόφιμα παραμένουν η κύρια πηγή έκθεσης για τον γενικό πληθυσμό», ανέφεραν οι ερευνητές.

Η μέση ηλικία της εμμηναρχής μεταξύ των κοριτσιών που έφτασαν σε αυτό το ορόσημο κατά τη διάρκεια της μελέτης ήταν λίγο πάνω από τα 12 έτη, αν και οι ηλικίες κυμαίνονταν από 9 έως 15 έτη.

Ωστόσο, οι ερευνητές αναφέρουν ότι η μελέτη παρέχει μερικά από τα πρώτα προοπτικά στοιχεία που συνδέουν την έκθεση σε σύγχρονα μη ανθεκτικά φυτοφάρμακα με το χρονικό σημείο έναρξης της εφηβείας στα κορίτσια.

Ζήτησαν τη διεξαγωγή ευρύτερων μελετών προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα ευρήματα μπορούν να αναπαραχθούν και να κατανοηθεί καλύτερα πώς η έκθεση σε μίγματα φυτοφαρμάκων μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης.