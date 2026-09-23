Το nOUSoulogIA Forum ανοίγει τη συζήτηση για το Ευ Ζην

Το nOUSoulogIA Forum in Action είναι μια ανοιχτή διοργάνωση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δημόσιου διαλόγου γύρω από τον άνθρωπο, την ψυχική υγεία, την αυτογνωσία, την προσωπική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής.

Κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης είναι:

«Η στάση ζωής που σε καθορίζει – Δεν επιλέγεις πάντα τι συμβαίνει. Επιλέγεις όμως… πώς θα το ζήσεις.»

Μέσα από ομιλίες, συζητήσεις και βιωματικές δράσεις, το Forum προσεγγίζει διαφορετικές πλευρές της ανθρώπινης ζωής και δημιουργεί έναν χώρο όπου η γνώση συναντά την εμπειρία και ο προβληματισμός οδηγεί στην πράξη.

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει 7 θεματικές ενότητες και περισσότερους από 24 ομιλητές από διαφορετικούς χώρους.

ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οι επτά θεματικές ενότητες προσεγγίζουν διαφορετικές διαστάσεις του ανθρώπου και της καθημερινής ζωής:

CARE for ROOTS

Οι οικογενειακές ρίζες, η διαγενεακότητα και όσα κουβαλάμε από γενιά σε γενιά.

CARE for LIFE & MEANING

Οι δοκιμασίες της ζωής, η απώλεια, ο φόβος, η ελπίδα και η αναζήτηση νοήματος.

CARE for PEOPLE

Ο εαυτός μας, οι σχέσεις, η επικοινωνία και η σύνδεση με τους άλλους.

CARE for KIDS & PARENTS

Παιδιά, γονείς, οικογένεια και οι εμπειρίες που διαμορφώνουν τη στάση ζωής.

CARE for HEALTH

Η φροντίδα του ανθρώπου και η σύνδεση της σωματικής και ψυχικής υγείας με την καθημερινότητα.

CARE for RESILIENCE

Ανθεκτικότητα, προκλήσεις, αλλαγή και τρόποι με τους οποίους μπορούμε να στεκόμαστε απέναντι στις δυσκολίες.

CARE for LIVING

Επιλογές, αξίες, στάση ζωής και ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουμε να ζούμε.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνεται στο σχετικό συνημμένο αρχείο.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Ξεχωριστή θέση στο φετινό Forum έχει η Πολιτιστική Συνταγογράφηση, μέσα από ένα ειδικό panel που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 19:00.

Η συζήτηση θα εξετάσει τη σύνδεση του πολιτισμού και της τέχνης με την ψυχική υγεία και ευεξία, παρουσιάζοντας την έννοια, τον τρόπο εφαρμογής της και την εμπειρία των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αντίστοιχες δράσεις.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας ουσιαστικός διάλογος μεταξύ επιστήμης, πολιτισμού και κοινωνίας και να αναδειχθεί ο ρόλος του πολιτισμού στην πρόληψη, την κοινωνική σύνδεση, την έκφραση και την ποιότητα ζωής.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Η ενότητα θα ολοκληρωθεί με ένα live performance της ideoArt ΑΜΚΕ, σε συνεργασία με τον θίασο ΑμεΑ «ΕΝΣΩΜΑΤΙ».

Στη σκηνή θα συμμετέχουν 19 άτομα, σε μια δράση που μεταφέρει τη συζήτηση για τον πολιτισμό από τη θεωρία στη βιωματική εμπειρία.

Η επιλογή της δράσης συνδέεται με τη φιλοσοφία του Forum για έναν πολιτισμό που δημιουργεί συμμετοχή, έκφραση, σύνδεση και συμπερίληψη.

Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το πρώτο nOUSoulogIA Forum in Action πραγματοποιήθηκε το 2025 στη Θεσσαλονίκη, με κεντρικό θέμα «Η επίδραση του Νου στην Ψυχολογία μας».

Η διοργάνωση συγκέντρωσε περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες, ενώ επίτιμος καλεσμένος ήταν ο Elio D’Anna.

Η ανταπόκριση του κοινού αποτέλεσε τη βάση για τη συνέχεια της διοργάνωσης και τη δεύτερη φετινή συνάντηση στη Θεσσαλονίκη.

Υλικό από την πρώτη διοργάνωση, καθώς και το Official Highlights Video, είναι διαθέσιμα στο www.nousoulogia.com.

ΑΠΟ ΤΟ «ΧΑΛΑΡΑ» ΣΤΟ ΕΥ ΖΗΝ

Η φετινή διοργάνωση συνοψίζεται σε μια φράση που συνομιλεί με την ιδιαίτερη ταυτότητα της Θεσσαλονίκης:

Από το «χαλαρά» στο Ευ Ζην.

Το Forum θέτει ένα απλό ερώτημα:

Μπορούμε να περάσουμε από το «δεν βαριέσαι» στο «με νοιάζει»;

Από τη στάση απέναντι στα πράγματα στη συνειδητή επιλογή του τρόπου με τον οποίο τα αντιμετωπίζουμε.

Η ποιότητα ζωής δεν αφορά μόνο όσα μας συμβαίνουν, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να στεκόμαστε απέναντί τους.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Το nOUSoulogIA Forum in Action επιδιώκει να φέρει πιο κοντά τη γνώση, την εμπειρία και τον δημόσιο διάλογο.

Κεντρικοί άξονες της διοργάνωσης είναι:

• η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από την ψυχική υγεία,

• η πρόληψη και η ενδυνάμωση,

• η αυτογνωσία και η προσωπική ανάπτυξη,

• η ψυχική ανθεκτικότητα,

• η σύνδεση της ψυχικής υγείας με τον πολιτισμό και την κοινωνία,

• η δημιουργία ενός ανοιχτού χώρου διαλόγου μεταξύ ειδικών και πολιτών,

• η συμβολή στη διαμόρφωση μιας Θεσσαλονίκης που επενδύει στο Ευ Ζην.

MEWE IN ACTION AMKE

Το nOUSoulogIA Forum in Action αποτελεί την κεντρική δράση της MeWe in action ΑΜΚΕ.

Η MeWe in action δημιουργεί δράσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο, την ψυχική ευεξία, την αυτογνωσία, την πρόληψη, την ανθεκτικότητα, την προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνική σύνδεση.

Η φιλοσοφία της αποτυπώνεται στη φράση:

«Φωτίζουμε τις επιλογές. Η απόφαση είναι δική σου. Η ζωή, επίσης.»

Όραμα της MeWe είναι να συμβάλλει στην ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως πόλης του Ευ Ζην, μέσα από δράσεις που συνδέουν ανθρώπους, γνώση και πολιτισμό.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

nOUSoulogIA Forum in Action 2026

3 & 4 Οκτωβρίου 2026

Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης

Ώρες: 10:00–20:30

Είσοδος: Ελεύθερη

