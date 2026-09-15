Ελληνική Ακτινολογική Εταιρία:Εξετάσεις & επεμβάσεις που δε γίνονται νόμιμα

Όσα επισημαίνει η ΕΑΕ σε νέα επιστολή της προς το υπουργείο Υγείας

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Υγεια
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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«Το απαράδεκτο φαινόμενο: απεικονιστικές εξετάσεις, γνωματεύσεις και επεμβατικές πράξεις διενεργούνται κατά κόρον από γιατρούς που δεν διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις», καταγγέλλει η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρία, με αφορμή τη δημόσια συζήτηση των τελευταίων ημερών, με νέα επιστολή της προς το υπουργείο Υγείας, το ΚΕΣΥ, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους Ιατρικούς Συλλόγους.

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Η ΕΑΕ ζητά να διασφαλίζεται ότι οι εξετάσεις, οι γνωματεύσεις και οι επεμβατικές πράξεις πραγματοποιούνται από γιατρούς με την προβλεπόμενη εκπαίδευση και τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα, καθώς και ότι τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας και ακτινοπροστασίας.

Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρία ζητά να διασφαλίζεται ότι οι εξετάσεις, οι γνωματεύσεις και οι επεμβατικές πράξεις πραγματοποιούνται από γιατρούς με την προβλεπόμενη εκπαίδευση / Φωτογραφία: Undplash.com

Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρία ζητά να διασφαλίζεται ότι οι εξετάσεις, οι γνωματεύσεις και οι επεμβατικές πράξεις πραγματοποιούνται από γιατρούς με την προβλεπόμενη εκπαίδευση / Φωτογραφία: Undplash.com

   Η ΕΑΕ αποκαλύπτει ότι στην πράξη:

  • Πραγματοποιούνται υπερηχογραφήματα (κοιλίας, θυρεοειδούς, μαστού) από γιατρούς χωρίς την προβλεπόμενη εκπαίδευση ή το δικαίωμα για τη συγκεκριμένη εξέταση,
  • Εκδίδονται γνωματεύσεις απεικονιστικών εξετάσεων --αξονικών, μαγνητικών, μεταξύ άλλων και καρδιάς-- από γιατρούς χωρίς την αντίστοιχη αρμοδιότητα,
  • Διενεργούνται βιοψίες και άλλες απεικονιστικά καθοδηγούμενες πράξεις, όπως βιοψίες μαστού, χωρίς διασφάλιση των απαιτούμενων προσόντων, της καταλληλότητας του χώρου και της δυνατότητας αντιμετώπισης επιπλοκών,
  • Χρησιμοποιούνται μηχανήματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας χωρίς τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και μέτρων ακτινοπροστασίας».

Η ΕΑΕ επισημαίνει ότι ένα ακτινολογικό εργαστήριο υπόκειται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις για τον χώρο, τον εξοπλισμό και την επιστημονική ευθύνη. «Οι απαιτήσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να παρακάμπτονται, επειδή η πράξη πραγματοποιείται σε ιατρείο άλλης ειδικότητας. Δυστυχώς, αυτό συμβαίνει στην πράξη, χωρίς να το γνωρίζουν οι ασθενείς». Παράλληλα, αναφέρει, «προβάλλονται ολιγοήμερα σεμινάρια υπερηχογραφίας που δημιουργούν την εντύπωση ότι αρκούν για την αυτοτελή διενέργεια εξετάσεων. Η αγορά ενός μηχανήματος ή η παρακολούθηση ενός σεμιναρίου δεν υποκαθιστούν την απαιτούμενη θεσμοθετημένη εκπαίδευση και δεν απονέμουν επαγγελματικά δικαιώματα». Η ΕΑΕ εκφράζει την ανησυχία της «για ρυθμίσεις του ίδιου του υπουργείου Υγείας, οι οποίες επιτρέπουν τη διενέργεια ιατρικών πράξεων με ιοντίζουσα ακτινοβολία χωρίς να διασφαλίζεται η απαιτούμενη εκπαίδευση σε ακτινοπροστασία».

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«Το απαράδεκτο φαινόμενο: απεικονιστικές εξετάσεις, γνωματεύσεις και επεμβατικές πράξεις διενεργούνται κατά κόρον από γιατρούς που δεν διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις», καταγγέλλει η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρία / Φωτογραφία: Undplash.com

«Το απαράδεκτο φαινόμενο: απεικονιστικές εξετάσεις, γνωματεύσεις και επεμβατικές πράξεις διενεργούνται κατά κόρον από γιατρούς που δεν διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις», καταγγέλλει η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρία / Φωτογραφία: Undplash.com

Η Εταιρία έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις ρυθμίσεις που αφορούν την Επεμβατική Νευροακτινολογία και τη Χειρουργική Μαστού, τις οποίες θεωρεί ασύμβατες με τα διεθνή εκπαιδευτικά πρότυπα και επικίνδυνες για την ασφάλεια των ασθενών.

Απορρίπτει ακόμη ως παραπλανητική την ονομασία «Νευροεπεμβατική Ιατρική», θεωρώντας ότι δημιουργεί σύγχυση ως προς τη βασική ειδικότητα και την εκπαίδευση του θεράποντος. Ο ασθενής δικαιούται σαφή ενημέρωση για τα προσόντα του γιατρού στον οποίο εμπιστεύεται την υγεία του.

Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρία ζητά από τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους να προχωρήσουν σε ουσιαστικό και συστηματικό έλεγχο:

  • των ιατρείων και πολυϊατρείων στα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν μηχανήματα υπερηχογραφίας, με έλεγχο τόσο της νόμιμης εγκατάστασης και χρήσης τους όσο και της ειδικότητας, εκπαίδευσης και νομιμοποίησης των ιατρών που τα χρησιμοποιούν,
  • των μονάδων Καρδιολογικής Απεικόνισης, ιδίως ως προς τη διενέργεια και γνωμάτευση εξετάσεων Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας καρδιάς και τη σαφή τήρηση των ορίων μεταξύ της κλινικής καρδιολογικής αξιολόγησης και της άσκησης του ακτινολογικού έργου,
  • των μονάδων στις οποίες πραγματοποιούνται βιοψίες και άλλες απεικονιστικά καθοδηγούμενες επεμβατικές πράξεις, με έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας της μονάδας, της προβλεπόμενης αδειοδότησης και των απαιτούμενων από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προσόντων και δικαιωμάτων άσκησης των σχετικών πράξεων,
  • των μονάδων με μηχανήματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας, της τήρησης των απαιτήσεων του ισχύοντος πλαισίου ακτινοπροστασίας και των απαιτούμενων εγκρίσεων/αδειών της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας».   

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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