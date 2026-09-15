Τι θα πάρουν οι συνταξιούχοι το 2026 - Βίντεο αρχείου ΕΡΤ

Στις 30 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθεί η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους, σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Η ενίσχυση αυξάνεται από τα 250 ευρώ που καταβλήθηκαν πέρυσι και διευρύνεται σημαντικά ως προς τους δικαιούχους.

Η ημερομηνία της πληρωμής περιλαμβάνεται στο επίσημο χρονοδιάγραμμα των μέτρων για το 2026, ενώ το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της ενίσχυσης ανέρχεται σε περίπου 879 εκατ. ευρώ.

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι θα το πάρουν

Βασική αλλαγή από φέτος είναι ότι η ενίσχυση επεκτείνεται στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Με βάση τα στοιχεία της κυβέρνησης, περίπου 270.000 επιπλέον συνταξιούχοι εντάσσονται στην ενίσχυση, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των δικαιούχων σε περίπου 2,2 εκατομμύρια.

Τα 400 ευρώ θα λάβουν επίσης:

συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη θανάτου

άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας

ανασφάλιστοι υπερήλικες

Επίδομα 400 ευρώ: Χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, η διεύρυνση της ενίσχυσης σημαίνει ότι το ύψος του εισοδήματος ή της περιουσίας δε λειτουργεί ως αποκλεισμός από την παροχή.

Η ενίσχυση των 400 ευρώ είναι ετήσια και δεν αποτελεί μόνιμη αύξηση της μηνιαίας σύνταξης. Πρόκειται για ξεχωριστή οικονομική παροχή που καταβάλλεται τον Νοέμβριο.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέσω των τραπεζών και η εμφάνιση των χρημάτων στους λογαριασμούς ενδέχεται να γίνει ανάλογα με τον χρόνο ολοκλήρωσης των τραπεζικών συναλλαγών.

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι συντάξεις θα αυξηθούν με βάση τον μέσο όρο πληθωρισμού και ΑΕΠ, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς. Η εκτίμηση που περιλαμβάνεται στην κυβερνητική ανακοίνωση κάνει λόγο για αύξηση 2,6%.