Πιερρακάκης για πετρέλαιο θέρμανσης: Στήριξη των πολιτών με κάθε τρόπο

Τι δήλωσε και για την επιδότηση του ντίζελ κίνησης

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Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο Καλημέρα Ελλάδα (ΑΝΤ1)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπουργός Πιερρακάκης δήλωσε ότι θα συζητηθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης τον Οκτώβριο και η στήριξη των πολιτών από το κράτος.
  • Αναφέρθηκε στην επιδότηση του ντίζελ στην αντλία και στη διαχείριση της οικονομίας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
  • Τόνισε τη σημασία του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για την κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων.
  • Επεσήμανε ότι οι εξαγγελίες της αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητες και ενδέχεται να οδηγήσουν σε υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης.
  • Δεσμεύτηκε για παρακολούθηση της εφαρμογής του πλαισίου για τα κόκκινα δάνεια και παρέμβαση όπου χρειάζεται.

«Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να το συζητήσουμε», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σεσυνέντευξή του στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, σχετικά με την τιμή που θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης και το εάν θα υπάρξει στήριξη από το κράτος.

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Ανέφερε συγκεκριμένα ότι «αυτήν τη στιγμή, θυμίζω ότι το ντίζελ επιδοτείται στην αντλία. Άρα, τον Οκτώβριο, όταν θα φτάσουμε στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ θα είμαστε και θα την κάνουμε - και από άλλη θέση σαν χώρα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές», προσθέτοντας ότι θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο. Και επισήμανε: «Άλλωστε, να πω και εδώ τεχνικά ότι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες κάνουν άλλο διαχωρισμό ανάμεσα στο μόνιμο και στο έκτακτο. Ανάμεσα στην κρίση και στην κανονική διαχείριση της οικονομίας. Άλλωστε ακόμη και στη διαχείριση της κρίσης την άνοιξη, θυμίζω ότι όταν τα συζητάγαμε ήμασταν νοικοκύρηδες σε σχέση με το πώς διαχειριστήκαμε αυτό το ποσό».

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Ερωτηθείς για το δημοσιονομικό κόστος των εξαγγελιών των κομμάτων, απάντησε «να βάλουμε όλοι τα προγράμματά μας (στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο). Αν υπάρχουν διχογνωμίες σε σχέση με το πόση και πώς είναι η κοστολόγηση, να δούμε τα πράγματα εκεί και να κάνουμε μια συζήτηση επί του πραγματικού».

Όπως είπε, παράλληλα, «νομίζω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτά τα οποία λένε τη φετινή χρονιά τα κόμματα στη ΔΕΘ είναι και το προεκλογικό τους πρόγραμμα. Υπό αυτήν την έννοια, είναι και τεκμήρια αξιοπιστίας. Ο κόσμος που μας βλέπει θέλει να ξέρει αν αυτό που λες θα το κάνεις (...) Τα πράγματα είναι εξόχως απλά: Δημοσιονομικό υμβούλιο. Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι το εμπιστευόμαστε όλοι, δεν υπάρχει λαθροχειρία στο δημοσιονομικό συμβούλιο».

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Σύμφωνα με τον υπουργό, «ο ισχυρισμός δεν είναι απλώς ότι τα προγράμματα της αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητα. το ότι ”αλίμονο αν κληθούν να τα εφαρμόσουν”. Διότι αν κληθούν να τα εφαρμόσουν αυτά τα πολύ μεγάλα πακέτα τα οποία ανακοινώνουν, τα οποία είναι υπερτριπλάσια ουσιαστικά σε σχέση με αυτό το οποίο είδατε να ανακοινώνουμε εμείς, αυτά τα χρήματα από κάποιον θα πρέπει να βρεθούν. Και όσες φορές στην ιστορία της χώρας μας αυτό συνέβη, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη. Αλίμονο, λοιπόν, αν αυτό ξανασυμβεί».

Τέλος, όσον αφορά στο θέμα των «κόκκινων δανείων» και των servicers, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι «παρατηρούμε την εφαρμογή και του δικού μας πλαισίου σε σχέση με τους servicers και όπου κρίνουμε ότι υπάρχουν ανάγκες παρέμβασης θα δείτε τις παρεμβάσεις. Αυτό μπορώ να σας πω σήμερα. Σας λέω λοιπόν ότι είμαστε "από πάνω από το θέμα"».
 

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