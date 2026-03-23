Τα 4+1 μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση αναλυτικά

Ποιοι και πόσα χρήματα δικαιούνται το δίμηνο Απριλίου Μαϊου

23.03.26 , 18:07 Μασάζ, Γυμναστήρια Κι Εστίαση Οι Επιχειρήσεις Των Μελών Του Κυκλώματος
23.03.26 , 17:55 Zeekr 7GT: Παρουσιάστηκε στην Ελλάδα - Τιμές
23.03.26 , 17:52 Νηστεία χωρίς ρίσκο: Τι πρέπει να προσέξεις αν έχεις αναιμία
23.03.26 , 17:48 Τα 4+1 μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση αναλυτικά
23.03.26 , 17:43 Τσαγκαράκης: «Δεν έχει πουλήσει πλαστούς πίνακες»
23.03.26 , 17:23 Μπέττυ Μαγγίρα on fire! Ξεσήκωσε τους πάντες με τον χορό της
23.03.26 , 17:18 Πόλεμος Ιράν: Πλέουμε σε αχαρτογράφητα νερά
23.03.26 , 17:05 Δένδιας: Περνάμε σε νέα εποχή με την Ασπίδα του Αχιλλέα
23.03.26 , 17:05 Συνελήφθη Οδηγός Σχολικού Για Καλλιέργεια, Εμπορία Και Χρήση Κάνναβης
23.03.26 , 17:00 Δέσποινα Βανδή σε Βασίλη Μπισμπίκη: «Περήφανη για εσένα»
23.03.26 , 16:51 Θρίλερ Στη Βουλιαγμένη: Συνεχίζονται Οι Έρευνες Για Τον Δύτη
23.03.26 , 16:30 «Ξέρεις Πολλούς;»: Η νέα επιτυχία του Πάνου Κιάμου με άρωμα σύγχρονου έρωτα
23.03.26 , 16:04 Κουρεντή: «Δεν είμαι πλέον σκλάβος αυτού του κόσμου. Είμαι παιδί του Θεού»
23.03.26 , 15:52 Πέθανε σε ηλικία 43 ετών ο ιδρυτής του OnlyFans, Λεονίντ Ραντβίνσκι
23.03.26 , 15:43 Τέμπη: Λιποθυμίες στη δίκη - Προειδοποιούν για αποχή συγγενείς & δικηγόροι
Καιρός: Νέα κακοκαιρία την Τρίτη - Η πρόγνωση για το Πάσχα
Καινούργιου: «Μπορεί να μην αντέξω. Δεν ξέρω για πόσο θα είμαι εδώ»
Η ανακοίνωση του Star για τον Γιώργο Τσαγκαράκη
Κουτσελίνη: «Αν θέλω να φύγω από τη ζωή είναι γιατί θέλω να τη συναντήσω»
Γνωστός Έλληνας σεφ: «Έχω μαγειρέψει στα παιδιά, την Κέιτ και τον Ουίλιαμ»
Συγκλονίζει η Β. Χοψονίδου: «Η αξονική έδειξε ότι πρέπει να γίνει επέμβαση»
Τι θα γίνει με το έκτακτο επίδομα Πάσχα
Έκτακτα μέτρα στήριξης: Ποιοι δικαιούνται fuel pass - Δείτε παραδείγματα
Πολύ δύσκολες ώρες για την Πόπη Μαλλιωτάκη - «Ήσουν κομμάτι της ψυχής μου»
Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»
Περισσότερα

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Πηγή: Ρεπορτάζ Γιώργος Παππούς, δελτίο ειδήσεων Star
Τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση αναλυτικά (βίντεο Star)
  • Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 4+1 μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση με κόστος 300 εκατ. ευρώ για Απρίλιο-Μάιο.
  • Επιδότηση diesel κίνησης 16 λεπτά το λίτρο από 1η Απριλίου, μειώνοντας την τιμή στην αντλία.
  • Ψηφιακή κάρτα καυσίμων για επιδότηση 50-60 ευρώ για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, ανάλογα με την περιοχή.
  • Επιχορήγηση 15% για αγορά λιπασμάτων και αποζημίωση ακτοπλοϊκών εκπτώσεων για ευπαθείς ομάδες.
  • Αύξηση φορολόγησης διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών για χρηματοδότηση των μέτρων.

Την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ανέλυσε ο  προϊστάμενος του οικονομικού ρεπορτάζ του Star Γιώργος Παππούς, σε συνέχεια του πακέτου  μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αφορούν τα καύσιμα, τόσο με επιδότηση της κατανάλωσης όσο και με παρέμβαση στην αντλία, τα λιπάσματα και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Μητσοτάκης: Τα τέσσερα μέτρα οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε

Πρόκειται για τη δέσμη 4+1 στοχευμένων μέτρων για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, με συνολικό δημοσιονομικό κόστος περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ, ως απάντηση στην απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων που πλήττει νοικοκυριά, αγρότες και εφοδιαστική αλυσίδα.

 

Τα μέτρα θα εφαρμοστούν με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου την οποία θα καταθέσει αύριο Τρίτη η κυβέρνηση. Με βάση στοιχεία τα οποία παρουσίασαν σε συνέντευξη Τύπου κατά την εξειδίκευση των μέτρων ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αρμόδιος υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, το όφελος από τη στοχευμένη επιδότηση καυσίμων θα είναι μεγαλύτερη από εκείνη που θα προέκυπτε από μία οριζόντια μείωση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στα καύσιμα.

 

 Όπως τόνισε μάλιστα ο κ. Πιερρακάκης, την ερχόμενη Παρασκευή έχει προγραμματισθεί έκτακτο Eurogroup μέσω τηλεδιάσκεψης. Καθώς το θέμα των τιμών ενέργειας δεν αφορά μία ή δύο χώρες αλλά το σύνολο της ευρωπαϊκής Οικονομίας και επηρεάζει επιχειρήσεις, νοικοκυριά και τον πληθωρισμό σε όλη την Ευρώπη, όσο πιο γρήγορα υπάρξει «κοινός συντονισμός», τόσο καλύτερα θα είναι για όλους. Αν η ενεργειακή πίεση επιμείνει ή ενταθεί, είναι βέβαιο ότι θα ενταθεί και η αναζήτηση για πιο γρήγορες κοινές ευρωπαϊκές λύσεις, εκτίμησε ο υπουργός Οικονομικών.

Έκτακτα μέτρα στήριξης: Ποιοι δικαιούνται fuel pass - Δείτε παραδείγματα

    

   4+1 μέτρα

   Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για κάθε μέτρο θα ισχύσουν τα εξής:

   Μέτρο 1ο: Επιδότηση diesel κίνησης απευθείας στην αντλία

   Από την 1η Απριλίου 2026, το πετρέλαιο κίνησης θα επιδοτείται με 16 λεπτά το λίτρο στο δίκτυο διανομής, ώστε το τελικό όφελος για τον καταναλωτή με ΦΠΑ να ανέρχεται σε 20 λεπτά το λίτρο, μειώνοντας άμεσα την τιμή πώλησης στην αντλία για όλους τους καταναλωτές με οχήματα που κινούνται με diesel.

   Η αρχική διάρκεια της επιδότησης εκτείνεται έως τις 30 Απριλίου, με δυνατότητα αλλαγής ή επέκτασης έως 31 Μαΐου. Το δημοσιονομικό κόστος κυμαίνεται από 51 εκατ. ευρώ (για τον πρώτο μήνα) έως 106 εκατ. ευρώ (για ολόκληρο το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου).

   Με βάση τις προβολές και εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου, με το μέτρο αυτό η τιμή diesel κατεβαίνει από τα 2,18 ευρώ στα 1,98 ευρώ αν η διεθνής τιμή πετρελαίου brent φτάσει στα 120 δολάρια το βαρέλι, από 2,06 σε 1,86 ευρώ αν κινηθεί στα 110 δολάρια, ή από 1,94 σε 1,74 ευρώ αν παραμείνει στα 100 δολάρια.

   Μέτρο 2ο: Ψηφιακή κάρτα καυσίμων για φυσικά πρόσωπα

   Εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα ανοίξει η σχετική πλατφόρμα (vouchers.gov.gr) για αιτήσεις χορήγησης Fuel Pass, με στόχος να καταβληθεί πριν το Πάσχα (ως τα μέσα Απριλίου) η επιδότηση αγοράς καυσίμων. Θα δοθεί η επιδότηση για ολόκληρο το δίμηνο και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε πρατήρια για αγορά βενζίνης ή πετρελαίου κίνησης, όσο όμως και για μετακινήσεις με ΤΑΞΙ ή Μαζικά Μέσα Μεταφοράς.

Fuel Pass για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Fuel Pass για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης 

   Το συνολικό όφελος για το δίμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   - ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην ηπειρωτική Ελλάδα θα λάβουν 50 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα αν διαθέτουν κατάλληλο smartphone για να μπορούν να πληρώσουν απευθείας στο πρατήριο, ή 40 ευρώ αν επιλέξουν να εισπράξουν την επιδότηση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσουν (ΙΒΑΝ)

   - ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην νησιωτική Ελλάδα θα λάβουν 60 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα (λόγω αυξημένου κόστους πώλησης στα νησιά), ή 50 ευρώ αν επιλέξουν να εισπράξουν την επιδότηση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσουν (ΙΒΑΝ)

   - ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στην ηπειρωτική Ελλάδα θα λάβουν 30 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα για να πληρώσουν απευθείας στο πρατήριο, ή 25 ευρώ αν επιλέξουν τραπεζικό λογαριασμό

   - ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στην νησιωτική Ελλάδα θα λάβουν 35 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα, ή 30 ευρώ αν επιλέξουν ΙΒΑΝ.

   Για αγορά βενζίνης, η μέση στήριξη υπολογίζεται πως σε 36 λεπτά το λίτρο (για την ηπειρωτική Ελλάδα) ή έως 43 λεπτά (για τη νησιωτική Ελλάδα), με βάση την εκτίμηση για μέση κατανάλωση 70 λίτρων ανά μήνα ανά αυτοκινητιστή.

   Δικαιούχοι -- Εισοδηματικά κριτήρια

   Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα -συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών- φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με:

   - Εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους

   - Έως 35.000 ευρώ για έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

   - Έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά επιπλέον παιδί μετά το πρώτο

   Τα κριτήρια αυτά είναι αντίστοιχα με αυτά του προγράμματος «Σπίτι Μου 2» και καλύπτουν τα 3,1 εκατ. από τα σχεδόν 4 εκατ. ιδιοκτήτες οχημάτων (2.866.582 αυτοκίνητα και 231.394 μοτοσυκλέτες, με το ποσοστό κάλυψης να εκτιμάται σε 77,8%).

   Ωστόσο κάθε δικαιούχος δηλώνει μόνο ένα όχημα στην πλατφόρμα του vouchers.gov.gr, επί του οποίου πρέπει να έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας ή σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης. Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας. Κάθε όχημα δηλώνεται από μόνο ένα φυσικό πρόσωπο.

   Μέτρο 3o: Επιχορήγηση 15% για αγορά λιπασμάτων

   Αγρότες και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα θα λάβουν επιχορήγηση 15% επί της τελικής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Η ενίσχυση χορηγείται κατόπιν αίτησης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Το κόστος για τον προϋπολογισμό θα ανέλθει σε 15 εκατ. ευρώ.

Μέτρα στήριξης για λιπάσματα και ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Μέτρα στήριξης για λιπάσματα και ακτοπλοϊκά εισιτήρια 

   Μέτρο 4ο: Αποζημίωση ακτοπλοϊκών εκπτώσεων

   Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες παρέχουν υποχρεωτικά εκπτώσεις σε φοιτητές, ανήλικα, ΑμεΑ και άλλες κατηγορίες, χωρίς αυτές σήμερα να αποζημιώνονται. Προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές των εισιτηρίων για το γενικό πληθυσμό εν μέσω ακρίβειας, οι εκπτώσεις αυτές θα αποζημιώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κόστος για τον προϋπολογισμό: 56 εκατ. ευρώ

   Μέτρο 5ο: Αύξηση φορολόγησης διαδικτυακών τυχερών παιγνίων

   Συνολικά το κόστος των ανωτέρω μέτρων εκτιμάται σε 300 εκατ. ευρώ. Για τη μερική χρηματοδότηση των δράσεων, προβλέπεται αύξηση της φορολογίας στα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τύπου καζίνο (τύπου «φρουτάκια», online καζίνο κλπ) από 1ης Ιουλίου και εφεξής, σε μόνιμη βάση.

   Το μέτρο θα είναι μόνιμο και θα περιληφθεί σε ξεχωριστό νομοσχέδιο για τον παράνομο στοιχηματισμό, το οποίο θα κατατεθεί σύντομα.

    Και συγκεκριμένα η φορολόγηση αλλάζει ως εξής:

  - Κέρδη έως 100 ευρώ: αφορολόγητα (παραμένει ως έχει)

  - Κέρδη 100,1 - 500 ευρώ: αυξάνεται από 15% σε 20%

   - Κέρδη άνω των 500 ευρώ: αυξάνεται από 20% σε 30%.

   Τα εκτιμώμενα πρόσθετα έσοδα ανέρχονται σε 100 εκατ. ευρώ ετησίως, με 50 εκατ. ευρώ για το 2026 λόγω μερικής εφαρμογής, αρχομένης από 1ης Ιουλίου.
 

